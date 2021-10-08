Образование и Tik-Tok: 12 интересных каналов о физике, литературе и не только

Tik-Tok уже давно перестал быть только развлекательной площадкой. Здесь можно найти интересные каналы, которые учат разным наукам. В нашем материале вы найдете самые полезные и интересные из них.





О чем: искусство, история, психология, архитектура

Образовательный проект «Правое полушарие Интроверта» начал свою работу в 2018 году. Авторы так формулируют свою миссию: «Предоставить безграничный доступ к знаниям из любой точки мира и сделать процесс саморазвития увлекательным». Для ее достижения активно используется и TikTok — короткие ролики канала наполнены юмором, научными фактами и литературными отсылками.





О чем: экология

Анастасия работает в компании, которая делает бизнесы экологичнее. А в свободное время снимает ролики о популярных «экологических мифах» и отвечает на вопросы подписчиков. В одном из последних видео блогер рассказывает о том, можно ли считать палочки для еды экологичными. Как думаете? Чтобы узнать ответ, переходим на страницу Анастасии.





О чем: медицина

Профессиональный врач рассказывает о том, как сохранить здоровье и привить полезные привычки. Еще из роликов можно узнать об упражнениях, которые помогут от боли в шее, спине и коленках.





О чем: интересные факты обо всем

Ролики на этом канале начинаются со слова «Окей», за которым следует объяснение вопроса, факта или термина из разных областей. Здесь можно узнать о том, что такое медитация, почему возникают баги в играх и как работает реклама.





О чем: английский язык

Мария весело и интересно рассказывает о правилах, грамматике и фразовых выражениях в английском языке. Из роликов на канале можно узнать о том, как правильно перевести выражение «Ходить в гости» и почему waiter не переводится как «ждун».





О чем: химия, физика и киберспорт

Образовательный проект из Казахстана. Создатели контента здесь — молодые учителя химии, физики и английского языка. У ребят три цели: вызвать интерес у молодежи, показать педагогам, что учить можно по-разному и доказать, что образование меняется прямо сейчас.





О чем: литература

Педагог Юлия в своих роликах пересказывает краткое содержание школьных произведений, обсуждает факты и отдельные фрагменты из известных книг. Основной контент канала — русская литература, но этим не ограничивается.





О чем: история

Минутные ролики, в которых эксперт объясняет разные исторические события, факты, рассказывает о жизни интересных личностей и развенчивает мифы. Здесь можно узнать про разные сражения и важные даты в истории.





О чем: математика

В своих роликах Али рассказывает о школьной математике — теоремах, задачах, графиках и таблицах. Автору удается просто объяснить то, что в школе казалось сложным. В последних видео Али рассказывает и показывает решение логарифмов, графиков и многоэтажных дробей.





О чем: искусство

Чаще всего здесь говорят о картинах — рассказывают историю и интересные факты про шедевры мировой живописи. Еще здесь можно встретить ролики о моде, цифровом искусстве и актуальных выставках.





О чем: питание

Анзар рассказывает о том, как питаться правильно, настроить диету и выбрать полезные продукты. Канал будет интересен для всех тех, кто хочет вести здоровый образ жизни.





О чем: лайфхаки

Авторы проекта 5-minute crafts — ребята с известного сайта Adme. На канале можно найти лайфхаки, которые могут пригодиться каждый день, например, как красиво сложить салфетки или сделать хорошую фотографию. А еще здесь можно найти идеи для праздничных подарков.