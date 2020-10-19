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Netflix назвал свой самый популярный новый сериал
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Сегодня в 11:12

Netflix назвал свой самый популярный новый сериал

Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал из тех, что вышли в 2020 году. Им стал проект Райана Мерфи «Сестра Рэтчед».

За первые 28 дней показа сериала 48 млн пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед». Так он стал самым просматриваемым новым сериалом в 2020 году.

Сериал «Сестра Рэтчед» вышел 18 сентября. Он рассказывает историю медсестры Милдред Рэтчед из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, снятого по роману Кена Кизи. Главную роль в сериале исполнила актриса Сара Полсон. Проект был продлен на второй сезон.

Источник: daily.afisha.ru

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