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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 классных образовательных YouTube-каналов для детей
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Сегодня в 19:50

5 классных образовательных YouTube-каналов для детей

«Смешарики Пин-код»

Не секрет, что «Смешарики» пользуются огромной популярностью в странах СНГ. Поэтому в 2012 году создатели сериала решили собрать отдельный отряд Смешариков для популяризации науки: любимые герои путешествуют на изобретенном Пином корабле и рассказывают по ходу дела массу интересных вещей своим зрителям. Каждый сезон посвящен какой-то определенной тематике — рассказу о Нобелевских лауреатах, изучению вирусов и бактерий, планированию путешествия в космос и т.д.

«Простая наука»

Это канал о том, как сделать у себя дома настоящие химические или физические эксперименты. Просматривая видео создателя канала Дениса Мохова, можно смастерить термометр из бутылки, батарейку из картошки, можно даже заставить воду течь вверх, а лед быть горячим. Если вас сильно увлекут подобные затеи, у автора канала есть также целая книга «Простая наука. Большая серия опытов и экспериментов» — так эксперименты будут с вами и в офлайне.

«Живая планета»

«Живая планета» — первый российский телеканал с собственным производством, посвященный природе: героями хроники становятся амурские тигры, гигантские грибы и отчаянные путешественники. Смотреть видеоролики этого канала можно по телевизору, в Youtube или Вконтакте.

«Научпок»

Окружающий мир заставляет нас постоянно задавать вопросы. Что будет, если пить только газировку? Может ли мочевой пузырь взорваться? Почему нам хочется верить гороскопам? Ответы на них дети найдут в анимационных роликах ставшего уже очень популярным канала «Научпок». Аудиальная информация подается здесь вместе с рисованными скетчами, поэтому все получается очень доходчиво и хорошо запоминается. Проверьте сами!

«Упоротый палеонтолог»

Если ваш ребенок увлечен темой динозавров, подкиньте ему несколько видео «Упоротого палеонтолога». Автор канала Дмитрий Соболев своим харизматичным голосом в мельчайших подробностях рассказывает о динозаврах все — в один из его обзоров даже попали костистые товарищи, обитавшие на территории бывшего СССР много-много лет назад. Понятные схемы, большое количество иллюстраций, черепа динозавров в руках ведущего и много иронии — короче говоря, правда, классный канал как для взрослых, так и для подросших детей.



Источник: chips-journal.ru

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