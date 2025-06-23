График работы и стоимость посещения водного комплекса «Ала-Тоо» в Бишкеке

Рассказываем, сколько стоит вход, в какие дни он работает и что стоит учесть перед посещением.
Если вы ищете, где охладиться в летнюю жару — отправляйтесь в водный комплекс «Ала-Тоо». Это одно из самых любимых мест отдыха у жителей Бишкека.
«Ала‑Тоо» — крупнейший водный комплекс в Кыргызстане: здесь больше 10 горок, крытые и открытые бассейны, сауна. Можно провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь как активными развлечениями, так и расслабляющим отдыхом. Для детей и взрослых есть современные бассейны: спортивный, с гидромассажем и зоны для игр.
Для удобства гостей работают зона фастфуда и кафе-бар с полноценным меню, а также просторная парковка. Особое внимание уделяется безопасности: на территории постоянно дежурят опытные спасатели, готовые помочь в любой ситуации.
Водный комплекс работает ежедневно с 09:00 до 24:00 и расположен по адресу ул. Малдыбаева, 54/1.
Стоимость входа
Тариф «Бодрое утро»
Отличный вариант для раннего отдыха с меньшей загруженностью.
Время: с 09:00 до 10:00
Стоимость за четыре часа: 900 сомов
Тариф «Дневной»
Подойдет для семей с детьми в дневное время.
Время: с 10:00 до 20:00
Стоимость за четыре часа:
— 1200 сомов — взрослые
— 1000 сомов — дети до 12 лет.
Тариф «Акванайт»
Для тех, кто любит вечернюю атмосферу, музыку и отдых под огнями.
Время: с 20:00 до 00:00
Стоимость за четыре часа: 900 сомов
Тариф «Безлимитный»
Максимум удовольствия без ограничений по времени.
Время: с 09:00 до 00:00
Стоимость:
— 1600 сомов — взрослые
— 1400 сомов — дети до 12 лет.
Дополнительная информация
Свободный вход:
— детям до трех лет
— именинникам при предъявлении документа.
За превышение оплаченного времени взимается доплата — четыре сома за каждую минуту.