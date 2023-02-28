Новые узбеки. Молодые люди об отношении к стереотипам и новых правилах жизни

Каждую неделю мы знакомимся с молодыми людьми из Центральной Азии и рассуждаем о сложившихся стереотипах и новых реалиях жизни современных людей. Сегодня делимся подборкой интервью с «новыми узбеками», в которых молодые люди делятся мнением и рассуждают об устаревших нормах и традициях.





Новые узбеки. Молодые люди о возможностях для развития и реализации в родной стране

Лола Абдухалимова, 22 года, город — Ташкент, переводчик, @_lolaro_





Я студентка факультета русской филологии УзГУМЯ. Второй год работаю на позиции переводчика.

Я думала об учебе за границей. На тот момент, благодаря хорошей успеваемости в лицее востоковедения на факультете корейской филологии, я могла уехать в Корею. Но решила, что данный этап своей жизни должна пройти в Узбекистане. Получить опыт и определиться с направлением.

В Узбекистане уйма возможностей. Развиваются новые сферы. Это огромное непаханое поле. Мы, молодежь, можем начать с нуля и стать лидерами в выбранной области. Все зависит от нас самих.

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Новые узбеки. Как молодежь в Узбекистане относится к семейному бюджету и организации свадеб

Камилла Махсудхонова, 30 лет, город — Ташкент, маркетолог, блогер, @kamilla.maxhan





Я из Ташкента, по национальности узбечка. Работаю маркетологом и веду блог в Instagram уже на протяжении четырех лет.

С супругом мы познакомились в 2018 году. Спустя три года решили пожениться. Мой муж по национальности русский, он далек от узбекских традиций. До знакомства со мной работал музыкантом в кавер-группе и повидал много свадеб. Он был против того, чтобы проводить все по стандартному сценарию. Тут наши взгляды сошлись. Для меня это второй брак, и я тоже хотела обойтись без излишеств и сделать вместо традиционной свадьбы крутую вечеринку для узкого круга друзей.

Молодежь в Узбекистане уже давно хочет отказаться от пышных свадеб. Но боится признаться родителям в этом. Если ты сам оплачиваешь свадьбу, то сам решаешь, как и где ее проводить. Когда за свадьбу платят родители, они руководят всем.

Весь мир стремится к разумному потреблению и минимализму. Поэтому пышные свадьбы — антитренд. А традиций у нас много, можно соблюдать их символично, без фанатизма.

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Новые узбеки. Молодые специалисты о развитии IT-сферы и почему важно строить карьеру на Родине

Абдуллох Хикматов, 18 лет, город — Ташкент, предприниматель, @abdullokh_khikmatov







Я работал в британском стартапе около года и понял, насколько развиты технологии в других странах, особенно в Европе. Принял решение остаться в Узбекистане, чтобы развивать свои проекты на родине.

IT-сфера в Узбекистане только развивается. На рынке труда большой спрос на IT-специалистов и IT-продукты, но мало квалифицированных кадров.

В последние годы государство активно развивает IT-сферу в государственном секторе, есть налоговые льготы для резидентов IT Park. Молодые люди заинтересованы в построении карьеры в Узбекистане. Это стало особенно заметно в последние два года.

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Новые узбеки: молодые люди о том, как жить без долгов и грамотно распределять финансы

Азиза Шавкатова, 22 года, город — Ташкент, фотограф, режиссер, @th.hoft





Я фотограф и начинающий режиссер. Провожу съемки, снимаю небольшие творческие социальные ролики.

В Узбекистане невысокие зарплаты, поэтому часто людям сложно укладываться в рамки семейного бюджета. И в дело идут кредиты.

Я против того, чтобы брать в долг. При этом, если кто-то из близких просит о помощи, не отказываю.

Чтобы контролировать свой бюджет, важно иметь финансовую подушку или пассивный доход, отказаться от импульсивных покупок, вести учет доходов и расходов. Это поможет избежать кредитов. Мы сами ответственны за свою жизнь. Полагаться на других и на их помощь — неправильно.

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Новые узбеки. Молодые люди о совместной жизни до брака и принципах современной семьи





Ширин Давлетьярова, 27 лет, город — Ташкент, @bellstoreblogger







Когда мне было 20 лет, я вышла замуж. Нас с мужем познакомили родители, как это принято по традициям. Мы с огромным нежеланием встретились, но влюбились друг в друга буквально с первого взгляда. Через 10 дней он прилетел в Москву и сделал мне предложение. Спустя два месяца мы расписались, а через пять месяцев сыграли свадьбу по всем узбекским традициям.

У нас с супругом изначально были общие взгляды на совместную жизнь. Мы это проговаривали еще на первых этапах общения. Поэтому так важно озвучивать роли, обязанности, пожелания с самого начала. Мне, как женщине, необходимо было реализовать свои амбиции и продолжать работать. Муж предложил идеальный вариант — работать в паре над общим бизнесом.

Мы всегда в курсе графика и задач друг друга: вместе летаем на бизнес-встречи и обсуждаем все дела. Адаптировали наш быт так, чтобы он не зависел от нас. Помогает няня, дети ходят в садик. Нас не обременяют визитами родственники, так как мы этого не любим. Если кому-то из нас нужна поддержка, берем выходные и проводим время вместе.

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