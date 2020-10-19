8 TikTok-каналов, которые помогут освоить школьную программу весело

Математика —

Математика должна быть веселой, полезной и вообще выглядеть как классный квест, считает создательница канала, учитель математики Юлия. В своих видео она объясняет, как решать задачи, не ошибаться на геометрии, и предлагает кучу упражнений для тренировки мозга. Особенно канал понравится тем, кто с математикой не в ладах: формулы или правила, обыгранные в формате вирусных видео, очевидно, запомнить намного легче.

Русский язык —

@top-ege

Татьяна — репетитор по русскому языку, которой удается одновременно и объяснять правила, и следовать модным тенденциям, чтобы ученики не скучали. За короткими видео про грамотность — сюда.

Химия —





Про химию простым языком и с наглядными примерами. Автор канала не только за минуту объяснит вам, что такое валентность и как нейтрализуются карбоновые кислоты, но и покажет все это с помощью коротких опытов.

Физика —

Автор канала — учитель физики. Он не только рассказывает о физике и показывает опыты, но и затрагивает и другие темы — например, что нужно знать, чтобы поступить в вуз.

Литература —

Всем известно, что литературу гораздо проще понять, зная биографию автора произведения. В канале — очень короткие жизнеописания главных русских классиков под музыку. Идеальный дополнительный контент для экспресс-подготовки к уроку от вчерашней школьницы.

Литература —

@julia_novella

Биология —

@biolog_na_sto

Английский язык —





Тоже канал про литературу, на этот раз — от педагога. Только краткое содержание главных школьных произведений, и ничего лишнего. Подзабыли «Войну и мир» и не успеваете перечитать? Вам сюда!Обязательно подпишитесь, если хоть сколько-нибудь увлекаетесь биологией и медициной. Помогают ли дельфины утопающим? Почему нельзя отковыривать болячку? Что будет, если не хватает витамина А? Куча опровергнутых фактов и мифов и масса полезных знаний для школы — тут.

Автор канала окончила старшую школу в США и в коротких видео объясняет правила грамматики и произношения в английском языке. Вообще среди сектора образовательных каналов в тиктоке больше всего каналов именно про английский. Но этот показался нам одним из самых интересных.