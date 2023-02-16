Новые узбеки. Молодые люди о совместной жизни до брака и принципах современной семьи

Побеседовали с молодыми узбекистанцами, которые выбирают жизнь вне стереотипов, и обсудили тему партнерских отношений и современной семьи.









Камилла Махсудхонова, 30 лет, город — Ташкент, маркетолог, @kamilla.maxhan

О себе

Мы с супругом родом из Ташкента. Я узбечка, а супруг — русский.

В браке мы полтора года, но вместе живем уже четыре года. Четкого распределения обязанностей у нас нет. Мы все делаем вместе: оба работаем, занимаемся домашними делами, воспитываем ребенка.

О партнерских отношениях

Партнерские отношения в моем понимании — это когда двое людей четко знают, чего хотят, и их цели и планы совпадают. Тогда они вместе идут к поставленной цели, действуют сообща.

Мы живем в мире, когда все вокруг стремительно меняется. И мы также должны меняться, не стоять на месте. Жить, как раньше, когда папа работает, а мама делает домашние дела, уже невозможно. Чтобы идти в ногу со временем, и муж, и жена должны быть в движении, учиться новому и мотивировать друг друга на рост.

Многие узбекистанцы до сих пор живут так, как жили наши родители и родители наших родителей. Но в моем окружении много молодых пар и семей, которые строят семью иначе. Они сами выбирают партнера, не бегут в ЗАГС после трех свиданий, а стараются пожить вместе, чтобы лучше узнать друг друга. К рождению ребенка подходят осознанно, много готовятся к этому серьезному шагу как финансово, так и морально.

Наши отношения изначально начались как партнерские. Мы работали вместе. Муж был фотографом, а я занималась продвижением в социальных сетях. Мне было легко выстраивать деловые отношения, так как он ответственный, пунктуальный, а в нашей сфере это редкость. Я сразу поняла, что мне будет с ним легко.

Когда мы начали жить вместе, оказалось, что в быту он такой же. Мы вместе сделали ни один проект, открыли видеопродакшн. Когда я запускала свой инфопродукт, всю техническую часть делал муж. Партнерство в семье строится на тех же принципах, что и партнерство в бизнесе. Это прозрачность, открытость, четкое понимание того, что мы хотим получить на выходе, и равное разделение обязанностей.

Основные принципы, которые помогают нам в отношениях — быть честными друг с другом, много и часто обсуждать отношения, говорить о своих чувствах, делиться маленькими радостями и переживаниями.

Поддержка — это основа любых отношений. Мой муж поддерживает меня во всех начинаниях. Он всегда в меня верит, что бы я ни задумала. И я поддерживаю его в любой ситуации. Особенно это стало заметно с рождением ребенка. Когда он чувствует, что мне не хватает разнообразия, может предложить посидеть с ребенком, чтобы я занялась чем-то другим.

В организации быта важно проговаривать все моменты. Например, с рождением ребенка муж взял на себя частично уборку, а все, что касается детских вещей и комнаты — на мне. Есть вещи, которые мы оба не любим делать. Это стирка, глажка, влажная уборка. Поэтому мы делегируем эти обязанности другим людям.

Рекомендации

Я за то, чтобы молодые жили вместе до брака. Есть вещи, которые невозможно проговорить, и это все станет ясно при совместном проживании. Бывает так, что муж не ест блюда, которые любит жена. Кто-то любит поспать до поздна, а кто-то просыпаться на рассвете.

Самый экологичный способ выстроить личные границы — это сказать прямо, без намеков, что для вас недопустимо в отношениях, и задать аналогичный вопрос партнеру.

Единственный совет, который я могу дать: Развивайтесь и работайте над собой. В итоге мы все равно притягиваем таких партнеров, каких заслужили.





Ширин Давлетьярова, 27 лет, город — Ташкент, @bellstoreblogger

О себе

Я родилась в Ташкенте, затем переехала с семьей в Москву и жила там, пока не познакомилась с мужем.

Когда мне было 20 лет, я вышла замуж. Нас с мужем познакомили родители, как это принято по традициям. Мы с огромным нежеланием встретились, но влюбились друг в друга буквально с первого взгляда. Через 10 дней он прилетел в Москву и сделал мне предложение. Спустя два месяца мы расписались, а через пять месяцев сыграли свадьбу по всем узбекским традициям.

Теперь мы с супругом воспитываем двоих прекрасных детей — Мию и Имрана. Ждем третьего малыша.

О партнерских отношениях

Мы прожили с родителями супруга полгода, чему я благодарна. Я стала частью новой семьи, полюбила и приняла родителей, братьев и сестренку супруга, как и они меня. Поэтому я положительно отношусь к подобному опыту. Но на короткий срок.

У нас с супругом изначально были общие взгляды на совместную жизнь. Мы это проговаривали еще на первых этапах общения. Поэтому так важно озвучивать роли, обязанности, пожелания с самого начала. Мне, как женщине, необходимо было реализовать свои амбиции и продолжать работать. Муж предложил идеальный вариант — работать в паре над общим бизнесом.

Мы всегда в курсе графика и задач друг друга: вместе летаем на бизнес-встречи и обсуждаем все дела. Адаптировали наш быт так, чтобы он не зависел от нас. Помогает няня, дети ходят в садик. Нас не обременяют визитами родственники, так как мы этого не любим. Если кому-то из нас нужна поддержка, берем выходные и проводим время вместе.

Знакомые были удивлены таким отношениям, потому что мы не только супруги, но и коллеги. Но у нас схожи вкусы и предпочтения. Мы любим спорт, катание на сноуборде и путешествия.

Рекомендации

Перед браком важно снять розовые очки и заранее обговорить пожелания обоих. Будущим супругам необходимо поделиться своим видением брака, оценить, насколько оно подходит обоим партнерам. Я бы предложила больше рассказывать об укладе своих семей и ожиданиях родителей, с которыми придется столкнуться на первом этапе совместной жизни. Нужно без иллюзий «примерить» на себя брак с человеком, ощутить, насколько комфортно и приятно в нем находиться.

В финансовых вопросах важно вести открытый диалог. Мужчина может быть из обеспеченной семьи, но финансово нестабилен или неопытен.