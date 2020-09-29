Как в Испании заботятся об окружающей среде

С каждым годом в Испании принимается все больше законов и нормативных актов, направленных на охрану редких видов деревьев и животных, а также улучшение экологической ситуации в крупных и промышленных городах.







Законы на любой выбор

В Испании больше 20 законов общенационального уровня, направленных на защиту окружающей среды. Основополагающим из них считается Закон 21/2013 от 9 декабря, который обязывает каждую автономию и провинцию предпринимать соответствующие меры и принимать стратегические планы и программы как в масштабах государства, так и отдельно взятого населенного пункта.

Биологическое разнообразие страны охраняется Законом 33/2015 от 21 сентября, а Королевский указ устанавливает меры по сохранению естественных мест обитания дикой флоры и фауны. К таким местам относятся, прежде всего, природные заповедники, где, согласно Закону 30/2014 от 3 декабря, запрещены охота и рыбалка, коммерческая вырубка деревьев и другая деятельность, которая наносит непосредственный вред окружающей среде.

Не меньший вред природному богатству страны причиняют представители инвазивных видов флоры и фауны, численность которых растет с каждым годом. Регулирование их количества и ареала обитания осуществляется Королевским указом 630/2013 от 2 августа, причем в этой связи изданы еще один указ и закон, которые посвящены заботе о чистоте побережий и охране автохтонных морских обитателей. Аналогичные положения посвящены сохранению многообразия растений и животных в горных массивах и борьбой с лесными пожарами, которые продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем.









С автомобиля — на велосипед

Пристальное внимание уделяется проблеме загрязнения атмосферы, чем в наибольшей степени страдают Барселона и Мадрид. Раньше в «непризовую» тройку входил астурийский портовый город Авилес, однако местные власти решили направить силы и средства на очищение воздуха, и справиться с этой задачей им удалось за считанные годы.

Пожалуй, именно благодаря свободе действий, которую Закон 34/2007 от 15 ноября предоставляет автономным сообществам, испанцам удается двигаться вперед в экологическом направлении. Этим недавно воспользовались Балеарские острова, по сути дела, объявившие вне закона с небольшой отсрочкой до 2025 года все «пришлые» машины, работающие на дизельном топливе, которые сильнее всего загрязняют островной воздух. Затем настанет черед транспортных средств, заправляющихся бензином, а к 2050 году по балеарским дорогам можно будет передвигаться только на электромобилях.

Считается, что из всех европейских стран Испания наиболее подвержена всемирному изменению климата и парниковому эффекту, в связи с чем был принят Закон 1/205 от 9 марта, который ограничивает выброс в атмосферу газов в соответствии с Киотским протоколом, принятым еще в 1997 году. Для этого во многих испанских городах стараются убедить местных жителей пользоваться общественным транспортом или же пересесть на велосипеды, агентства проката которых имеются в наличии во всех крупных населенных пунктах.





Методы борьбы за тишину и чистоту

Испанскую общественность беспокоит вопрос утилизации пластиковых отходов, которые практически не поддаются переработке, и данной проблемой власти Испании озаботились еще в 1997 году. Однако с тех пор конкретные действия — отказ от использования пластиковых пакетов и бутылок в магазинах и супермаркетах — стали предприниматься только в последние годы. В данном вопросе «впереди Испании всей» вновь оказались Балеарские острова, правительство которых запретило продажу капсул кофе, не поддающихся обработке, что нанесет ощутимый удар по благосостоянию известных фирм.

Отдельным пунктом стоит борьба с так называемым «акустическим загрязнением», что прописано в Законе о шуме (Ley de ruido), устанавливающем предельные значения в децибелах в различное время суток — разумеется, в первую очередь, речь идет о ночном времени, когда жители туристических районов подвергаются настоящим шумовым атакам.

К примеру, в Кастельоне нашли способ борьбы с припозднившимися шумными гуляками, запретив продажу и распитие алкоголя на открытых террасах заведений, расположенных в центре города. Так местные жители могут спокойно отдыхать после полуночи, а любители пошуметь в неурочное время рискуют оказаться не только в полицейском участке, но и в тюрьме, или же выплатить штраф.





Источник: espanarusa.com



