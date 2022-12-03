Новые кыргызы: «Мы отказались от калыма». Как молодежь в Кыргызстане относится к семейному бюджету и организации свадеб

Познакомились с молодыми семьями из Кыргызстана и узнали, почему они отказались от такой традиции как «калым», и как относятся к национальным обычаям.





Алина Бослер, 31 год, город — Бишкек, гостиничный бизнес, @alinakaraeva__

О себе

Я работаю в сфере гостиничного бизнеса. Живу в городе Бишкек.

Об организации свадьбы

К традициям и обычаям кыргызской культуры я отношусь с глубоким уважением и трепетом. Поэтому в организации свадьбы мы хотели учесть национальные элементы, которые важны именно для нас.

Свадьбу сделали в одном из этно-комплексов города, на летней лужайке. Выбрали самый простой формат, без дорогостоящих услуг. Для нас было важно сделать свадьбу именно в колоритной локации с национальными элементами, так как мы пригласили гостей разных национальностей.

Почему отказались от калыма

Я не могу сказать, что категорична в вопросе калыма. У меня нет однозначного ответа: хорошо это или плохо. Но мы с супругом знали и были уверены, что не будем включать калым в организацию своей свадьбы.

Для такого решения есть несколько причин:

— всю свадьбу мы оплачивали сами. Родители не потратили ни сома

— мы были против кредитов, долгов, так как считаем, что совместная жизнь не должна начинаться с таких проблем

— также мы были против лишних трат, которые обычно присутствуют на мероприятиях у всех наших знакомых и родных: взаимная покупка одежды со стороны жениха и невесты, подарки, корзины со сладостями, напитками, выпечкой

— мы были против забивания скота.

На все это тратятся огромные деньги, которые, по сути, не играют никакой роли в жизни молодоженов.

Сама свадьба прошла отлично. Родители были сильно удивлены, что без каких-либо лишних затрат можно провести мероприятие.

Об отношении к традициям

Молодежь в Кыргызстане делится на два лагеря: те, у кого есть свое видение, убеждения и четкие планы по организации жизни, свадьбы и других аспектов, и те, кто не может сказать родителям, что расточительство ни к чему хорошему не приводит.

Несомненно, важно сохранить национальные традиции и обычаи, ведь этим и определяется наша этническая сущность. Но некоторые моменты пора пересмотреть. Чтобы уважать свою культуру, не обязательно тратить огромные суммы денег. Это можно делать иначе.

Асель Мюллер, 28 лет, Шаффхаузен, Швейцария, проектный менеджер, @asel.mueller

О себе

Я получила образование в социальных науках. Работала в общественном фонде «Фурутан» проектным менеджером образовательных программ Бахаи для местного населения.

Недавно мы с семьей переехали в Швейцарию, на родину моего супруга. Здесь я продолжаю участвовать в развитии образовательных программ Бахаи.

Об организации свадьбы

Мы с супругом полностью организовывали свадьбу сами. Формат был молодежный, так как большинство гостей были молодые люди, только некоторые из моих родственников были более старшего возраста. На тот момент еще был карантин, и мы не стали приглашать пожилых людей. В один день прошла гражданская регистрация, духовная церемония и ужин в ресторане.

Так как мы оба верующие люди, вдохновлялись духовными принципами, которые помогут организовать свадьбу правильно, по нашему мнению. Для нас это были такие принципы: Совещание и единство в семье.

Мы понимали, что у родителей и родственников есть определенные ожидания. В основном от родственников с моей стороны, так как родственники супруга из Швейцарии вообще нетрадиционные. Но мы не сторонники больших свадеб, где ты тратишь сумму, которую один человек зарабатывает за пять лет. Мы, как и многие люди нашего поколения, за практичность и рациональность. Хотели стать примером людей для наших друзей, которые проводят скромную свадьбу. И вправду, после этого наши близкие друзья поженились и тоже организовали простую свадьбу.

Мы отказались от многих вещей, например, от кортежа — специального транспорта для молодоженов и их друзей. Вместо этого, после того, как вышли из ЗАГСа, заказали обычное такси и поехали в ресторан. У нас не было гуляний. Не было отдельной фотосессии, только несколько фотографий в ресторане.

Следующий элемент, который не легко было организовать — число гостей на свадьбе. У нас было 95 человек. Из них только 50 — мои родственники, а остальные — друзья и коллеги. Родственники супруга не смогли прилететь из-за ограничений пандемии. На свадьбах в нашей семьей обычно присутствует по 500 человек. Так что я благодарна родителям, которые приняли мою позицию, что я не хочу приглашать тех, кого видела один раз в жизни или вообще не видела.

Почему отказались от калыма

Мы осознавали, что калым был актуален в прошлом, а сейчас он не имеет никакого смысла и логики. Само по себе понимание, что родители сына должны «выкупить» невесту, было неприятным. Возможно, раньше это способствовало функционированию общества. Но мои родители были согласны, что теперь нет необходимости в том, чтобы кто-то дал им деньги, а они потратили бы эти деньги на приданное. Также этот процесс сильно облегчил факт, что мой жених — швейцарец.

Я поддерживаю позицию, что жених должен быть финансово стабильным, чтобы поддерживать свою семью. Поэтому родители жениха не должны оплачивать его свадьбу и платить калым.

Об отношении к традициям

Я люблю нашу культуру. Важно, чтобы каждый народ в мире сохранил свои уникальные традиции. Но нельзя просто бездумно и без осознанности выполнять что-то только потому, что это делают все.

Во время организации свадьбы мы не давали гостям третье блюдо, так как заказали достаточно еды в ресторане. Но родители настояли на том, чтобы подать бешбармак родственникам. Это было компромиссом с нашей стороны.

Мы не организовывали две свадьбы, как это делают сейчас. Мы не проводили Кыз узатуу из-за того, что это затратно. Не было никаких традиционных обменов подарками между семьями жениха и невесты. Также у нас не было алкоголя, а свадьба началась вовремя.

Не было приданого невесты. На тот момент у меня уже было все, что мне нужно для организации быта. Мы снимали квартиру и не были уверены, что останемся там надолго.

Сегодня в кыргызстанском обществе есть две категории молодежи: сильно традиционные молодые люди и те, кто становится более современными, хочет жить по стандартам Запада.

Важно понимать, что прошлое дает нам многое, и это помогает нам в настоящем и будущем. Мне кажется, есть вечные ценности, которые более старшее поколение передает младшим. И это жизненно важно.

Но есть некоторые социальные и временные традиции, которые уже не приносят пользу, а вредят. Организация больших свадеб и многие традиции, связанные с этим, уже устарели. И именно молодое поколение, имея открытый и гибкий ум, могут критически анализировать традиции и осознанно их соблюдать.