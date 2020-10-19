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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 TikTok-каналов, которые помогут освоить школьную программу весело
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Вчера в 13:50

8 TikTok-каналов, которые помогут освоить школьную программу весело

Математика — @Maths_with_july

Математика должна быть веселой, полезной и вообще выглядеть как классный квест, считает создательница канала, учитель математики Юлия. В своих видео она объясняет, как решать задачи, не ошибаться на геометрии, и предлагает кучу упражнений для тренировки мозга. Особенно канал понравится тем, кто с математикой не в ладах: формулы или правила, обыгранные в формате вирусных видео, очевидно, запомнить намного легче.

Русский язык — @top-ege

Татьяна — репетитор по русскому языку, которой удается одновременно и объяснять правила, и следовать модным тенденциям, чтобы ученики не скучали. За короткими видео про грамотность — сюда.

Химия — @chemproege

Про химию простым языком и с наглядными примерами. Автор канала не только за минуту объяснит вам, что такое валентность и как нейтрализуются карбоновые кислоты, но и покажет все это с помощью коротких опытов.

Физика — @1physic

Автор канала — учитель физики. Он не только рассказывает о физике и показывает опыты, но и затрагивает и другие темы — например, что нужно знать, чтобы поступить в вуз.

Литература — @degradation_99

Всем известно, что литературу гораздо проще понять, зная биографию автора произведения. В канале — очень короткие жизнеописания главных русских классиков под музыку. Идеальный дополнительный контент для экспресс-подготовки к уроку от вчерашней школьницы.

Литература — @julia_novella

Тоже канал про литературу, на этот раз — от педагога. Только краткое содержание главных школьных произведений, и ничего лишнего. Подзабыли «Войну и мир» и не успеваете перечитать? Вам сюда!
Биология — @biolog_na_sto

Обязательно подпишитесь, если хоть сколько-нибудь увлекаетесь биологией и медициной. Помогают ли дельфины утопающим? Почему нельзя отковыривать болячку? Что будет, если не хватает витамина А? Куча опровергнутых фактов и мифов и масса полезных знаний для школы — тут.
Английский язык — @i.am.polly.byeee

Автор канала окончила старшую школу в США и в коротких видео объясняет правила грамматики и произношения в английском языке. Вообще среди сектора образовательных каналов в тиктоке больше всего каналов именно про английский. Но этот показался нам одним из самых интересных.

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