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График работы и стоимость посещения водного комплекса «Ала-Тоо» в Бишкеке
Город Бишкек

19.06.2025

График работы и стоимость посещения водного комплекса «Ала-Тоо» в Бишкеке

Рассказываем, сколько стоит вход, в какие дни он работает и что стоит учесть перед посещением.

Если вы ищете, где охладиться в летнюю жару — отправляйтесь в водный комплекс «Ала-Тоо». Это одно из самых любимых мест отдыха у жителей Бишкека.


«Ала‑Тоо» — крупнейший водный комплекс в Кыргызстане: здесь больше 10 горок, крытые и открытые бассейны, сауна. Можно провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь как активными развлечениями, так и расслабляющим отдыхом. Для детей и взрослых есть современные бассейны: спортивный, с гидромассажем и зоны для игр.

Для удобства гостей работают зона фастфуда и кафе-бар с полноценным меню, а также просторная парковка. Особое внимание уделяется безопасности: на территории постоянно дежурят опытные спасатели, готовые помочь в любой ситуации.

Водный комплекс работает ежедневно с 09:00 до 24:00 и расположен по адресу ул. Малдыбаева, 54/1.

Стоимость входа


Тариф «Бодрое утро»

Отличный вариант для раннего отдыха с меньшей загруженностью.

Время: с 09:00 до 10:00

Стоимость за четыре часа: 900 сомов

Тариф «Дневной»

Подойдет для семей с детьми в дневное время.

Время: с 10:00 до 20:00

Стоимость за четыре часа:

— 1200 сомов — взрослые

— 1000 сомов — дети до 12 лет.

Тариф «Акванайт»

Для тех, кто любит вечернюю атмосферу, музыку и отдых под огнями.

Время: с 20:00 до 00:00

Стоимость за четыре часа: 900 сомов

Тариф «Безлимитный»

Максимум удовольствия без ограничений по времени.

Время: с 09:00 до 00:00

Стоимость:

— 1600 сомов — взрослые

— 1400 сомов — дети до 12 лет.

Дополнительная информация

Свободный вход:

— детям до трех лет

— именинникам при предъявлении документа.

За превышение оплаченного времени взимается доплата — четыре сома за каждую минуту.

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