Новая реальность. Как изменилась жизнь в разных странах за последние 1,5 года

Казахстан

Азамат Нурмагамбетов, 26 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, @azamat_nurmagambetov





О себе





Я занимаюсь отправкой молодых людей в США по культурно-обменным и учебным программам. Также в нашем агентстве предоставляют услуги по консультированию в получении виз в США и страны Европы.

Как изменилась жизнь в Казахстане





Пандемия сильно изменила образ жизни казахстанцев, как и всех людей в мире. Появилось много ограничений, все стало дистанционным, а что-то вообще не доступным. Изменился режим дня, по выходным практически все закрыто. Чтобы попасть во многие места, нужно заранее записаться. В общественные места не зайти без приложения Ashyq, в котором отображается статус человека. Думаю, мы все привыкли к этим правилам, понимаем их и относимся к ним спокойно.

По-прежнему требуется соблюдать социальную дистанцию. И хотя это правило соблюдается не всегда, люди все же стали понимать, что такое личные границы.

Пандемия повлекла за собой кризис, но, на мой взгляд, в такие периоды перед людьми всегда открываются новые возможности.

С переходом на онлайн-режим в Казахстане упростились процедуры получения тех или иных справок и документов. Что облегчает жизнь и влияет на достижение успеха в своем деле и работе.

Казахстан один из первых переходит на электронную экономику, а пандемия только ускорила этот процесс. Например, у меня никогда не было проблем с банковскими счетами или почтовыми услугами. Эти сферы у нас хорошо развиты, сервис становится только лучше. Многое теперь можно сделать прямо с телефона. Без проблем управлять своими бизнес и личным счетами, не приходя в отделение банка. Мы забыли, что такое оплата наличными. Я даже не помню, когда в последний раз видел бумажные деньги.

Как изменились люди и их образ жизни





Люди стали ближе друг другу, более дружелюбными и сплоченными перед лицом общей проблемы. За время изоляции мы стали еще сильнее ценить семейные и дружеские отношения. Начали уделять больше внимания близким и себе.

Возможно, у людей вместе с этим появились новые страхи. Но лично я испытал значительный рост в физическом, эмоциональном и финансовом плане. И, судя по моему окружению, подобный рост случился не только у меня. Потому что, когда появляются новые сложности, ты учишься с ними справляться и становишься еще сильнее.

Что можно было бы улучшить





Думаю, нам немного не хватило поддержки от правительства. Также было бы здорово, если со стороны государственных органов была проведена более качественная просветительская работа.

Украина





Олег Кулик, 27 лет, город — Киев, юрист, facebook





О себе





Я работаю в юридической фирме «Ильяшев и Партнеры», которая входит в топ-3 компаний Украины. Занимаюсь корпоративным правом, международным арбитражем. Также задействован в практике разрешения споров.

Как изменилась жизнь в Украине





Как и во всем мире, в Украине все процессы перешли в онлайн. Люди начали работать на удаленке, и это стало новой тенденцией, которая сохранится и после пандемии.

Мы тоже адаптировались под изменчивые условия. Несмотря на ситуацию, количество работы у нас только увеличилось. Мы поддерживали клиентов все это время. Даже в режиме онлайн проводили слушание по международному арбитражу, где представляли интересы Министерства Экономики Украины в споре с Европейским Союзом.

За последние два года появилось много онлайн-сервисов. В этот период в стране как раз началась реформа, направленная на то, чтобы государственные услуги стали более понятными и доступными. Министерство цифровой трансформации проделало большую работу. Был запущен удобный сайт, мобильное приложение «Дія», которыми пользуется почти каждый украинец.

Одним из достижений является то, что Украина станет первым государством в мире, граждане которого будут иметь электронный паспорт. С 23 августа эти нормы вступают в силу. В приложении «Дія» уже можно посмотреть все паспортные данные, водительское удостоверение и другие документы. Это удобно и быстро.

В Украине постоянно происходят какие-то события, изменения. Это вселяет надежду в людей, мотивирует. Например, в стране началась масштабная работа по улучшению инфраструктуры: ремонт дорог, строительство велодорожек, мостов, новых аэропортов. Также запускаются новые лоукостеры.

Как изменились люди и их образ жизни





На мой взгляд, люди стали больше ценить общение с родными, особенно со старшим поколением. Многие начали путешествовать по стране, открывать украинские города и природные места. Заметно, что люди придерживаются правил, относятся ко всему с пониманием, готовы помогать друг другу.

Что можно было бы улучшить





Возможно, стоит лучше информировать население, чтобы люди знали, какие возможности сегодня есть. Например, в разных областных центрах появляются офисы для предпринимателей, офисы по евроинтеграции. Но о них мало кто знает.

Также было бы здорово, если для украинцев начнут открываться границы, будут сниматься ограничения на передвижение.

Азербайджан





Айлин Сеидова, город — Баку, предприниматель













О себе





Я предприниматель в сфере Food&Beverage. Вернувшись из Барселоны после обучения Business Administration, долго вынашивала идею запуска крупного фуд-фестиваля, где каждый, даже небольшой фуд стартап, имел бы возможность протестировать свой концепт, а затем притворять его в жизнь уже на постоянной основе. Мне посчастливилось стать одной из немногих, кто в 20 лет смог в историческом сердце Баку, где ранее не проводились масштабные мероприятия, стартовать с крупнейшим ФудФестом и собрать более 100 000 посетителей за три дня.

Как изменилась жизнь в Азербайджане





Я никого не удивлю, если скажу, что и в Азербайджане весь формат жизни перешел в большей мере в онлайн. У меня есть особенность — в моменты неизвестности активизироваться. Меня начали мучать мысли о том, как приспособить новую реальность под себя. И видя упадок ресторанной индустрии во время локдауна, я создала концепт Виртуального Фуд Фестиваля. Мы нарисовали сказочный городок с ресторанами и дали возможность вендорам создать их новые уникальные меню и увеличить количество онлайн доставок в 10 раз. Это позволило им продержаться еще долго до самого послабления режима локдауна. Как показала практика, не нужно пытаться изменить всю свою жизнь из-за каких-либо обстоятельств, важно менять свое отношение к происходящему.

Как и во многих других странах, у нас произошли огромные изменения в сфере онлайн сервисов. Люди стали жить в более комфортной одежде, чаще заказывать домой еду, пользоваться онлайн сервисами просмотра кино — все это привело к той конвертации общества в онлайн покупки, которой не было за последние 10 лет. Именно в этот период мы и воспользовались хайпом вокруг онлайн-доставки и направили все маркетинговые коммуникации в food&beverage.

Как изменились люди и их образ жизни





Общество пришло к пониманию нового стиля жизни, в котором комфорт превалирует. При этом, стерлась четкая грань между работой и отдыхом, что привело многих к эмоциональному выгоранию. А те, кто все же смог вовремя адаптироваться, использовали это время для самообучения, усиленных занятий спортом и даже старта новых бизнесов.

Что можно было бы улучшить





К счастью или нет, но еще маленький процент людей осознал, что период пандемии — это не крах, а возможность создания чего-то нового, инновационного. Я рада, что смогла прочувствовать изменение запроса рынка и вовремя адаптироваться.

Кыргызстан





Ажар Мамбетова, 32 года, город — Бишкек, руководитель Управления цифрового бизнеса, банк «Компаньон»













О себе





Я работаю в банке «Компаньон» в качестве управляющего директора по цифровому бизнесу. Мы с командой разрабатываем и внедряем цифровые инструменты для управления финансами и облегчения доступа населения к банковским услугам.

Как изменилась жизнь в Кыргызстане





С началом пандемии в Кыргызстане изменился формат работы. Многие компании, увидев плюсы удаленной работы, не стали возвращать сотрудников в офисы или внедрили гибридные графики работы, как, например, в нашем банке. Также появилась возможность работать на компании вне Кыргызстана. Поэтому, к сожалению, местные компании стали терять сотрудников, особенно из IT-сферы. Многие теперь предпочитают работать на компании из Европы и Америки.

В финансовом секторе выросли объемы безналичных платежей и популярность дистанционных банковских услуг. Пандемия позитивно повлияла на развитие электронной коммерции. Все больше и больше продаж стало осуществляться онлайн.

Также появились новые сервисы: доставка продуктов на дом, онлайн-консультации врачей. Это доступно, быстро и удобно.

Как изменились люди и их образ жизни





Work Life balance трансформировался в Work Life integration. Теперь ты доступен для работы 24/7 и не всегда получается разграничить время для работы и семьи.

Мы поняли, что спортом можно заниматься дома или самостоятельно. Например, я продолжила заниматься зумбой со своим инструктором онлайн.

Что можно было бы улучшить





Многим людям не хватило навыков работы и управления командами, инструментов, которые могли бы повысить эффективность работы из дома. Руководители не знали, как поддерживать сотрудников и сохранять лояльность к работе без живого взаимодействия внутри офиса. Некоторые компании оказались технически не готовы продолжить работу в таком режиме.

Грузия





Тинатин Ломинадзе, 33 года, город — Тбилиси, блогер, предприниматель, @georgia_from_inside









О себе





Я веду блог о Грузии, уделяя внимание знаменитым соотечественникам, которые внесли вклад в развитие культуры нашей Родины. Показываю оригинальные рецепты и учу людей готовить грузинские традиционные блюда. Провожу мастер-классы как в Грузии, так и за пределами.

Как изменилась жизнь в Грузии





Пандемия безусловно внесла коррективы в жизненные планы каждого из нас. В Грузии был введен жесткий локдаун с ограничениями на передвижения, комендантским часом, социальной дистанцией и сокращением рабочих мест.

Но, несмотря на это, в Грузии не останавливались строительные проекты. Город преображался, обретая новый облик, как в старом, так и в современном стиле.

Также введение локдауна положительно повлияло на развитие онлайн-бизнеса во всех сферах деятельности. Например, я организовала онлайн-курс грузинской кулинарии. Помимо этого, благодаря изменению ритма жизни и в связи с появлением большого количества свободного времени, вернулась к истокам и занялась земледелием. Все началось с маленького огорода на даче и посадки специй для дома и переросло в покупку участка. Теперь люди из разных стран могут почувствовать вкус настоящей Грузии у себя дома.

Как изменились люди и их образ жизни





Молодое поколение быстро приспособилось к новым условиям. А пожилым людям локдаун дался намного сложнее. Отсутствие возможности передвижения на общественном транспорте, низкие навыки владения компьютером, проблемы с тем, чтобы получить быструю помощь, так как все линии были перегружены, стали для них проблемой.

Что можно было бы улучшить





В период пандемии большое количество людей лишились заработка. Думаю, было бы здорово организовать НПО из людей, которые готовы помогать другим. Создать пункты приема благотворительной помощи.

Правительство Грузии выделяло определенные суммы всем, кто прошел онлайн-регистрацию на сайте Дома Юстиции. Однако не у всех была возможность сделать это из-за отсутствия гаджетов и навыков пользования интернетом.