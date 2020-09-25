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10 экосоветов для путешествия по Финляндии
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Вчера в 18:55

10 экосоветов для путешествия по Финляндии

Мы продолжаем рассказывать о позитивном опыте других стран в вопросах экологии. Финны поделились 10 эффективными советами, которые можно легко использовать до и во время поездки в Финляндию и любую другую современную страну.



1. Путешествуйте налегке


Перед поездкой в Финляндию внимательно посмотрите прогноз погоды. Там есть четыре уникальных сезона и региона, и температура может значительно поменяться даже в течение одной недели. Также погода на юге Финляндии и в Лапландии очень различается. Между Хельсинки и Инари более 1100 километров — почти столько же, сколько от Парижа до Барселоны или Флоренции.

Многослойность — наилучший вариант. Благодаря слоям можно надеть много вещей, которые вы взяли с собой, например, теплые свитера. А если погода станет теплее, просто снимите один слой. Так можно избежать покупки нового гардероба ради одной поездки.

Перед тем как лететь, рекомендуем взглянуть на свой чемодан и подумать, как избежать упаковки ненужных вещей. Легкий багаж означает, что самолет потребляет меньше топлива — это важно для снижения выбросов углекислого газа. В зимнее время многие туроператоры в Финляндии предлагают в аренду высококачественную одежду и снаряжение, например, лыжи, снегоступы и коньки.

2. Путешествуйте до или после пиковых сезонов и оставайтесь дольше


Зимой Лапландия — популярное туристическое направление, но, безусловно, в ней много магии и часто меньше посетителей и в другие сезоны. Весна и осень — лучшее время для того, чтобы увидеть северное сияние. Лето — время белых ночей, явления, сравнимого с полярным сиянием. Когда дело доходит до остальной части Финляндии, природа обычно лучше летом, хотя у всех сезонов свои прелести.

3. Пользуйтесь общественным транспортом


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В Финляндии легко и доступно использовать общественный транспорт. Большинство городов в Финляндии имеют хорошее автобусное и железнодорожное сообщение. Поезда в Финляндии обслуживаются государственной компанией VR, известной своими культовыми каменными статуями перед Центральным железнодорожным вокзалом Хельсинки.

Поезда в Финляндии и метро в Хельсинки используют возобновляемые источники энергии, поэтому, используя их, вы позаботитесь об экологии.

Ходьба — также отличный способ познакомиться с новым городом, а в Финляндии тротуары есть повсюду. Также подумайте о том, чтобы в летнее время взять напрокат велосипед или даже электрический самокат. В конце концов, в Финляндии самый чистый воздух в мире.


4. Уважайте местных жителей


Во время путешествия важно уважать местных жителей и их обычаи. Самый простой способ проявить уважение в Финляндии — улыбнуться.

Использование слова kiitos, что означает «спасибо», и moi, что означает «привет», также будет иметь большое значение. Если вы хотите сфотографировать финнов, не забудьте сначала спросить разрешение.

5. Познакомьтесь с местной едой, дизайном и ремеслами


Предлагаем полюбить две фразы, начинающиеся с «М»: «меньше значит больше» и «местный»! Подумайте о еде, дизайне и изделиях ручной работы. Они более экологичны, и, как правило, за продуктами стоит душевная история.

В Финляндии много опытных мастеров, которые познакомят вас с подлинными воспоминаниями страны через украшения ручной работы и деревянные изделия. Вы также можете найти много мест по всей стране, особенно в регионе Хельсинки, где продается одежда, разработанная или изготовленная в Финляндии.

Если вы ищете местные угощения, которые можно взять с собой домой, отправляйтесь в небольшую финскую винодельню, где делают сладкое вино из ягод или яблок, или посетите деревню с железными изделиями или деревянный город, где много местных угощений.


6. Право (и обязанность) передвижения для каждого человека

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В Финляндии есть особое право под названием «Право каждого» (на финском — Jokamiehen Oikeudet). Его называют правом, но на самом деле оно также включает и обязанности. Например, можно собирать ягоды и грибы в лесу бесплатно, и не нужно просить разрешения у кого-либо. Также разрешено ночевать на природе в палатке, кататься на лыжах и гулять в лесах, купаться в озерах и на море. Но имейте в виду — природу следует оставлять такой, какой вы ее нашли: чистой, нетронутой и почитаемой. В национальных парках могут действовать ограничения, поэтому читайте знаки, чтобы быть уверенными.

Не забывайте, что не следует ставить палатку слишком близко к чьему-либо саду или ходить по частным садам и полям. Не оставляйте мусор на природе, уносите его с собой к ближайшему мусорному баку. Естественно, запрещено беспокоить животных или птиц. Кроме того, вы должны оставить деревья, мох и лишайники без повреждений.


7. Перерабатывайте отходы


У финнов здоровая одержимость природой и экологически безопасной жизнью, а также переработкой! Они хотят быть лучшей в мире страной с круговой экономикой, и многие города готовятся к жизни с нулевым балансом выбросов углерода в течение следующих 20 лет.

Если возникнет острая необходимость купить пластиковую бутылку, не забудьте отнести ее обратно в магазин на переработку после того, как она опустеет. При сдаче бутылки вы получите деньги обратно.

В большинстве отелей действует экорациональная политика использования полотенец — повторное использование полотенца позволит сэкономить энергию, поскольку нет необходимости стирать их так часто.

8. Пейте водопроводную воду


Во время поездки в Финляндию вы хотя бы раз услышите, что у них самая лучшая водопроводная вода в мире. Это правда, финская водопроводная вода более чистая, чем бутилированная. Поэтому предлагаем забыть об одноразовых пластиковых бутылках и наполнить свою бутылку чистой водой прямо из-под крана. Она чистая и освежающая, а использование собственной бутылки поможет снизить экологические последствия вашей деятельности. В ресторанах также подают водопроводную воду, поэтому обязательно заказывайте «воду без газа».

9. Попробуйте вегетарианскую еду


Финская вегетарианская пищевая промышленность процветает! Есть много вариантов замены белков животного происхождения вегетарианскими. Если у вас есть возможность готовить в месте, где вы остановились, посетите практически любой продуктовый магазин и попросите Härkis — измельченный белок из кормовых бобов или Nyhtökaura — вытяжка овса. Или попробуйте добавить в кофе овсяное молоко Kaslink.

Почти в каждом ресторане в Финляндии есть вегетарианские или даже веганские блюда, поэтому, когда вы едите вне дома, также можно выбирать более экологичный вариант.


10. Не забывайте наслаждаться жизнью, как финны

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Природа для финнов очень важна. Вода и зеленые зоны всегда окружают их, даже в городах. Это один из пунктов, который делает финнов самой счастливой нацией в мире.


Попробуйте финский образ жизни и общайтесь с природой. Поставьте телефон на беззвучный режим, прогуляйтесь, посетите парк, пойдите в лес, обнимите дерево, поплавайте в озере, сделайте глубокий вдох свежего воздуха и идите медленно. На мгновение забудьте обо всем остальном и почувствуйте себя финном.


Источник: www.visitfinland.com




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#путешествия #экология #финляндия #финны
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