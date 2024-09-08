9 комфортных коворкингов и пространств для учебы и работы в Ташкенте

Если вы ищите, где можно поработать в Ташкенте, где хороший WiFi, где можно провести встречу в городе, собрали для вас список удобных пространств.





Shake&Pear, @shakespear.uz

Адрес: ул. Алишер Навои, 11А

Многофункциональное пространство для работы, развития, учебы, встреч и проведения мероприятий. Есть несколько зон: коворкинг, библиотека, бар. Рабочие места оснащены всем необходимым. Вы даже можете воспользоваться специальным оборудованием для съемок и проведения мероприятий.





Hub, @hub.module

Адрес: ул. Тараса Шевченко, 42

Коворкинг-пространство в центре Ташкента. Есть рабочие места для команд и для одного человека, переговорные комнаты и лаундж-зона.





C-space, @cspaceuz

Адреса: ул. Лабзак, 64A / массив Юнусабад, 12-й квартал, 20A / ул. Эльбека, 7 / ул. Чуст, 1

Сеть коворкинг-центров с разнообразными офисами, кабинетами и open space пространствами. Имеет все необходимое оборудование для продуктивной работы. Вход в центр осуществляется по пропускам.





UWork, @uworkuz

Адреса: ул. Навои, 31 / ул. Шевченко, 36А

Рабочее пространство для предпринимателей, стартапов и фрилансеров. Есть несколько переговорных комнат, open space пространство и конференц-залы. Все необходимое оборудование, а также аренда ноутбуков для комфортной деятельности.





Bb Works, @bb_works_uz

Адрес: ул. Аккурган, 31А

Коворкинг бизнес-инкубатор для самозанятых, где предоставляются все удобства для продуктивной атмосферы и развития. В аренду предоставляются офисные помещения, отдельные кабинеты, необходимое оборудование, клининг и две переговорные комнаты.





Ground Zero, @groundzerouz

Адреса: пр. Мустакиллик, 6 / массив Минор, 70

Сеть коворкингов работающих в круглосуточном режиме. Здесь есть все для комфортной работы и учебы. Места в громких и тихих open space, zoom кабины, оргтехника, мини-кухни, переговорные комнаты и зоны отдыха. Стильные и комфортные офисы с эргономичным дизайном для больших и малых команд и ивент-зоны.





IMPACT.T, @impacttuz

Адрес: ул. Богибустон, 186

Четырехэтажный технологичный хаб с террасой. Арендуя офисы резиденты получают доступ к:

— переговорным комнатам

— юридическому адресу

— ивент-залам

— услугам ресепшен

— скоростному интернету

— нескольким кухням.





Book Cafe, @bookcafetashkent

Адрес: ул. Истикбол, 8

Пространство, объединяющее идею кофейни и библиотеки, расположеное в центре города. Гости могут выбрать книгу, насладиться атмосферой уюта и тепла. Это отличное место для учебы и работы в тишине.





Республиканская детская библиотека, @acdflibrary

Адрес: ул. Яхъе Гулямова, 47

Общественное и культурное пространство, в котором проводятся полезные лекции, мастер-классы, встречи с популярными писателями и книжные клубы. В вечернее время библиотека свободна, что делает ее комфортной для учебной деятельности.