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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Образование в социальных сетях: 52 полезные страницы в Instagram, Tik-Tok и YouTube
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31.10.2021

Образование в социальных сетях: 52 полезные страницы в Instagram, Tik-Tok и YouTube

Instagram


Instagram


@nasa


О чем: космос

Instagram-страница National Aeronautics and Space Administration создана для популяризации астрономии и всего, что связано с космосом. Здесь можно найти завораживающие фотографии небесных светил, видео с запуском ракет и истории с путешествиями лунных роверов. Отдельного внимания заслуживает рубрика We Asked a NASA Expert, в которой специалист ведомства отвечает на интересные вопросы.


@smithsonian


О чем: история, культура

Smithsonian — аккаунт, который собрал 21 музей и национальный зоопарк на одной странице. Здесь публикуются красивые архивные фотографии с коротким описанием исторического контекста, события или личности.

Больше образовательных Instagram-аккаунтов здесь.

E-mail-рассылки

email

Skyeng


О чем: английский язык

Онлайн-школа английского языка предлагает бесплатные уроки в формате письма. Вы сможете выучить новые слова и правила, попрактиковать восприятие речи на слух, узнать особенности менталитета в англоязычных странах и даже закрепить свои знания в предложенных заданиях и тестах. Есть несколько видов рассылки, на которые можно подписаться: от особенностей деловой переписки до английского по сериалам «Шерлок» и «Игра престолов».


Email Soldiers

О чем: маркетинг

Рекламное агентство, которое специализируется на рассылках. Ребята пишут полезные статьи о маркетинге, онлайн-коммуникациях, дизайне и верстке и рисуют отличные иллюстрации. Помимо еженедельного письма можно подписаться на дайджест — это подборка самых интересных материалов по теме агентства за последний месяц. Очень полезно для тех, кто работает с интернетом и людьми.

Больше образовательных E-mail рассылок здесь.

Tik-Tok

tiktok

@Artforintrovert


О чем: искусство, история, психология, архитектура

Образовательный проект «Правое полушарие Интроверта» начал свою работу в 2018 году. Авторы так формулируют свою миссию: «Предоставить безграничный доступ к знаниям из любой точки мира и сделать процесс саморазвития увлекательным». Для ее достижения активно используется и TikTok — короткие ролики канала наполнены юмором, научными фактами и литературными отсылками.


@Okeywhatis


О чем: интересные факты обо всем

Ролики на этом канале начинаются со слова «Окей», за которым следует объяснение вопроса, факта или термина из разных областей. Здесь можно узнать о том, что такое медитация, почему возникают баги в играх и как работает реклама.

Больше образовательных Tik-Tok каналов здесь.

Подкасты

подкаст

Science Bar Hopping

О чем: естественные науки

История проекта начинается с фестиваля, цель которого — послушать разговоры ученых в баре. И хотя сейчас этот тренд перешел в онлайн-формат, дух мероприятия остался. Это все те же уютные и атмосферные беседы экспертов с публикой в формате интервью. Здесь вы услышите о искусственном интеллекте и «Черном зеркале», старении и иммунитете, диетах и экологии.


Зачем я это увидел?

О чем: искусство

Подкаст образовательного проекта Arzamas об искусстве и выставках. Кто решил, что Леонардо да Винчи гений? Почему на картинах Фрэнсиса Бэкона все такие странные? Что хорошего в современном искусстве? Редактор Arzamas Кирилл Головастиков и замдиректора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков обсуждают все это и многое другое.

Больше образовательных подкастов здесь.

YouTube-каналы лучших университетов мира

YouTube

Stanford University


На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий Стэнфорда. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий. Отдельные плейлисты посвящены курсам, которые читают преподаватели университета.


Yale University


Йель — это не только университет, но и исследовательская лаборатория США. На официальном YouTube-канале публикуются лекции и вебинары от лучших профессоров всего мира. К примеру, курс о Новой истории Китая читается не только представителями Йеля, но и Университета Гонконга.

Больше образовательных YouTube-каналов здесь.

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