Netflix назвал свой самый популярный новый сериал

Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал из тех, что вышли в 2020 году. Им стал проект Райана Мерфи «Сестра Рэтчед».

За первые 28 дней показа сериала 48 млн пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед». Так он стал самым просматриваемым новым сериалом в 2020 году.

Сериал «Сестра Рэтчед» вышел 18 сентября. Он рассказывает историю медсестры Милдред Рэтчед из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, снятого по роману Кена Кизи. Главную роль в сериале исполнила актриса Сара Полсон. Проект был продлен на второй сезон.

Источник: daily.afisha.ru