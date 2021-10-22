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Наука в Instagram: 10 аккаунтов, которые расскажут о космосе, истории и не только
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Сегодня в 12:50

Наука в Instagram: 10 аккаунтов, которые расскажут о космосе, истории и не только

В Instagram много не только развлекательного контента, но и научного. Мы собрали страницы, которые в интересной форме расскажут вам больше о разных областях науки.


@nasa


О чем: космос

Instagram-страница National Aeronautics and Space Administration создана для популяризации астрономии и всего, что связано с космосом. Здесь можно найти завораживающие фотографии небесных светил, видео с запуском ракет и истории с путешествиями лунных роверов. Отдельного внимания заслуживает рубрика We Asked a NASA Expert, в которой специалист ведомства отвечает на интересные вопросы.


@smithsonian


О чем: история, культура

Smithsonian — больше чем просто музей, это аккаунт, который собрал 21 музеев и национальный зоопарк на одной странице. Здесь публикуются красивые архивные фотографии с коротким описанием исторического контекста, события или личности.


@young_phys


О чем: физика, математика

Физические феномены и математические формулы написанные аккуратным почерком на тетрадном листе. Здесь вы узнаете, как решаются производные функции и сложные задачи. Короткие и лаконичные картинки вызывают не только интерес, но и эстетическое удовольствие.


@Unknownkazak

О чем: история

Диас Камериданов пишет интересные посты об истории казахского народа. Здесь можно найти интересные выдержки из научных трудов, отрывки исторических источников и собственные мысли автора. Контент на странице разнообразный: можно узнать много нового о политических, военных и культурных событиях и фактах.


@Amnh


О чем: биология, география

Официальный аккаунт Американского музея естественной истории. Здесь регулярно публикуется интересная информация о разных видах животных и растений, климатических и географических фактах. А иногда авторы могут рассказать и о отвлеченных вещах, например, о том, как создавались произведения искусства.


@Dailyoverview


О чем: урбанистика, природа

Красивые фотографии, сделанные из космоса, сопровождаются интересными описаниями и фактами. Здесь можно больше узнать о городах мира и природных явлениях. Новые посты появляются каждый день, а один из последних, посвящен столице Казахстана.


@artforintrovert_russia


О чем: искусство, психология, литература

Instagram-страница образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». Здесь вы найдете разборки фильмов и сериалов, анализы литературных героев и «мнения» авторов проекта по разным вопросам. А в истории аккаунта часто выступают спикеры с живыми мини-лекциями или шуточными роликами.


@english_learning_everyday


О чем: английский язык

Страница для тех, кто хочет выучить английский язык. Здесь вы найдете подборки слов, примеры использования устойчивых выражений, ролики с объяснением правил и многое другое. Для тех, кто предпочитает длинные видео, у ребят есть YouTube-канал.


@Natgeo


О чем: география, экология, природа

Официальный аккаунт научно-популярного журнала National Geographic. Блог содержит не только невероятные фотографии со всех уголков планеты, но также пишет и о жизни в других странах, новостях экологии и технологий.


@Stanford


О чем: наука

Официальный аккаунт Stanford University. Авторы выкладывают фото и видео с кампуса и студенческих конференций. Но самая интересная рубрика здесь — интервью со студентами, преподавателями и исследователями. Отличный источник информации для тех, кто хочет поступить на учебу за рубеж и интересуется исследованиями.


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#искусство #наука #образование #instagram #английскийязык
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