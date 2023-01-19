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Новые узбеки. Молодые специалисты о развитии IT-сферы и почему важно строить карьеру на Родине
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Ташкент

Сегодня в 13:45

Новые узбеки. Молодые специалисты о развитии IT-сферы и почему важно строить карьеру на Родине

Мы часто знакомимся с молодыми и креативными людьми из Узбекистана, которые стараются жить вне стереотипов. В этот раз поговорили со специалистами IT-сферы, которые строят карьеру на родине, и узнали, как развивается это направление в стране и почему важно вкладываться в обучение подростков.


Абдуллох Хикматов, 18 лет, город — Ташкент, предприниматель, @abdullokh_khikmatov


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О себе
Я работаю в IT-сфере уже больше двух лет. Управляю IT-компанией Dynamic.


Мы с командой запустили проект Sksedu.uz. Это система управления частными школами и детскими садами. Помогаем учебным заведениям оптимизировать бизнес-процессы и вести учет финансов.

О развитии IT-сферы в Узбекистане


Я работал в британском стартапе около года и понял, насколько развиты технологии в других странах, особенно в Европе. Принял решение остаться в Узбекистане, чтобы развивать свои проекты на родине.

IT-сфера в Узбекистане только развивается. На рынке труда большой спрос на IT-специалистов и IT-продукты, но мало квалифицированных кадров.

В последние годы государство активно развивает IT-сферу в государственном секторе, есть налоговые льготы для резидентов IT Park. Молодые люди заинтересованы в построении карьеры в Узбекистане. Это стало особенно заметно в последние два года.

Но в Узбекистане не хватает больших зарубежных IT-компаний. Хотелось бы, чтобы в нашей стране появилось больше венчурных фондов для развития стартапов.

Рекомендации


Молодым ребятам, которые планируют строить карьеру в IT, советую попробовать себя в профессиях, которые сегодня в тренде. Это разработчики мобильных приложений, QA-инженеры, AI- и ML-специалисты, Data Scientist.
После того как выберите что-то одно, сперва развивайте навыки и получайте опыт в IT-компаниях.

Шухрат Курбанов, 21 год, город — Бухара, продакт-менеджер, @shukhrat.kurbanov17


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О себе


Я работаю продакт-менеджером в Digital Camp. Это образовательная онлайн-платформа, где преподают современные профессии на узбекском языке. Одно из основных направлений платформы — Coddy Camp, где мы обучаем программированию детей в возрасте от 8 до 16 лет. Я отвечаю за развитие этого направления.

В Coddy Camp обучается около 250 детей, а к концу года их число превысит 1000 человек. Подростки создают здесь свои первые программы и начинают профессионально программировать. Это будет способствовать развитию узбекских программистов на международном уровне.

О развитии IT-сферы в Узбекистане
В Узбекистане IT стремительно развивается. Наш офис находится в IMPACT.T, являющимся одним из крупнейших технологичных хабов в Ташкенте. Здесь расположены офисы более 40 стартапов, что доказывает, что у этой индустрии есть будущее в нашей стране. Также о развитии сферы свидетельствует повышенный спрос на IT-кадры.

В Узбекистане предоставляются налоговые льготы IT-проектам, появляются филиалы крупных IT-компаний, международные акселераторы, которые открывают новые возможности для развития.

IT-сфера популярна среди молодежи, потому что дает свободу каждому. В какой бы точке мира вы ни находились, можете работать, если у вас есть компьютер.

Рекомендации


Одна из самых важных вещей в IT — ставить долгосрочные цели. Трудно добиться успеха в сфере технологий в краткосрочной перспективе.

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