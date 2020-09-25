10 экосоветов для путешествия по Финляндии

Мы продолжаем рассказывать о позитивном опыте других стран в вопросах экологии. Финны поделились 10 эффективными советами, которые можно легко использовать до и во время поездки в Финляндию и любую другую современную страну.



Перед поездкой в Финляндию внимательно посмотрите прогноз погоды. Там есть четыре уникальных сезона и региона, и температура может значительно поменяться даже в течение одной недели. Также погода на юге Финляндии и в Лапландии очень различается. Между Хельсинки и Инари более 1100 километров — почти столько же, сколько от Парижа до Барселоны или Флоренции.

Многослойность — наилучший вариант. Благодаря слоям можно надеть много вещей, которые вы взяли с собой, например, теплые свитера. А если погода станет теплее, просто снимите один слой. Так можно избежать покупки нового гардероба ради одной поездки.

2. Путешествуйте до или после пиковых сезонов и оставайтесь дольше





3. Пользуйтесь общественным транспортом









Зимой Лапландия — популярное туристическое направление, но, безусловно, в ней много магии и часто меньше посетителей и в другие сезоны. Весна и осень — лучшее время для того, чтобы увидеть северное сияние. Лето — время белых ночей, явления, сравнимого с полярным сиянием. Когда дело доходит до остальной части Финляндии, природа обычно лучше летом, хотя у всех сезонов свои прелести.





В Финляндии легко и доступно использовать общественный транспорт. Большинство городов в Финляндии имеют хорошее автобусное и железнодорожное сообщение. Поезда в Финляндии обслуживаются государственной компанией VR, известной своими культовыми каменными статуями перед Центральным железнодорожным вокзалом Хельсинки.

Поезда в Финляндии и метро в Хельсинки используют возобновляемые источники энергии, поэтому, используя их, вы позаботитесь об экологии.

Ходьба — также отличный способ познакомиться с новым городом, а в Финляндии тротуары есть повсюду. Также подумайте о том, чтобы в летнее время взять напрокат велосипед или даже электрический самокат. В конце концов, в Финляндии самый чистый воздух в мире.



4. Уважайте местных жителей





Во время путешествия важно уважать местных жителей и их обычаи. Самый простой способ проявить уважение в Финляндии — улыбнуться.

Использование слова kiitos, что означает «спасибо», и moi, что означает «привет», также будет иметь большое значение. Если вы хотите сфотографировать финнов, не забудьте сначала спросить разрешение.

5. Познакомьтесь с местной едой, дизайном и ремеслами





Предлагаем полюбить две фразы, начинающиеся с «М»: «меньше значит больше» и «местный»! Подумайте о еде, дизайне и изделиях ручной работы. Они более экологичны, и, как правило, за продуктами стоит душевная история.

В Финляндии много опытных мастеров, которые познакомят вас с подлинными воспоминаниями страны через украшения ручной работы и деревянные изделия. Вы также можете найти много мест по всей стране, особенно в регионе Хельсинки, где продается одежда, разработанная или изготовленная в Финляндии.

Если вы ищете местные угощения, которые можно взять с собой домой, отправляйтесь в небольшую финскую винодельню, где делают сладкое вино из ягод или яблок, или посетите деревню с железными изделиями или деревянный город, где много местных угощений.



6. Право (и обязанность) передвижения для каждого человека









В Финляндии есть особое право под названием «Право каждого» (на финском — Jokamiehen Oikeudet). Его называют правом, но на самом деле оно также включает и обязанности. Например, можно собирать ягоды и грибы в лесу бесплатно, и не нужно просить разрешения у кого-либо. Также разрешено ночевать на природе в палатке, кататься на лыжах и гулять в лесах, купаться в озерах и на море. Но имейте в виду — природу следует оставлять такой, какой вы ее нашли: чистой, нетронутой и почитаемой. В национальных парках могут действовать ограничения, поэтому читайте знаки, чтобы быть уверенными.

Не забывайте, что не следует ставить палатку слишком близко к чьему-либо саду или ходить по частным садам и полям. Не оставляйте мусор на природе, уносите его с собой к ближайшему мусорному баку. Естественно, запрещено беспокоить животных или птиц. Кроме того, вы должны оставить деревья, мох и лишайники без повреждений.



7. Перерабатывайте отходы





У финнов здоровая одержимость природой и экологически безопасной жизнью, а также переработкой! Они хотят быть лучшей в мире страной с круговой экономикой, и многие города готовятся к жизни с нулевым балансом выбросов углерода в течение следующих 20 лет.

Если возникнет острая необходимость купить пластиковую бутылку, не забудьте отнести ее обратно в магазин на переработку после того, как она опустеет. При сдаче бутылки вы получите деньги обратно.

В большинстве отелей действует экорациональная политика использования полотенец — повторное использование полотенца позволит сэкономить энергию, поскольку нет необходимости стирать их так часто.

8. Пейте водопроводную воду





Во время поездки в Финляндию вы хотя бы раз услышите, что у них самая лучшая водопроводная вода в мире. Это правда, финская водопроводная вода более чистая, чем бутилированная. Поэтому предлагаем забыть об одноразовых пластиковых бутылках и наполнить свою бутылку чистой водой прямо из-под крана. Она чистая и освежающая, а использование собственной бутылки поможет снизить экологические последствия вашей деятельности. В ресторанах также подают водопроводную воду, поэтому обязательно заказывайте «воду без газа».





9. Попробуйте вегетарианскую еду





Финская вегетарианская пищевая промышленность процветает! Есть много вариантов замены белков животного происхождения вегетарианскими. Если у вас есть возможность готовить в месте, где вы остановились, посетите практически любой продуктовый магазин и попросите Härkis — измельченный белок из кормовых бобов или Nyhtökaura — вытяжка овса. Или попробуйте добавить в кофе овсяное молоко Kaslink.

Почти в каждом ресторане в Финляндии есть вегетарианские или даже веганские блюда, поэтому, когда вы едите вне дома, также можно выбирать более экологичный вариант.



10. Не забывайте наслаждаться жизнью, как финны









Природа для финнов очень важна. Вода и зеленые зоны всегда окружают их, даже в городах. Это один из пунктов, который делает финнов самой счастливой нацией в мире.



Попробуйте финский образ жизни и общайтесь с природой. Поставьте телефон на беззвучный режим, прогуляйтесь, посетите парк, пойдите в лес, обнимите дерево, поплавайте в озере, сделайте глубокий вдох свежего воздуха и идите медленно. На мгновение забудьте обо всем остальном и почувствуйте себя финном.





Источник: www.visitfinland.com