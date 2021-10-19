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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Образование по почте: 10 интересных рассылок о науке, финансах и маркетинге
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Сегодня в 12:00

Образование по почте: 10 интересных рассылок о науке, финансах и маркетинге

Не все почтовые рассылки бывают скучными и однотипными. Мы составили список из самых интересных email-писем на разные темы: от английского языка до маркетинга.


Skyeng


Онлайн-школа английского языка предлагает бесплатные уроки в формате письма. Вы сможете выучить новые слова и правила, попрактиковать восприятие речи на слух, узнать особенности менталитета в англоязычных странах и даже закрепить свои знания в предложенных заданиях и тестах. Есть несколько видов рассылки, на которые можно подписаться: от особенностей деловой переписки до английского по сериалам «Шерлок» и «Игра престолов».


Email Soldiers

Рекламное агентство, которое специализируется на рассылках. Ребята пишут полезные статьи о маркетинге, онлайн-коммуникациях, дизайне и верстке и рисуют отличные иллюстрации. Помимо еженедельного письма можно подписаться на дайджест — это подборка самых интересных материалов по теме агентства за последний месяц. Очень полезно для тех, кто работает с интернетом и людьми.


Рассылки Т—Ж


«Тинькофф Журнал» — крупнейший в русскоязычном интернете журнал о финансах, личных сбережениях, инвестициях и всем, что с этим связано. Email-рассылкам ребята уделяют особое внимание. По их словам, в журнале выходит более 70 материалов в неделю, поэтому прочесть все становится слишком сложно. В этой связи здесь были созданы десять разных видов рассылок: от «главного за неделю» до «автодайджеста» и «чемодана».


Arzamas


Arzamas.academy — образовательный проект, который посвящен истории культуры. Здесь ребята рассказывают о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках. Проект состоит из нескольких направлений: курсы, журнал, спецпроекты, радио. В своей рассылке авторы проекта собирают все статьи, видео, тесты и материалы, которые были выпущены за неделю. Отдельное внимание стоит обратить на формат текста. Он написан простым, понятным и дружеским языком с долей юмора.


«Нетология»


Онлайн-университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки. Самый интересный вариант рассылки — дайджесты со статьями, презентациями и видеоматериалами. Отличительная черта писем «Нетологии» — большое количество полезных ссылок на бесплатный образовательный контент.


«Главред»


Полноценный курс, который представлен в формате email-рассылки. Здесь рассказывают о том, что такое информационный стиль, как его применять на практике и что нужно для сильного текста. Помимо полезной информации здесь много юмора и классные иллюстрации. Советуем тем, чья работа связана с текстом.


Morning Brew


Все актуальные новости в одной англоязычной подборке: от технологических новинок до обновлений в криптовалюте. Письма нельзя назвать сухой статистикой, они разбавлены юмором и креативом. Это отличная возможность не только быть в тренде, но и подтянуть английский язык.


Slow Growth Academy


Snail Mail — проект-рассылка от Мэтта Д’Авеллы — документалиста, режиссера и блогера. Здесь авторы рассказывают о полезных привычках и самообразовании. Каждое письмо построено по определенной структуре. Сначала объясняют тему и дают контекст. Затем идет краткое содержание и ссылки на самые интересные материалы по теме от других авторов. Это могут быть статьи, видео или подкасты. Последняя часть письма называется Creator Spotlight, она посвящена новым блогерам и контент-мейкерам, которые создают интересные и полезные материалы.


TED Recommends


Главная особенность рассылок от TED — персонализированность. На первом этапе вы выбираете то, что интересно вам: от технологий до личностного роста. Далее вы сможете оценить первые рекомендации — что понравилось, что нет. На основе этих оценок вы будете получать только те материалы, которые должны вас заинтересовать. Письма здесь пишут участники сообщества TED по всему миру, присоединиться к которому можете и вы.


WIRED


Рассылка англоязычного журнала о технологиях, науке, экономике и последних мировых трендах. В письма редакция добавляет самые интересные материалы. Что интересно, вы можете выбрать информацию, которую хотите получать. Здесь десять категорий, свои предпочтения вы можете настроить вручную: добавить материалы про игры или гаджеты и убрать, например, новости политики.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#наука #образование #новости #почта #рассылка
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