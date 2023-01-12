Новые кыргызы. Молодые люди о принципах экологичного общения и отношении к нетактичным вопросам

Продолжаем беседовать с молодыми и креативными кыргызстанцами, которые стараются жить вне стереотипов. В этот раз поговорили о неудобных вопросах, чувстве такта и принципах, которых важно придерживаться для экологичного общения.









Алибек Турсунакунов, 21 год, город — Каракол, студент, @astursunakunov

О себе

Я студент, изучаю программирование и юриспруденцию. Родился в северной части Кыргызстана, в городе Каракол, но теперь живу в Бишкеке.

О неловких вопросах

Чаще всего неожиданные вопросы возникают со стороны родственников. Они спрашивают стандартные вещи: «Когда свадьба?», «Есть девушка?», «В твоем возрасте у меня уже сын был, а ты не торопишься?».

Это случается нечасто и не вызывает у меня дискомфорт. Но на подобные вопросы нельзя дать точный ответ, чтобы не подарить ложную надежду или полную уверенность в том, что у тебя не все в порядке с головой. Зато всегда можно прикинуться карьеристом и сказать, что работа пока на первом месте! Чаще всего я делаю именно так.

От знакомых или коллег тоже иногда можно услышать вопросы, на которые не сразу получается ответить. Например: «Почему ты тратишь деньги на ту или иную вещь?», «Почему ты не хочешь давать деньги в долг? Они же у тебя есть?», «Ты мажор?», «Откуда у тебя деньги на тусовки и отдых?». Для многих такие вопросы действуют как триггер, чтобы поменять свое мнение о человеке, заставляют задуматься, можно ли ему доверять.

Однажды со мной произошла интересная история. Мы с мамой в хороших отношениях. С ней я могу делиться новостями и историями из личной жизни. Один раз она спросила, есть ли у меня девушка. Я ответил, что я иду на свидание. Придумал, что моя возлюбленная старше меня, работает в крупной компании, что все идет отлично, и я даже готов взять ее в жены.

Я забыл про тот случай, пока однажды сестра не сказала, что мама поверила в эту историю и даже рассказала отцу. После этого случая я понял, почему некоторые вопросы могут ввести человека в неловкое положение.

О принципах экологичного общения

Я думаю, каждый вправе сам решать, когда строить брак, как выглядеть, с кем жить, сколько тратить на свои нужды. Не стоит спрашивать о личном. Если человек что-то делает, значит, так должно быть. Можно тактично дать совет или поговорить на эту тему, но не ставить собеседника в неловкое положение.

При общении с окружающими я придерживаюсь принципа: «Слушай, а потом говори». Это отличный способ понять собеседника и поддержать, если это необходимо. Классно, когда один разговор с вами может облегчить состояние человека.

В рабочей среде данный принцип тоже помогает. Выслушав мнение стороны, заключающей с тобой договор, можно в разы сократить время обсуждения и сразу предложить интересные условия.

Преподаватель по философии часто говорила мне: «Алибек, если не хочешь бесконечных споров, не говори о политике и религии». Я согласен с этой точкой зрения. Сколько людей, столько и взглядов.

Чтобы обозначить свои личные границы, можно вежливо дать понять, что нарушается ваше пространство и это вызывает дискомфорт. Лучше остановить развитие неудобной темы и перейти на что-то более нейтральное. Не все понимают жесты и намеки, поэтому лучше говорить прямо.

Агелина Уланбек кызы, 20 лет, город — Бишкек, учитель математики, @ageleena

О себе

Я супервайзер в проекте teens.kyrgyzcha, а также преподаю математику.

О неловких вопросах

Я не часто сталкиваюсь с неудобными вопросами. И в большинстве случаев знаю, что надо ответить.

Думаю, люди задают вопросы, на которые сложно найти ответы из любопытства. Я тоже делаю это, чтобы посмотреть на реакцию собеседника. Большинство молодых ребят из Кыргызстана просто игнорируют подобные вопросы или переводят все в шутку.

О принципах экологичного общения

Я считаю, что нужно уважать личные границы и не доставлять неудобств людям. По возможности всегда спрашиваю, насколько комфортно человеку общаться со мной, надо ли поменять тон и использование лексики. Подбираю наиболее комфортную тему для обсуждения или заранее предупреждаю и прошу прощения за то, что задаю какой-то вопрос.

Еще я не люблю обсуждать политику, религиозные убеждения, зарплату и личную жизнь людей.

Важно четко обозначить границы, если вы постоянно чувствуете напряжение.

Алина Ибраева, 20 лет, город — Бишкек, медиаспециалист, @ibraevalina

О себе

Я специалист в сфере медиа. Работаю над проектами, где говорить про секс, сексуальность и заботу о себе — не табу. С недавнего времени веду блог в TikTok на те же темы.

О неловких вопросах

В подростковом возрасте ситуаций, когда я не знала, что ответить, было много. Я не могла выстроить границы. Но теперь четко осознаю и поддерживаю самое главное — мой комфорт. Я могу рассказать о себе что угодно, но только если захочу. В иных случаях отшучиваюсь или говорю прямо, что не хочу отвечать.

Когда со мной знакомятся, всегда интересуются, чем я занимаюсь. И когда люди слышат ответ, шутят на тему секса. В такие моменты я просто смотрю на свое состояние: хочу ли я потратить приличное количество времени на то, чтобы развернуто ответить и все объяснить, или не хочу. И мне проще закрыть тему сразу.

О принципах экологичного общения

Я не приемлю обсуждения заработка, а остальные темы варьируются от желания.

В разговоре, особенно с малознакомыми людьми, я смотрю на настрой человека. Если при первых минутах общения собеседник идет на контакт, ему интересно, вопросы активно задаются, и ответы принимаются без осуждения — для меня это green flag.

Если же вижу, что человек пытается меня на чем-то подловить, осуждающе принимает ответы, ведет разговор не для того, чтобы что-то узнать, а чтобы потешить свое эго — это red flag. Продолжать разговор с таким настроем я не буду.

Во всех случаях важно не бояться своих чувств и говорить о них. Открытый диалог — ключ ко всему. Если мне неприятно какое-либо действие или отношение, я прямо об этом скажу. Обычно это звучит так: «Мне неприятно об этом говорить, переведем тему?». Или простое: «Я не хочу это обсуждать».

Часто люди могут отреагировать на отказ агрессивно. Стоит помнить, что в первую очередь они злятся на себя из-за того, что не умеют говорить «нет» другим людям. Нас с детства учат быть удобными, поэтому в более зрелом возрасте приходится переучиваться самим.