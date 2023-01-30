Новые кыргызы. Молодые люди об отношении к стереотипам и новых правилах жизни

Делимся подборкой интервью с «новыми кыргызами», в которых молодые люди делятся мнением и рассуждают об устаревших нормах и традициях.





Новые кыргызы: «Мы отказались от калыма». Как молодежь в Кыргызстане относится к семейному бюджету и организации свадеб





Алина Бослер, 31 год, город — Бишкек, гостиничный бизнес, @alinakaraeva__





Молодежь в Кыргызстане делится на два лагеря: те, у кого есть свое видение, убеждения и четкие планы по организации жизни, свадьбы и других аспектов, и те, кто не может сказать родителям, что расточительство ни к чему хорошему не приводит.

Несомненно, важно сохранить национальные традиции и обычаи, ведь этим и определяется наша этническая сущность. Но некоторые моменты пора пересмотреть. Чтобы уважать свою культуру, не обязательно тратить огромные суммы денег. Это можно делать иначе.

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Новые кыргызы. Почему отказываются от мяса и как быть вегетарианцем в Кыргызстане





Айгерим Будайчиева, 19 лет, город — Бишкек, студентка





Вегетарианство — это диета. Веганство — образ жизни. Для принятия решения нужно тщательно изучить эти темы. Советую читать больше статей и, если вы не слабонервный человек, посмотреть фильм «Земляне».

Менять пищевые привычки непросто, а образ жизни тем более. Но всегда хочется иметь больше единомышленников. Когда становишься веганом, единственное, о чем жалеешь — о том, что не сделал этого раньше.

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Новые кыргызы. Какие возможности для развития есть в Кыргызстане и почему не обязательно уезжать за рубеж

Нурлиза Анарбекова, 17 лет, город — Джалал-Абад, студентка, @nurlizadiamond05





В Кыргызстане есть много возможностей для молодежи: стажировки в крупных компаниях, студенческие организации, волонтерская работа, бесплатные конференции. Главное — пользоваться всем этим.

Помимо учебы в университете, я часто посещаю лекции приглашенных спикеров, работаю как волонтер в студенческой организации и как мобилограф. Играю в бадминтон.

В Кыргызстане университетов, где можно получить хорошее образование, немного. Система образования и методика обучения тоже устарели. Поэтому молодым ребятам могу сказать, что нужно учиться и быть разносторонними. Это поможет стать лидером в будущем.

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Новые кыргызы. Молодые люди о принципах экологичного общения и отношении к нетактичным вопросам

Алибек Турсунакунов, 21 год, город — Каракол, студент, @astursunakunov





Я думаю, каждый вправе сам решать, когда строить брак, как выглядеть, с кем жить, сколько тратить на свои нужды. Не стоит спрашивать о личном. Если человек что-то делает, значит, так должно быть. Можно тактично дать совет или поговорить на эту тему, но не ставить собеседника в неловкое положение.

При общении с окружающими я придерживаюсь принципа: «Слушай, а потом говори». Это отличный способ понять собеседника и поддержать, если это необходимо. Классно, когда один разговор с вами может облегчить состояние человека.

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Новые кыргызы. Молодежь о развитии IT-сферы в стране и возможностях, которые дают digital-профессии

Ксения Цыганова, 27 лет, город — Бишкек, frontend developer @niakoks





IT-сфера в Кыргызстане на пике развития. Государство упростило процессы регистрации IT-специалистов. Теперь все можно оформить онлайн. Видна поддержка представителей креативной экономики. Ведется разработка и внедрение законопроектов, помогающих регулировать новые направления.

Хочется, чтобы в IT-сообществе Кыргызстана была более широко распространена культура менторства. Если это станет престижным направлением, большое количество людей начнут делиться своими знаниями.

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