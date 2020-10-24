11 аудиокниг, которые сделают школьное чтение интересным

Для младшей школы

1. «Приключения Незнайки», Николай Носов

Впервые истории Николая Носова о Солнечном городе «ожили» на радио в 1961 году. Юные советские слушатели тут же полюбили веселую постановку на музыку композиторов Яна Френкеля и Ильи Шахова, но и современным детям эта ламповая версия «Незнайки» тоже очень понравится. Неожиданный факт: главного героя тут озвучивает актриса Ирина Мазинг. Ее голос может показаться вам знакомым, и неспроста — именно она говорила еще и за старуху Шапокляк в серии культовых мультиков про Гену и Чебурашку.

2. «Каштанка», Антон Чехов

Этот уникальный радиоспектакль, который записали в 1936 году, можно считать первым в своем роде. Его режиссер — легендарная Роза Йоффе, которая, собственно, и придумала новый для тех времен жанр — радиотеатр. Главные роли тоже озвучивают великие: народный артист СССР Василий Качалов и Алексей Грибов, известный по роли капитана в фильме «Полосатый рейс». Запись достаточно старая, и слышны помехи, но это не беда. Наоборот, можно проникнуться духом времени и представить, будто слушаешь граммофон у дедушки в деревне. Музыкальные партии к спектаклю, кстати, записал оркестр Бориса Шермана, позже он также исполнил музыку для постановки не менее культового «Дон Кихота» в 1945 году.

3. «Рассказы о природе», Михаил Пришвин

Рассказы Михаила Пришвина любят не только дети, но и взрослые. Но проблема в том, что они слишком уж медитативные — начинаешь читать ребенку на ночь и сам засыпаешь. Хорошо, что есть аудиосказка: мелодичный голос Станислава Федосеева поможет отдохнуть от городской суеты, помечтать о походе в лес и уснуть — и детям, и взрослым. Всего в аудиосборнике 29 рассказов, есть как совсем короткие истории до 2 минут, так и длинные — в четверть часа: умиротворение и дзен гарантированы даже самым беспокойным детям и родителям.









Средние и старшие классы

4. «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Новый взгляд на культовую для многих поколений книгу — это не классическая советская аудиоверсия повести Экзюпери в прочтении актрисы Марии Бабановой, а новый взгляд. В 2010 году книгу переозвучили Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов и Михаил Козырев. И у них получилось попасть нам в самое сердечко — от прослушивания этой версии тоже идут мурашки и хочется плакать.

5. «Дети капитана Гранта», Жюль Верн

Лорд Эдуард Гленарван совершает морскую прогулку на яхте «Дункан» со своей семьей вдоль берегов Шотландии. Им попадается рыба-молот, в брюхе которой находится записка. Из нее становится известно, что судно известного капитана Гранта потерпело крушение. Точное место неизвестно, но уцелевшая часть записки указывает на 37-ю параллель. Тогда дети капитана Гранта отправляются на его поиски… Знакомый всем с детства приключенческий сюжет озвучивает актер кино и дубляжа Юрий Заборовский. И делает это так здорово, что в героях даже не путаешься: для каждого из них у актера своя, особенная краска и интонация.

6. «Ночь перед Рождеством», Николай Гоголь

Рождественские истории летом? Почему бы и нет! Особенно если это атмосферная инсценировка приключений гоголевского Вакулы. Эта версия «Ночи…» вышла на грампластинке в 1972-м. Слова автора читает Алексей Консовский, тот самый принц из советского фильма «Золушка», а потрясающее музыкальное сопровождение удивительно передает атмосферу зимней украинской ночи — получается путешествие не только во времени, но и в пространстве.

7. «Три мушкетера», Александр Дюма

«Один за всех, и все за одного!» — восклицает Сергей Чонишвили, актер московского театра РАМТ и официальный голос канала СТС. Его голос вы точно уже слышали много раз — в рекламе, телезаставках, дубляже зарубежных фильмов, но это даже хорошо. Так история сразу станет приятнее и роднее, как будто ее рассказывает папа или дедушка где-то на уютной коммунальной кухне. Удобно, что главы аудиокниги разделены на несколько частей — можно делать перерывы при прослушивании.

8. «Ася», Иван Тургенев

Эту версию классики школьной программы озвучил советский актер Игорь Костолевский — он, к слову, сыграл роль Гагина в экранизации «Аси» 1977 года. Если вам хочется поностальгировать, а детей познакомить с классикой — лучшего сочетания не придумать. Почему-то кажется, что идеальный антураж для прослушивания этой книги — дача, теплый летний вечер, душистый чай с травами, веранда и мотыльки, слетающиеся к лампе.

9. «Белые ночи», Федор Достоевский

Повесть про одинокого мечтателя, таинственную девушку Настю и пустынный ночной Петербург озвучил российский актер Василий Дахненко. Папы и дедушки наверняка узнают в нем Генриха Бенхова, которого он играл в военном фильме «Штрафбат». А дети и подростки смогут насладиться прекрасным произношением чтеца. Запись длится два часа, поэтому поможет скоротать время в поездке за город.

10. «Двенадцать», Александр Блок

Поэма была написана в разгар политических волнений в Петербурге — через год после Февральской революции и через два месяца после Октябрьской. Произведение не понравилось ни обществу, ни даже самому автору, а вот потомки его оценили. И ваш ребенок, скорее всего, пополнит число поклонников — прочтение поэмы актером Михаилом Строгановым буквально вызывает мурашки, а завывающий ветер на фоне добавляет атмосферности.

11. «Собачье сердце», Михаил Булгаков

Актер театра и кино Александр Андриенко буквально оживил героев культового романа своим голосом. Он читает текст как-то не по-актерски, без надрыва, а так, будто старый приятель рассказывает вам историю про профессора и неудачный научный эксперимент. Озвученная повесть Михаила Булгакова длится около 4 часов, а значит, ее легко можно прослушать за выходные. Или по дороге на дачу и обратно.





Источник mel.fm.