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Новая Центральная Азия. Куда сходить современным номадам в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте
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Удивительный Казахстан

Вчера в 15:45

Новая Центральная Азия. Куда сходить современным номадам в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

В рамках медиа «Город 24» собрали для вас интересные локации и мероприятия в крупных городах Центральной Азии. Сохраняйте, чтобы не потерять Must Visit места.


Ташкент


Centre for Contemporary Arts, @cca_tashkent

Центр Современного Искусства — это пространство для развития и поддержки современной культуры в Центральной Азии.

Здесь каждую неделю проходят мастер-классы для детей и взрослых, проводятся кинопоказы, лекции и выставки художников из Центральной Азии.

Главная цель — развитие современного искусства и культурных практик в Узбекистане, формулирование новых прочтений и нового понимания художественного наследия региона.


139 Documentary Center, @139documentarycenter

139

Галерея стала первым общественным пространством, где через искусство рассказывается об актуальном и современном.

Пространство поддерживает и развивает критическое и нестандартное мышление. Здесь собираются люди, с которыми можно поговорить о современном искусстве.


Театр имени Марка Вайля «Ильхом», @ilkhom.theatre

ильном

Первый независимый театр в Узбекистане — «экспериментальная студия для молодежи».

Мастера студии — ведущие актеры театра, педагоги-профессионалы, высококвалифицированные специалисты различных профилей. Здесь можно увидеть потрясающие постановки в исполнении артистов театра.

Больше мест по ссылке.

Алматы


«Дом 36», @dom36.kz

мероприятия

Социально-культурное пространство для представителей креативного класса.

Это площадка для общения и проведения свободного времени, развития, деятельности и работы. Задачи проекта — организация культурных событий, развитие креативной индус


Tary, @tary.coffee

тары.jpg

Tary — кофейня с национальными блюдами. Здесь можно попробовать кашу «Быламық», панкейки с балкаймаком из верблюжьего молока, холодный коже, чизкейк тары и многое другое.


Tenir Eco Hotels, @tenir.ecohotels

тенир.jpg

Один из самых высокогорных отелей в мире. Расположен он на высоте 3200 метров над уровнем моря в окружении горных массивов Заилийского Алатау. Это ski-in, ski-out отель.

Из панорамных окон открывается потрясающий вид на горные вершины. Всего в отеле 10 номеров, в которых есть все необходимое для полноценного отдыха.

В каждом номере есть собственная финская сауна, а для катающихся на лыжах предусмотрено хранение спортивного инвентаря в специальных защищенных устройствах.

Больше мест по ссылке.

Бишкек


ILGERI, @ilgeri.kg

ilgeri

Мультимедийный проект, который развивает культуру, материальное и нематериальное наследие страны с помощью искусства и технологий.

Проект регулярно проводит выставки, показы фильмов и мероприятия для нетворкинга с целью продвижения культуры и истории Кыргызстана.

У проекта есть два бренда: @ilgeri и @qoorchaq.


«Макаронная», @macaronnaya_bishkek

макаронная

Первая макаронная в Кыргызстане, в которой можно попробовать «те самые макароны от Сабины Темиралиевой».

Кондитерская @street.baker_ была открыта еще в 2019 году, здесь готовили уникальные торты на заказ. А уже в 2021 году появилась «Макаронная». В кофейне часто проводят мероприятия, а чтобы попасть в нее нужно заранее бронировать столик.


Коворкинги и мероприятия ololo, @ololo

ололо

Компания развивает сеть креативных хабов в Бишкеке и Оше, а также в состав группы компаний входят: коворкинг-резорт ololoAkJol и арт-отель ololoFamily на Иссык-Куле, бизнес-акселератор John Galt, компания-эксперт по коммерческой недвижимости, оказывающая услуги брокериджа Liberterra, event-агентство ololoEvents, digital-агентство ololoMedia, фонды WelcomeKG и ololo creative impact fund, нацеленные на развитие женского предпринимательства и креативных бизнесов.

Деятельность ololo направлена на развитие и поддержку творческого класса, а также креативной экономики. Команда часто организует открытые мероприятия, семинары, встречи и лекции.

Больше мест по ссылке.

Астана


Kulanshi, @forte.kulanshi.artspace , @kulanshi

галерея

Известное и активное арт-пространство в Астане. Выставки здесь проводятся и обновляются круглый год. Можно познакомиться с творчеством современных художников Казахстана и не только и даже приобрести себе одну из лучших работ.


TSE Art Destination, @tse.art.destination

тсе

Место на правом берегу, в старом городе, где проходят выставки отечественных и зарубежных художников.

Это галерея и образовательный центр.


Гастро-площадь «ЦЕНТР», @gastro.center

gastro

Уникальное гастрономическое пространство, где собрано более 30 корнеров с блюдами разных кухонь мира и с самыми интересными форматами подачи еды.

В центре часто проводятся ярмарки, фестивали, показы фильмов и многое другое. Вы можете посетить его с семьей или собраться здесь с друзьями.

Больше мест по ссылке.

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#астана #алматы #бишкек #ташкент #город24
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.