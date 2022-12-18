Новые кыргызы. Какие возможности для развития есть в Кыргызстане и почему не обязательно уезжать за рубеж

Познакомились с молодыми людьми из разных городов Кыргызстана и узнали, какие возможности для образования, роста и развития есть у молодежи в родной стране и почему они не уехали учиться за границу.





Нурлиза Анарбекова, 17 лет, город — Джалал-Абад, студентка, @nurlizadiamond05





О себе





Я родилась в городе Джалал-Абад. Теперь живу в Бишкеке. Стипендиатка программы «Академия Нового поколения» при АУЦА.

О выборе университета





В школе я изучала системы образования каждого вуза, искала место, где действительно дают качественные знания. Поняла, что многие образовательные учреждения не могут предоставить актуальную информацию, которая поможет мне достичь целей. АУЦА стал исключением. Здесь мне понравились подход к процессу обучения и компетентность профессоров. Я вижу индивидуальный подход к каждому студенту, потому что в группах не больше 20 обучающихся.

Во время выбора вуза я также думала о том, чтобы уехать за рубеж. Но поняла, что можно учиться в Кыргызстане, если образовательное учреждение подходит вам и вашим критериям.

С сентября я начала учебу в АУЦА. Это один из лучших университетов не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Здесь есть все условия для студентов: маленькие комнаты, где можно заниматься, бесплатный WiFi, компьютеры для свободного пользования, большая и уютная библиотека.

О возможностях для молодежи в Кыргызстане





В Кыргызстане есть много возможностей для молодежи: стажировки в крупных компаниях, студенческие организации, волонтерская работа, бесплатные конференции. Главное — пользоваться всем этим.

Помимо учебы в университете, я часто посещаю лекции приглашенных спикеров, работаю как волонтер в студенческой организации и как мобилограф. Играю в бадминтон.

В Кыргызстане университетов, где можно получить хорошое образование, немного. Система образования и методика обучения тоже устарели. Поэтому молодым ребятам могу сказать, что нужно учиться и быть разносторонними. Это поможет стать лидером в будущем.

Айкерим Мухтарбекова, 23 года, город — Балыкчы, product-дизайнер, @aikerim_08









О себе





Я окончила Международный Университет Ала-Тоо по направлению «Финансы». В этой сфере почти не работала. Искала себя в IT. Обучалась в американском онлайн-буткемпе DevX на дизайнера. Нашла любимое дело. Теперь работаю product-дизайнером в стартапе.

О выборе университета





Международный Университет Ала-Тоо я выбрала по настоянию родителей. И не жалею об этом. Вуз расширил кругозор. Я на грантовой основе полгода училась в Испании, увидела больше 10 европейских стран.

Еще один важный фактор при выборе образовательного учреждения — окружение. Ведь многие идеи мы перенимаем от людей, с которыми учимся и проводим много времени.

О возможностях для молодежи в Кыргызстане





Я знала, что после бакалавра продолжу обучение в Европе, но в итоге выбрала жизнь в Кыргызстане. Приняла это решение благодаря любимому делу. К тому же я обожаю нашу природу. Часто хожу в горы, делаю фотографии.

Я вижу много возможностей для развития в Кыргызстане. Наша молодежь осознанная. Те, кто добились больших успехов за границей, возвращаются обратно и делятся опытом с другими.

Я тоже хочу делиться своими знаниями и обучать молодежь новой профессии. Поэтому, помимо основной работы, преподаю в буткемпе DevX.

Мне нравится, что, живя в Кыргызстане, мы можем учиться в разных местах.

Важно понимать, что лучшие инвестиции — это полезные навыки и знания. Классно, когда молодые люди могут раскрыть свой потенциал и приносить пользу другим. Создавать в родной стране такие условия, какие могли бы быть за рубежом.

Джамиля Лансарова, 20 лет, город — Токмок, студентка, @djamilya_lansarova





О себе





Я безнадежный мечтатель и немного поэт. Родилась и выросла в городке Токмок.

Учусь на втором курсе в Американском Университете в Центральной Азии на факультете «Бизнес управление».

О выборе университета





У меня романтичная история выбора университета и поступления. В восьмом классе я побывала на дне открытых дверей в АУЦА и загорелась идеей поступить сюда. Мне понравилось, что система обучения в вузе американская. У студентов есть возможность самостоятельно составлять расписание, выбирать преподавателей, свободно высказывать свое мнение, учиться в партнерских вузах в разных странах. Здесь поддерживаются инициативы студентов в создании проектов.

Сам кампус оснащен всем необходимым для продуктивного обучения: библиотеки, маленькие комнаты для самостоятельных занятий, интерактивные доски, разнообразная кухня и даже три кофейни.

Это был университет мечты.Но стоимость обучения оказалась неподъемной для моей семьи. Поэтому я поступила на стипендиальную программу «Академия Нового Поколения» при АУЦА, которая полностью покрыла стоимость обучения, проживание и расходы на питание на подготовительном курсе. Позже я получила другую стипендию — United States Central Asian Education Foundation. Она покрыла стоимость моего обучения на бакалавриате, проживание и личные расходы.

О возможностях для молодежи в Кыргызстане





Меня радует, что возможностей развития для молодежи в Кыргызстане с каждым годом становится все больше. Проводятся конференции, тренинги, семинары, есть волонтерские и карьерные возможности. У ребят есть возможность поступить в топовые вузы мира. Доступ к качественному образованию становится выше. Осталось брать и пользоваться.

Помимо учебы, я записываю подкасты с девушками-лидерами Кыргызстана в различных сферах: IT, бизнес, образование. Публикую на YouTube-канале «Алтыным». Именно YouTube открыл мне мир самообучения и образования. Поэтому я тоже хочу внести свой вклад.

Обучение за рубежом не всегда означает качественное образование. Это во многом зависит от человека и от университета. В Кыргызстане есть несколько вузов, которые предоставляют достойный уровень обучения.

Молодому поколению рекомендую ошибаться и идти дальше, мыслить масштабнее. Помнить, что нет профессии с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. И самое главное — мечтать.

Улук Батыргалиев, 23 года, город — Бишкек, блогер, активист, @batyrgaliev_









О себе





Я активист, амбассадор сексуального образования в Кыргызстане. Окончил Американский Университет в Центральной Азии. По образованию психолог. Интересуюсь правами человека. Работаю ассистентом преподавателя в АУЦА и в Ассоциации «Смарт Жаран» и помогаю координатору Школы по правам человека «Правозащитный Хогвартс».

Также я веду свой блог. Занимаюсь волонтерством, прохожу стажировку в юридической клинике.

О выборе университета





После школы у меня была возможность уехать из Кыргызстана. Но я понял, что специальность, которую я выбрал в старшей школе, не для меня. Решил поработать и понять, что мне нравится, в какой сфере хочу продолжить профессиональную деятельность.



Поэтому я взял gap year и тщательно подошел к выбору профессии и университета. Знал, что хочу больше академической свободы: выбирать курсы, которые сам хочу, изучать предметы, которые мне интересны, выбирать преподавателей. АУЦА был лучшим решением в этом вопросе. Я благодарен своим преподавателям за прекрасные занятия.

О возможностях для молодежи в Кыргызстане





В Кыргызстане много возможностей для молодежи. Главное — это желание и выбор ниши. Но можно пробовать все.

Молодежь должна быть везде. Она может развиваться во всех сферах: от бизнеса до государственной службы. Важно, чтобы инициатива шла от нас самих.

Вопрос образования в Кыргызстане стоит остро. Но стоит отметить, что не все так плохо. Множество людей оканчивают университеты в стране и выходят крутыми профессионалами, находят хорошую работу.

Молодому поколению рекомендую: Не бояться пробовать, искать возможности, учить языки, быть социально активными, волонтерить.