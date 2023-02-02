Новые узбеки: молодые люди о том, как жить без долгов и грамотно распределять финансы

Азиза Шавкатова, 22 года, город — Ташкент, фотограф, режиссер, @th.hoft





О себе





Я фотограф и начинающий режиссер. Провожу съемки, снимаю небольшие творческие социальные ролики.

О деньгах, кредитах и личных границах





В Узбекистане невысокие зарплаты, поэтому часто людям сложно укладываться в рамки семейного бюджета. И в дело идут кредиты.

Я против того, чтобы брать в долг. При этом, если кто-то из близких просит о помощи, не отказываю.

Стараюсь не торговаться с продавцами. Но когда попадаю на местные базары, во мне просыпается национальная черта, и я не упускаю возможности спустить цену.

О планировании бюджета





Чтобы контролировать свой бюджет, важно иметь финансовую подушку или пассивный доход, отказаться от импульсивных покупок, вести учет доходов и расходов. Это поможет избежать кредитов. Мы сами ответственны за свою жизнь. Полагаться на других и на их помощь — неправильно.

Малика Эрматова, 31 год, город — Джизак, предприниматель, @malikaermatova





О себе





Я живу в Ташкенте. Открыла консалтинговую компанию Fashion Retail Consulting в сфере Fashion Business Management. Руковожу факультетом Fashion and Product Promotion при MDIS Tashkent.

О деньгах, кредитах и личных границах





Сегодня система кредитования в Узбекистане продвинулась вперед. Каждый, кто создает что-то, развивает бизнес, прибегает к кредитам. Лично у меня тоже есть кредит.

К 30 годам я проработала ситуации, как давать или не давать деньги в долг. Раньше мне было неудобно отказывать людям, и я делала это в ущерб себе. В 80% случаев эти деньги мне не вернули. Теперь я даю в долг ту сумму, от которой могу легко отказаться. Могу сказать человеку: «нет», если мне не комфортно. Не храню и не коплю денег без нужды — всегда во что-то вкладываю.

Недавно со мной произошла смешная ситуация. В 2022 году мы вели компанию под управлением консалтинга. Наша услуга за четыре месяца составила определенную сумму. С коллегой мы отработали 100 дней. Но владелец в какой-то момент не захотел платить за работу, которая выводит его бизнес на другой уровень. Он пригласил парня, который не имел опыта, и пообещал ему «золотые горы» за месяц. Предприниматель сиюминутно выплатил ему ровно ту сумму, которую был должен нам за четыре месяца работы. А парень пропал. Мы часть своей оплаты тоже забрали и больше с ним не работаем.

Люди создают неудобные ситуации от незнания или нужды. Основной принцип — уважение личных границ.

О планировании бюджета





Деньги, время, энергия — это три равных ресурса.

Организовать свой бюджет поможет личная прокачка духовных ценностей и минимальная финансовая грамотность.

Когда человек хорошо себя понимает, любит себя, он не захочет быть в долгу у кого-то или просить у другого помощь в организации личной жизни. Но все зависит от обстоятельств.

При общении с людьми важно помнить, что вы несете ответственность за собственную жизнь перед другими и всегда принимаете решения самостоятельно.

Зульфизархон Махмаражабова, 21 год, город — Ташкент, дизайнер, стилист, @zulfizarkhan





О себе





Я модельер-дизайнер и профессиональный fashion-стилист. Основала собственный бренд L’ armoire, развиваю проект Fashion Lab. Работаю менеджером международных проектов Uzbekistan Fashion Week, Grand Fashion Week.

О деньгах, кредитах и личных границах





Я рада, когда люди обращаются ко мне с разными просьбами, но не люблю давать деньги в долг. Никогда не торгуюсь. Мои клиенты тоже доверяют мне, ценят мой труд.

На fashhion-показе в Дубае со мной произошла смешная ситуация. Мы с близкой подругой гуляли по городу, катались на самодельных лодках по водному каналу, и внезапно она уронила смарфтон в воду. Мы не знали, что делать и попросили окружающих помочь. Отозвался парень-индус по имени Дильмуххамад, который нырнул в воду и нашел телефон. Мы обрадовались и думали, что подарим ему что-нибудь, но он оказался не так прост. Взамен парень попросил оплату в размере 150 долларов и наши контактные номера.

В Узбекистане часто происходят ситуации, которые мы называем «орзу хавас». Наш народ трудолюбивый и самодостаточный во всех смыслах. Но бывает, что «орзу хавас» приводит к кредитам и долгам. Я рада, что наше поколение смотрит на ситуации иначе и выбирает комфортные для себя решения. Круто, когда есть возможность решить определенные проблемы без денег.

О планировании бюджета





Важно уметь правильно составлять финансовый план. Основная задача при формировании личного бюджета — распределить траты так, чтобы в последнюю неделю перед зарплатой не приходилось занимать деньги.

Сначала нужно зафиксировать все финансовые поступления, чтобы понимать, какой суммой вы располагаете. Следует учесть все источники дохода.

Также возьмите за правило каждый месяц откладывать деньги в «стабилизационный фонд». Это может быть фиксированная сумма или процент от дохода. Я часто так делаю и советую всем.