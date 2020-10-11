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Мировой опыт. 5 экопривычек для того, чтобы сохранить природу
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Сегодня в 18:00

Мировой опыт. 5 экопривычек для того, чтобы сохранить природу

Что делают шведы, чтобы жить в экологически чистой стране


Разделяют мусор на 15 категорий

Шведы отправляют на свалку меньше 1% всего бытового мусора. Остальные 99% перерабатываются, и из них получаются полезные вещи — электроэнергия, тепло, биогаз или новые газеты и бутылки. Одна из особенностей шведской системы — тщательная первичная сортировка, которая происходит прямо в домах. Это дешевле и проще, чем везти смешанный мусор сначала на сортировку, но накладывает ответственность на каждого гражданина.

В некоторых шведских супермаркетах можно сдать и такой распространенный бытовой мусор, как мелкие электронные гаджеты, наушники, лампочки и батарейки.

Для того чтобы мотивировать шведов сдавать больше бутылок, существует система «залога»: покупая напиток в пластиковой, стеклянной бутылке или алюминиевой банке, нужно платить отдельно за напиток и отдельно — за упаковку. Если потом упаковка возвращается в специальные приемники, установленные практически в каждом супермаркете, то залог можно получить обратно — потратить в том же магазине или отправить на благотворительность.

Базовые категории мусора:

— пищевые отходы

— смешанные отходы (те, которые остаются после сортировки)

— упаковка из прозрачного стекла

— упаковка из цветного стекла

— металлическая упаковка

— картонная упаковка

— пластиковая упаковка

— газеты и журналы

— текстиль

— батарейки

— лампочки

— опасные отходы (краска, бытовая химия)

— крупные отходы (например, мебель)

— садовые органические отходы

— вещи в хорошем состоянии, которые могут быть повторно использованы.


Подробнее здесь.


Как датчане заботятся об экологии и строят дома с нейтральным уровнем выброса СО2


Пересаживаются на экологичный транспорт

Спросите у любого туриста, который был в Копенгагене, что ему запомнилось больше всего. Большинство ответит — огромное количество велосипедов. Автомобильных пробок тут практически нет. Воздух чистый, только автомобилистам нужно быть внимательными, чтобы случайно не задеть велосипедиста, который здесь «всегда прав». По статистике, в Копенгагене до работы на велосипеде добирается 20% жителей. На втором месте в мире с большим отрывом — Женева, в которой только 4% горожан используют для этого велосипеды.


Подробнее здесь.


Как в Испании заботятся об окружающей среде


Принимают законы на любой выбор

В Испании больше 20 законов общенационального уровня, направленных на защиту окружающей среды. Основополагающим из них считается Закон 21/2013 от 9 декабря, который обязывает каждую автономию и провинцию предпринимать соответствующие меры и принимать стратегические планы и программы как в масштабах государства, так и отдельно взятого населенного пункта.

Биологическое разнообразие страны охраняется Законом 33/2015 от 21 сентября, а Королевский указ устанавливает меры по сохранению естественных мест обитания дикой флоры и фауны. К таким местам относятся, прежде всего, природные заповедники, где, согласно Закону 30/2014 от 3 декабря, запрещены охота и рыбалка, коммерческая вырубка деревьев и другая деятельность, которая наносит непосредственный вред окружающей среде.

Не меньший вред природному богатству страны причиняют представители инвазивных видов флоры и фауны, численность которых растет с каждым годом. Регулирование их количества и ареала обитания осуществляется Королевским указом 630/2013 от 2 августа, причем в этой связи изданы еще один указ и закон, которые посвящены заботе о чистоте побережий и охране автохтонных морских обитателей. Аналогичные положения посвящены сохранению многообразия растений и животных в горных массивах и борьбе с лесными пожарами, которые продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем.


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10 экосоветов для путешествия по Финляндии


Уважают местных жителей

Во время путешествия важно уважать местных жителей и их обычаи. Самый простой способ проявить уважение в Финляндии — улыбнуться.

Использование слова kiitos, что означает «спасибо», и moi, что означает «привет», также будет иметь большое значение. Если вы хотите сфотографировать финнов, не забудьте сначала спросить разрешение.


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Город будущего, переработка мусора и гибридные автомобили — как японцы берегут экологию


Проводят обследование состояния природы

Японские исследователи делают огромный вклад в мировой опыт энергосберегающих технологий. В рамках борьбы за чистый воздух разрабатываются все более совершенные двигатели транспортных средств, внедряется общественный и личный транспорт на электрической тяге, электрокары. В частности, гибридные автомобили Honda и Toyota имеют высокую топливную экономичность и низкие выбросы.

Каждые пять лет в стране проводится обследование состояния природы, а каждая префектура имеет свои законы по охране окружающей среды и личные экологические программы.

Местные органы самоуправления заключают добровольные соглашения о контроле загрязнений с компаниями, находящимися в регионе. И здесь эффективно работает принцип — загрязнитель платит. Это заставляет компании разрабатывать технологии соблюдения экологических стандартов.

Для уменьшения выбросов заводов, загрязняющих воду и местность химическими материалами, в том числе и пластмассой, активно развивается отрасль возобновляемых источников энергии.


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