Новая реальность. Как изменилась жизнь в Беларуси, России и Узбекистане за последние 1,5 года

Беларусь

Инна Труфанова, 24 года, город — Минск, SMM-специалист, @balabolkinaa





О себе





Я SMM-специалист. С начала пандемии всех специалистов компании, в которой я работаю, перевели на удаленку. И я до сих пор работаю из дома. У меня также есть хобби: плавание, йога и живопись. Во время карантина пришлось отказаться от двух из них, и это немного подкосило мое здоровье. Но сейчас я снова возобновляю свои тренировки и чувствую себя гораздо лучше.

Как изменилась жизнь в Беларуси





Люди стали меньше посещать общественные места и заведения. Некоторые из-за этого даже закрылись.

Горожане стали чаще ездить на такси, чем на общественном транспорте, а также ходить пешком. Доставки стали пользоваться еще большей популярностью. В Минск пришла «Яндекс.Еда» и другие быстрые доставки продуктов за 10-15 минут.

Пришлось приловчиться и перед выходом из дома не забывать брать с собой маску и антисептик. В ТЦ могли отказать в обслуживании, если человек был без маски. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию в общественных местах, что скорее плюс, чем минус.

Некоторые услуги перевели в онлайн. Например, в автошколе появилась возможность изучать теорию, не выходя из дома. У некоторых университетов появилось дистанционное обучение на период пандемии.

Как изменились люди и их образ жизни





Люди стали больше времени проводить дома, реже ходить в гости. Мы научились по возможности решать вопросы онлайн, что здорово экономит время и деньги.

Что можно было бы улучшить





Думаю, нам всего хватает.

Россия

Дарья Шангова, город — Тюмень, танцор, менеджер по туризму, @dasha_shangova





О себе





Я менеджер по туризму и танцор. Живу в городе Тюмень.

Как изменилась жизнь в России





С началом пандемии, конечно, изменилось многое. И многое из этого с нами останется. В первую очередь, большинство людей перешло на удаленную работу. Я сама сейчас практически не бываю в офисе, все задачи выполняю онлайн. И большинству людей так даже комфортнее.

С нами по-прежнему остались маски, соблюдение дистанции. Без этого уже никуда. Недавно в Тюмени снова вводили ограничения. С 00:00 до 06:00 не работали заведения. В торговых центрах не работают детские зоны и фудкорты.

Большинство предприятий и организаций перешло на онлайн-площадки. В Тюмени появилось много разных служб доставок, стали популярны маркетплейсы. Это удобно.

Также появилось много экотоваров, брендов, которые борются за экологию. Это тоже здорово. И пандемия повлияла на развитие подобных проектов, в том числе.

Как изменились люди и их образ жизни

Люди уже привыкли к новому образу жизни. Стали чаще совершать покупки или заказывать еду онлайн. Полюбили находиться дома, с семьей. Еще больше начали ценить близких.

Думаю, люди стали осознаннее, перестали так много потреблять, больше заботиться о своем здоровье, природе. Многие задумались о собственном доме или даче, чтобы быть ближе к природе.

Что можно было бы улучшить





Мне кажется, что можно было бы улучшить условия лечения людей. Потому что на данный момент они оставляют желать лучшего.

Еще хотелось бы, чтобы у нас была более продуманная система поддержки населения и бизнеса в стране.

Узбекистан

Мухаммадёр Жураев, 25 лет, город — Ташкент, менеджер IT-проекта





О себе





Я окончил Университет Инха в городе Ташкенте и на данный момент работаю менеджером крупного IT-проекта. Он нацелен на упрощение ведения малого и среднего бизнеса.

Как изменилась жизнь в Узбекистане





У нас было все то, что было по всему миру: онлайн-учеба, неоплачиваемые отпуска, изоляция дома, соблюдение дистанции, ношение медицинской маски. Нельзя было собираться группами и проводить мероприятия. В случае чего можно было здорово сэкономить на своей свадьбе.

Тем не менее, за период пандемии в Ташкенте открылись две линии надземного метро, достроили трехэтажную дорогу на самой оживленной части города. Службы доставки в городе вышли на новый уровень. Качество обслуживания заметно улучшилось. Внедрили систему онлайн-заказа такси, раньше приходилось звонить или пользоваться монополией MyTaxi.

Как изменились люди и их образ жизни





Думаю, люди уже устали от пандемии. Все беспокоятся о своем здоровье и самочувствии близких. Поэтому те, кто имеет возможность работать удаленно, ищут пути перехода на дистанционную работу.

Что можно было бы улучшить





Думаю, нужно привлечь хороших специалистов для введения образовательных телепередач, которые смогли бы помочь освоить такие профессии, как архитектура, дизайн, программирование, бухгалтерский учет, SMM и другие.





Маъруф Хан Халиков, город — Ташкент, имидж-стилист, @maruf.designer





О себе





Я занимаюсь имидж-стилистикой и владею своим ателье.

Как изменилась жизнь в Узбекистане





Пандемия сильно сказалась на нашей жизни. Еще сильнее стал заметен разрыв в уровне жизни разных социальных прослоек. Многие рассматривали возможности для иммиграции.

Но в целом, Узбекистан следует основной линии трендов: онлайн-обучение в школах и университетах, много удаленки. В этом плане, теперь у нас появилось гораздо больше выбора, сломался шаблон обязательного личного присутствия для эффективной работы сотрудника. Это открывает новые просторы, снимает много ограничений.

Как изменились люди и их образ жизни





Люди стали воспринимать все реалистичнее. Начали больше ценить свое время, силы. Многие в моем окружении доросли до стратегического планирования своего бюджета, накоплений. Многие сменили сферу деятельности. Но есть и те, кто разорился, потерял бизнес. Покупательская способность людей упала, и это тоже влияет на настроение людей.

Что можно было бы улучшить





Пандемия стала для нас строгим учителем. Мы проходим через время глобальных трансформаций, касающихся как всей планеты, так и каждого человека. Думаю, надо продолжать верить в лучшее, строить свое счастливое будущее, сохранять самообладание, развиваться. Будьте примером созидания и благих перемен.





Первую часть с героями из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Украины вы можете прочесть по ссылке.