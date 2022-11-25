Новые кыргызы. Почему отказываются от мяса и как быть вегетарианцем в Кыргызстане

Познакомились со студентками из Кыргызстана и узнали, почему они отказались от мяса, что думают по этому поводу их окружение и сложно ли поддерживать подобный образ жизни в стране.





Айгерим Будайчиева, 19 лет, город — Бишкек, студентка





Как все началось





В 2018 году я впервые посмотрела фильм «Земляне». Он подробно рассказывает о жестокости людей к животным и сильно меня потряс. После него я переосмыслила свое отношение ко всему живому.

Я с детства любила животных, мечтала быть ветеринаром. А фильм поставил меня перед вопросом: «Почему я жестока по отношению к тем, кого люблю?». После этого я отказалась от мяса. Довольно продолжительное время была вегетарианцем. Не ела яйца или молоко в чистом виде, но иногда позволяла себе булочки. С 2020 года перешла на веганство.

Об образе жизни





Теперь я стараюсь придерживаться исключительно растительного питания. Слежу за тем, чтобы не брать одежду, содержащую натуральную шерсть, кожу. Не покупаю косметику, которая тестировалась на животных, беру только Сruelty-free. Обычно проверяю белый список косметических брендов PETA. Избегаю зоопарков и цирков. В общем, придерживаюсь веганства.

Я чувствую себя хорошо от мысли, что не употребляю продукты животного происхождения. Мне так легче дышать. Я уже не представляю себя употребляющей мясо.

Я чувствую себя хорошо от мысли, что не употребляю продукты животного происхождения







Если говорить о здоровье, то у меня исчезли периодические проблемы с ЖКТ и головные боли. С другой стороны, теперь мне нужно тщательнее следить за содержанием витаминов и минералов в крови.

Родители в начале отреагировали отрицательно. Они до сих пор против, но смирились. Все родственники переживают и до сих пор отговаривают. Знакомые и друзья относятся с пониманием. Иногда они удивляются, когда узнают и спрашивают: «Что даже сыр не ешь?».

Как быть веганом в Кыргызстане





В Кыргызстане быть веганом нелегко. Самый большой недостаток — отсутствие меню для веганов в заведениях. Даже в магазинах редко можно найти продукты вроде растительного молока, которые довольно распространены на Западе.

В Бишкеке я знаю всего одно кафе, где довольно разнообразное веганское меню: Green Food. И еще есть одна кондитерская, которая делает не только веганские, но и полезные сладости: Yummy.kg. Такие места можно по пальцам пересчитать. Поэтому я люблю их и стараюсь поддерживать.

Огромное счастье для меня — найти интересное веганское блюдо в обычном ресторане либо кафе.

Но наша страна богата вкусными и недорогими овощами и фруктами. Это значительно облегчает жизнь, так как я готовлю сама. В гостях и на тоях ем только салаты или фрукты, орехи. Всегда безмерно благодарна тем, кто учитывает особенности моего рациона, когда зовет в гости.

Рекомендации





Вегетарианство — это диета. Веганство — образ жизни. Для принятия решения нужно тщательно изучить эти темы. Советую читать больше статей и, если вы не слабонервный человек, посмотреть фильм «Земляне».

Менять пищевые привычки непросто, а образ жизни тем более. Но всегда хочется иметь больше единомышленников. Когда становишься веганом, единственное, о чем жалеешь — о том, что не сделал этого раньше.

Наина Айткулова, 20 лет, город — Прага, студент





Как все началось





Я родилась и выросла в Кыргызстане. Теперь учусь и работаю в Праге.

Мое знакомство с вегетарианством началось в 13-14 лет. Тогда я посмотрела несколько видео и твердо решила, что больше не буду есть мясо. Семья меня не поддержала и заставила вернуть мясо в рацион.

Спустя пару лет, в 16, я снова решила, что хочу отказаться от мяса. В этом возрасте я посмотрела фильм «Земляне». Долго не могла отойти от него и вот уже четыре года не ем мясо. Поддержки в семье я не найду, поэтому не афиширую свой образ жизни.

Об образе жизни





Для меня, как человека, у которого были проблемы с едой, самое главное — прислушиваться к организму и давать, что он хочет.

Питаясь таким образом, мне легче концентрироваться, просыпаться по утрам, энергии намного больше. Я ощущаю легкость в теле. Скинула пару лишних килограммов. Настроение перестало скакать.

Мне легче концентрироваться, просыпаться по утрам, энергии намного больше







У меня достаточно активный образ жизни. Я три-четыре раза в неделю хожу в зал. Начала практиковать йогу и медитации. Не ем мясо. Молочные продукты не любила с детства, поэтому они не входят в мой рацион, кроме сыра. Полгода назад я включила в рацион морепродукты и яйца.

На семейных застольях ем салаты из свежих овощей, фрукты, выпечку. Стараюсь долго не засиживаться и скорее встать из-за стола. Так проходят и походы в гости.

С друзьями все легче и проще. От них не нужно ничего скрывать. Абсолютно все друзья знают и относятся к этому с пониманием. 99% моего окружения — мясоеды, но всегда думают, что буду есть я, и заранее советуются со мной.

Как быть веганом в Кыргызстане





Вегетарианцем в Кыргызстане быть достаточно сложно. Во многих кафе, ресторанах нет позиций для людей, которые не едят мясо. В основном все заканчивается на каком-нибудь салате из свежих овощей, овощных супах, фри. Каждый мой приезд домой становится испытанием.

В Праге все намного проще. Множество заведений предлагают отдельную категорию для вегетарианцев. Даже фастфудные готовят альтернативные бургеры, сэндвичи. А в обычных магазинах всегда есть продукты для вегетарианцев и веганов. С легкостью можно найти соевое мясо, тофу, готовые блюда.

Рекомендации





Мой переход на вегетарианство был резким, вследствие чего у меня немного упал гемоглобин, и я пила железо. Поэтому рекомендую быть внимательнее к своему организму.

Попробуйте на пару дней отказаться от мяса. Главное — прислушиваться к себе и своему организму.

Каждому свое. Если люди любят мясо и готовы есть его на завтрак, обед и ужин, то пожалуйста. Главное, чтобы еда приносила удовольствие.