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Новые кыргызы. Молодежь о развитии IT-сферы в стране и возможностях, которые дают digital-профессии
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Сегодня в 11:45

Новые кыргызы. Молодежь о развитии IT-сферы в стране и возможностях, которые дают digital-профессии

Познакомились с молодыми специалистами из Кыргызстана, которые строят карьеру в IT, и узнали, какие они видят возможности для развития в стране и как поддерживаются проекты в сфере креативной экономики.


Ксения Цыганова, 27 лет, город — Бишкек, frontend developer @niakoks

Ксения

О себе


 Я лидер Women Techmakers Kyrgyzstan и frontend-разработчик.

Мне нравится, что в моей профессии работать можно и нужно из того места, где тебе комфортно. Я работаю на Родине, ценю свою свободу и не рассматриваю переезд. Знаю, что могу многого достичь и в Кыргызстане. Зарубежные компании рассматриваю, только если смогу работать там полностью удаленно.

О развитии IT-сферы в Кыргызстане
IT-сфера в Кыргызстане на пике развития. Государство упростило процессы регистрации IT-специалистов. Теперь все можно оформить онлайн. Видна поддержка представителей креативной экономики. Ведется разработка и внедрение законопроектов, помогающих регулировать новые направления.

Хочется, чтобы в IT-сообществе Кыргызстана была более широко распространена культура менторства. Если это станет престижным направлением, большое количество людей начнут делиться своими знаниями.

Я также занимаюсь развитием Women Techmakers Kyrgyzstan. Это глобальная инициатива Google, нацеленная на привлечение женщин в STEM-профессии и создание поддерживающего комьюнити. Мы постоянно работаем с местными и иностранными партнерами для подготовки ивентов, которые могут принести максимальную пользу нашим посетителям.

В свободное от работы время я работаю как ментор в Technovation. Рассказываю девочкам о STEM и возможностях, которые дает эта сфера, вдохновляю их стремиться к большему.

Сегодня IT-сфера популярна как никогда. Возможность работать удаленно, хорошие заработные платы и другие преимущества, которые дает карьера в IT, несравнимы с другими профессиями.

Рекомендации

Если вы не знаете, с чего начать, изучите, какими бывают IT-профессии. Рекомендую читать блоги людей, которые работают в интересующей вас сфере. Посещайте мероприятия по направлению, которое выбрали. Это не только отличный способ нетворкинга, но и возможность узнать что-то новое и интересное.


Бекнур Балтабаев, 24 года, город — Ош, @_bekanur


бекнур

О себе

Я родом из южной столицы Кыргызстана — города Ош. Работаю программистом в компании Growave.

У любого программиста есть шаблонная мечта — найти работу за границей. Пока я не рассматриваю переезд, но планирую получить опыт в зарубежных компаниях.

О развитии IT-сферы в Кыргызстане


IT — обширная сфера. Есть больше 20 разных профессий. Одно направление круче и сложнее другого. В Кыргызстане отлично развита веб-разработка и все, что связано с графикой. Автоматизация и оптимизация только начинают развиваться.

В IT нет границ и правил. Можно менять все, что ты хочешь и как хочешь. Например, в Кыргызстане проводятся хакатоны, связанные с развитием агрономии и медицины. Они спонсируются негосударственными организациями, чтобы развивать эти отрасли в стране.

Наша компания разрабатывает универсальное маркетинговое приложение для платформы Shopify, которую используют пользователи со всего мира. Мы косвенно связаны с развитием IT-сферы в стране в виде инкубации крутых специалистов для Кыргызстана.

бекнур

Рекомендации


Сегодня каждый заинтересован в IT и мечтает стать программистом или UI/UX дизайнером. В этой отрасли важна дисциплина и мотивация.Занимайтесь каждый день. Практикуйтесь, решайте задачки, делайте мини-проекты, читайте новости. Когда окончите обучение, найдите компанию для стажировки. Коммерческий опыт важен. Без опыта сложно найти работу. Будет много конкурентов на одно место.

Последнее, что я могу порекомендовать будущим специалистам: Учите английский. Без знания языка будет сложно.

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#кыргызстан #бишкек #работазарубежом #it #новыекыргызы
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