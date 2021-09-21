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Биология, бизнес и искусство: 10 интересных научно-популярных подкастов
10
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21.09.2020

Биология, бизнес и искусство: 10 интересных научно-популярных подкастов

Подкасты — отличное решение для тех, у кого мало времени. Их можно слушать везде: по дороге на работу, в тренажерном зале или на прогулке. Мы собрали лучшие шоу, в которых говорят о науке и образовании.


Наука в Ладошке


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О чем: биология и медицина

Ведущая подкаста Владислава Сухановская приглашает экспертов в разных областях медицины и записывает с ними короткие ответы на актуальные вопросы о популярных болезнях, лекарствах и методах профилактики.

Здесь рассказывают просто и интересно о повседневных вещах: сне, морщинах, памяти, пище и многих других темах.


Travel MBA


О чем: бизнес

Подкаст о предпринимателях, которые создают и развивают географически свободный, удаленный бизнес. Истории с гостями о предпринимательстве, жизни в разных городах и странах мира и управлении удаленным бизнесом.


Science Bar Hopping


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О чем: естественные науки

История проекта начинается с фестиваля, цель которого — послушать разговоры ученых в баре. И хотя сейчас этот тренд перешел в онлайн-формат, дух мероприятия остался. Это все те же уютные и атмосферные беседы экспертов с публикой в формате интервью. Здесь вы услышите о искусственном интеллекте и «Черном зеркале», старении и иммунитете, диетах и экологии.


Cat_Cat


О чем: история

Коллектив авторов рассказывает об исторических событиях в формате статей и лекций. Девиз подкаста — «О прошлом: информативно и с юмором». Темы выпусков разнообразны: от истории Австралии до римских историй и каменного века. Подкасты различаются и по длительности: от восьми до 80 минут.


Розенталь и Гильденстерн


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О чем: лингвистика

Подкаст, в котором говорят о русском языке и его особенностях. Ведущие шоу: главный редактор «Грамоты.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов и журналист Александр Садиков обсуждают развитие русского языка в разных странах, формы, историю и инструменты, которые его формируют.


Зачем я это увидел?


О чем: искусство

Подкаст образовательного проекта Arzamas об искусстве и выставках. Кто решил, что Леонардо да Винчи гений? Почему на картинах Фрэнсиса Бэкона все такие странные? Что хорошего в современном искусстве? Редактор Arzamas Кирилл Головастиков и замдиректора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков обсуждают все это и многое другое.


«99% Invisible»


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О чем: дизайн

Англоязычный подкаст, который начал свою деятельность 11 лет назад. Он рассказывает о вещах в дизайне, которые остаются незамеченными, но все же меняют нашу жизнь. Здесь вы узнаете много нового: от того, как устроены мосты, до влияния визуальных технологий на наше восприятие.


Овсянка, сэр! Английский без каши


О чем: лингвистика

Один из самых популярных подкастов об изучении английского языка. Здесь вам коротко и ясно расскажут о разных видах предлогов, временах и глаголах. Авторы обещают помочь разобраться с базовой грамматикой за 5 занятий и дойти до самых верхних этажей языка за 25.


ТЕД на русском


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О чем: истории людей

TED — одна из самых популярных конференций, девиз которой — Ideas Worth Sharing, знают все. В выпусках свои истории рассказывают бизнесмены, политики и ученые. Они делятся личным опытом и методами, что помогли им в достижении цели.


The Big Beard Theory


О чем: космос

Подкасты «Большой Бороды» выходят с 2015 года. Основной контент — выпуски о проблемах и интересных вопросах физики, химии, астрономии и других естественных наук. Ведущий Антон Поздняков вместе с экспертами отвечают на интересные вопросы, которые давно волнуют человеческое воображение: от вероятной жизни на Луне до теорий компьютерной симуляции Вселенной.

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#искусство #образование #подкасты #аудио #научпоп
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