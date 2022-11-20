Новые узбеки. Молодые люди о возможностях для развития и реализации в родной стране

Пообщались с молодыми активными студентами из Узбекистана и узнали, почему они решили остаться в стране и как реализуют свой потенциал.

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Лола Абдухалимова, 22 года, город — Ташкент, переводчик, @_lolaro_





О себе

Я студентка факультета русской филологии УзГУМЯ. Второй год работаю на позиции переводчика. Веду свою страницу в Instagram, где делюсь своими мыслями и красивыми кадрами.

О выборе университета

На самом деле я готовилась к поступлению в юридический университет, но в последний момент испугалась, что не поступлю и потеряю год. По предметам мне подходил факультет русской филологии. И вот теперь я учусь здесь на бюджете.

Я думала об учебе за границей. На тот момент, благодаря хорошей успеваемости в лицее востоковедения на факультете корейской филологии, я могла уехать в Корею. Но решила, что данный этап своей жизни должна пройти в Узбекистане. Получить опыт и определиться с направлением.

Конечно, образование в Узбекистане нуждается в кардинальных изменениях. И они уже по чуть-чуть происходят. Но на самом деле качественное образование человек получает сам. Важнее понять свой путь и уже потом любыми возможными способами развиваться и стать профессионалом в этой сфере.

О возможностях для молодежи в Узбекистане

В Узбекистане уйма возможностей. Развиваются новые сферы. Это огромное непаханое поле. Мы, молодежь, можем начать с нуля и стать лидерами в выбранной области. Все зависит от нас самих.

Поэтому, помимо учебы, я работаю переводчиком в фонде Ziyo Forum, тружусь над личным образовательно-развлекательным проектом на YouTube, прохожу курсы для личного развития.

Самандар Сараев, 22 года, город — Ташкент, студент Университета Мировой Экономики и Дипломатии, @samandar_saraev





О себе

Я студент третьего курса Университета Мировой Экономики и Дипломатии по направлению «Политология». Это один из самых передовых вузов в области подготовки дипломатических работников в Центральной Азии.

В университете созданы все условия для получения качественного высшего образования. Профессорский состав представляют бывшие дипломаты, действующие работники сферы, исследователи с международным опытом.

Мы можем принимать участие в важных политических и дипломатических событиях государственного уровня. Я работал волонтером-переводчиком на шести государственных мероприятиях с участием глав государств, посетил несколько посольств. Университет часто посещают именитые гости.

О выборе университета

При выборе университета важно определиться с направлением обучения. На это я потратил целый год! Gap Year может стать прекрасной идеей для многих, если они смогут перебороть осуждение общества и использовать время продуктивно.

Во время Gap Year я работал в учебном центре Cambridge и одновременно улучшал там свой английский, участвовал в различных конференциях, форумах, MUNах, выиграл несколько грантов и бесплатно ездил на разные программы по Центральной Азии. Расширял нетворинг, тренировался и участвовал в соревнованиях.

Огромный багаж, с которым я пришел в университет, помог сразу пробиться в число сильных студентов и вовлечься в важнейшие мероприятия. Я стал «Студентом года», выиграл две стипендии, республиканские конкурсы, турниры по дебатам и многое другое. Gap Year стал хорошим разгоном перед стартом.

На момент подачи документов я без колебаний подался в сильнейший вуз. Но первым приоритетом на тот момент я ставил учебу за границей. Отправил документы в большое количество вузов, поступил в 50 университетов и выиграл полное финансирование в семи из них. Но остался.

В 2020 году из-за пандемии путешествия стали невозможны и мне отказали в визе. Я мог начать обучение онлайн, чтобы позже продолжить офлайн. Но отказался, потому что понял, что в Узбекистане тоже много возможностей. У нас есть сильные вузы и ленивые студенты. Людям легче обвинить систему, вместо того, чтобы поработать над собой.

Мое окружение предпочитает трудиться, а не жаловаться. Мы получаем образование в учебных заведениях, но также получаем много знаний на практике. Берем на себя ответственность за будущие изменения.

О возможностях для молодежи в Узбекистане

Как говорил Бобур Фарманов: «В Узбекистане большое непаханое поле возможностей». Можно выбрать любое направление или привнести что-то новое, запустить свой бизнес.

Многие возможности мне дает университет: конференции, клуб по бадминтону и другие. Еще я работаю менеджером по юридическим вопросам проекта Uzbekistan Fashion Week, выступаю моделью в показах мод, являюсь членом национальной сборной Узбекистана по Таеквондо-пумсэ.

Можно попробовать себя в различных сферах, создавать и извлекать максимум преимуществ. Если вы учитесь в Узбекистане, берите максимум от своего вуза, станьте лучшим в своей группе, потоке, факультете, университете и стране!

Райхона Борибоева, 20 лет, город — Ташкент, видеорепортер, @raayx0n





О себе

Я студентка экономического факультета Ташкентского государственного экономического университета. Работаю видеокорреспондентом медиапроекта avlod.media.

О выборе университета

Я хотела поступить в Академию внутренних дел, но после того, как не поступила в лицей, поняла, что это не мое направление. Через какое-то время отец порекомендовал мне экономический университет. Я изучила все направления и, узнав о направлении HR, заинтересовалась им.

Многие абитуриенты хотя бы раз задумываются об учебе в Оксфорде или Гарварде. Я тоже хотела попробовать свои силы в подготовке к IELTS по английскому языку. Но в результате я поступила в ТГЭУ на грант.

Развитие — это не только наличие Hard Skills. Важно также помнить и о Soft Skills. Я пробую свои силы в разных дискуссиях. Занимаюсь видеорепортажами.

О возможностях для молодежи в Узбекистане

Если вы считаете, что в Узбекистане нет хороших специалистов, советую пересмотреть свое окружение.

В университете мы проводим семинары вместе с прекрасными преподавателями, которые имеют высокую квалификацию. Кроме того, университет проводит тренинги между профессорами и студентами, развивающие наше мировоззрение.