Новые узбеки. Как молодежь в Узбекистане относится к семейному бюджету и организации свадеб

Свадьба на 40 человек в Узбекистане — возможно ли подобное? Делимся историями молодых людей из Ташкента, которые организовали торжество на свой вкус.





Камилла Махсудхонова, 30 лет, город — Ташкент, маркетолог, блогер, @kamilla.maxhan









О себе





Я из Ташкента, по национальности узбечка. Работаю маркетологом и веду блог в Instagram уже на протяжении четырех лет.

Об организации свадьбы





С супругом мы познакомились в 2018 году. Спустя три года решили пожениться. Мой муж по национальности русский, он далек от узбекских традиций. До знакомства со мной работал музыкантом в кавер-группе и повидал много свадеб. Он был против того, чтобы проводить все по стандартному сценарию. Тут наши взгляды сошлись. Для меня это второй брак, и я тоже хотела обойтись без излишеств и сделать вместо традиционной свадьбы крутую вечеринку для узкого круга друзей.

Мы познакомились в горах во время похода. Мы любим горы и outdoor туризм, поэтому хотели, чтобы свадьба тоже прошла в таком же формате. Для свадьбы выбрали сентябрь. Летом, во время очередной поездки за город, нашли виллу на 25 человек. Оттуда открывался шикарный вид на горы, а рядом был ресторанчик, где можно заказать еду. И мы поняли, что это идеальное место.





То, как сегодня отмечают свадьбы в Ташкенте, нельзя назвать узбекскими традициями. Обычаи давно исказили современными «трендами». Люди любят соревноваться между собой: невеста ищет платье круче, чем у подруги, родители жениха хотят торжество пышнее, чем у соседа. Все наслаивается друг на друга, и с каждым годом свадьбы становятся изощреннее. При этом на мероприятия приглашают одни и те же группы, одних и тех же ведущих. И все это неоправданно дорого.

Мы не опирались на традиции, сделали все по своему вкусу. Арендовали виллу. Свадебное платье я заказала онлайн. Вместо фотографа купили instax и много картриджей. Так каждый кадр был оригинальным, и гости забрали снимки с собой. Вместо свадебной группы мы сами весь вечер пели, так как среди друзей мужа много талантливых музыкантов. Вместо пышного оформления из искусственных цветов я сама украсила виллу живыми цветами. Еду заказали в ресторанчике зоны отдыха, а вечером дружно парились в сауне и купались в бассейне. Потом друзья поехали встречать рассвет. Это было весело и незабываемо, друзья до сих пор вспоминают этот день.

Почему отказались от большого количества гостей





Откуда пошла традиция приглашать на свадьбы большое количество людей? Изначально приглашали всех родственников, чтобы никого не обидеть. Но невозможно всем угодить. Все равно кого-то забудешь, и он обидится.





У нас много знакомых. Но на свадьбу мы пригласили только друзей, с которыми общаемся давно. Для родителей организовали ужин в ресторане в день росписи в ЗАГСе.

Об отношении к традициям





Молодежь в Узбекистане уже давно хочет отказаться от пышных свадеб. Но боится признаться родителям в этом. Если ты сам оплачиваешь свадьбу, то сам решаешь, как и где ее проводить. Когда за свадьбу платят родители, они руководят всем.

Свадьба — это всего лишь один день из жизни молодых







Чтобы отойти от затратных традиций, в первую очередь надо, чтобы молодые начинали семейную жизнь не с долгов, не с кредитов или помощи родных, а самостоятельно. Свадьба — это всего лишь один день из жизни молодых. Даже если позвать весь город, это не гарант счастья и благополучия. От многих традиций давно пора отказаться. Мы потратили на свадьбу по минимуму, но за все заплатили сами. На оставшиеся деньги отправились в двухнедельное путешествие и сделали дома ремонт. Подготовились к рождению ребенка.

Весь мир стремится к разумному потреблению и минимализму. Поэтому пышные свадьбы — антитренд. А традиций у нас много, можно соблюдать их символично, без фанатизма.

Нодиржон Камолов, 27 лет, город — Ташкент, предприниматель









О себе





Я основатель учебного центра Just forward, один из основателей LMS платформы Alltest.uz, докторант ТГТУ, пресс-секретарь Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми.

Об организации свадьбы





Наша свадьба проходила в банкетном зале Zeb Ziynat в Ташкенте. День торжества выпал на период карантинных ограничений. На свадьбе присутствовало около 40 человек.

Для меня и для любимой на первом месте семейное счастье







Для меня и для любимой на первом месте семейное счастье. Мы предпочли потратить деньги на жизнь после свадьбы, вместо того, чтобы за один день потратить несколько десятков тысяч долларов на веселье людей, большинство из которых даже не знаем.

По традиции, квартиру или дом для семьи должен обеспечить муж, а жена полностью обставить мебелью и прочим приданым. Я считаю это неправильным. Для нашей семьи такие понятия чужды. Дом и мебель я купил сам.





В узбекской культуре много красивых традиций, отражающих нашу национальность. Но в то же время я думаю, что свадьба — излишняя роскошь. Вот почему я организовываю любые мероприятия в нашей семье, не тратя денег впустую.

Почему отказались от большого количества гостей





Когда к тебе приходят гости, это приятно. Но я против того, чтобы приглашать малознакомых людей в большом количестве. На это приходится тратить большие суммы, что ставит семейный бюджет в затруднительное положение.

Об отношении к традициям





Сегодня молодые люди осознали, что им не нужно тратить слишком много на традиции. И у них есть свое мнение по этому поводу.