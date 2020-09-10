Что делают шведы, чтобы жить в экологически чистой стране

У Швеции грандиозные планы — страна объявила о переходе к циркулярной экономике, то есть намерена перерабатывать и повторно использовать полезные ресурсы, и к 2045 году планирует стать «климатически позитивной», то есть поглощать больше углекислого газа, чем вырабатывать. Чтобы все получилось, важно не только решение властей, но и участие каждого гражданина. Шведы знают: маленькие шаги приводят к большим изменениям, если делать их вместе. Список десяти самых очевидных экопривычек шведов.





1. Разделяют мусор на 15 категорий

Шведы отправляют на свалку меньше 1% всего бытового мусора. Остальные 99% перерабатываются, и из них получаются полезные вещи — электроэнергия, тепло, биогаз или новые газеты и бутылки. Одна из особенностей шведской системы — тщательная первичная сортировка, которая происходит прямо в домах. Это дешевле и проще, чем везти смешанный мусор сначала на сортировку, но накладывает ответственность на каждого гражданина.

В некоторых шведских супермаркетах можно сдать и такой распространенный бытовой мусор, как мелкие электронные гаджеты, наушники, лампочки и батарейки.

Для того чтобы мотивировать шведов сдавать больше бутылок, существует система «залога»: покупая напиток в пластиковой, стеклянной бутылке или алюминиевой банке, нужно платить отдельно за напиток и отдельно — за упаковку. Если потом упаковка возвращается в специальные приемники, установленные практически в каждом супермаркете, то залог можно получить обратно — потратить в том же магазине или отправить на благотворительность.



Базовые категории мусора:

— пищевые отходы

— смешанные отходы (те, которые остаются после сортировки)

— упаковка из прозрачного стекла

— упаковка из цветного стекла

— металлическая упаковка

— картонная упаковка

— пластиковая упаковка

— газеты и журналы

— текстиль

— батарейки

— лампочки

— опасные отходы (краска, бытовая химия)

— крупные отходы (например, мебель)

— садовые органические отходы

— вещи в хорошем состоянии, которые могут быть повторно использованы





2. Начинают экопросвещение с детского сада

«Папа, ты неправильно выбрасываешь мусор и вредишь планете, на которой мне еще жить!», — оказалось, это действует эффективнее любой рекламной кампании. В Швеции выросло первое поколение, которое никогда не видело одного единственного мусорного ведра на кухне и не представляет себя вне экологической повестки.

В детском саду и в школе дети сортируют мусор, учатся делать компост, ездят на экскурсии на сортировочные станции, науке о переработке и энергоэффективности здесь посвящают несколько уроков в неделю.





3. Компенсируют выбросы углекислого газа за авиаперелеты

Возглавляют черный список неэкологичного транспорта самолеты, но отказаться от них не всегда возможно.

Идея «климатической компенсации» проста — ваш самолет производит определенное количество вредных веществ, но где-то в другом месте выбросы сокращаются в таком же объеме. Компенсировать перелет можно, например, инвестировав в строительство солнечной или ветряной электростанции. Сумма зависит от проекта, к примеру, сайт klimatkompensera.se предлагает компенсировать поездку из Стокгольма в Лондон примерно за 10 евро, Москву — за 9 евро, Бангкок — за 66 евро. Эти деньги пойдут на строительство солнечной электростанции в Индии.

Скандинавская авиакомпания SAS автоматически компенсирует выбросы за детские билеты и билеты участников бонусной программы, а остальным пассажирам предлагает оплатить компенсацию как добровольную дополнительную опцию при покупке билетов. Многие работодатели, включая ту же SAS, берут на себя компенсацию командировочных перелетов сотрудников.





4. Платят налоги на неэкологичные вещи и получают бонусы за экологичные

Налоги на неэкологичные машины и бонусы за экологичные — нововведение, закон начал действовать в 2018 году. Автовладельцы платят повышенные налоги в течение трех лет с покупки нового автомобиля, малолитражных автобуса или грузовика, не соответствующего нормам по выбросам CO2. Цель — мотивировать граждан покупать экологичные автомобили или не покупать вовсе.

Те же, кто приобретает новые электромобили или автомобили с низкими выхлопами, могут рассчитывать на компенсацию от государства в размере до 6000 евро. Компенсация полагается и купившим электровелосипеды, которые, по задумке, должны частично заменить автомобили.





5. Пересаживаются на общественный транспорт и велосипеды

Для того чтобы улучшить экологию, стоит сделать все, чтобы было удобнее пользоваться общественным транспортом, а еще лучше — велосипедами.

Работодатели часто поддерживают стремление сотрудников ездить на работу на велосипеде: cловом и делом. На практике это может быть удобный душ и комната для переодевания в офисе или служебные велосипеды, которые можно брать напрокат для поездок на деловые встречи.





6. Ремонтируют и берут в аренду, а не покупают новое

Покупка одежды и предметов интерьера в секонд-хэндах давно стала для шведов стандартом хорошего тона. Следующий шаг в борьбе с консьюмеризмом — общее снижение потребления новых вещей и развитие шеринг-экономики. Например, Hygglo — крупнейший в Северной Европе сервис, где каждый может взять или сдать в аренду строительные инструменты и другие вещи, которые не хочется покупать на один раз. Все вещи застрахованы, участники проверены, а 80% стоимости аренды остается владельцу.

Правительство поддерживает тех, кто не покупает новое. С 2017 года введен специальный налоговый вычет для тех, кто вместо похода в магазин решил отвезти старый холодильник или телевизор в ремонт — получить обратно можно половину суммы чека из мастерской. Услуги по ремонту одежды, обуви, домашнего текстиля и велосипедов тоже подешевели — НДС на эти услуги был сокращен вдвое.





7. Отказываются от мяса

Многие шведы начинают с малого и едят вегетарианские блюда несколько раз в неделю. По результатам последнего исследования, которое ежегодно проводит Институт общественного здоровья, 52% шведов часто едят блюда без мяса, 5% из них — веганы или вегетарианцы. Данные исследования показывают, что каждый третий швед стал есть меньше мяса, руководствуясь заботой об окружающей среде.





8. Не выбрасывают еду

Выбрасывать еду не просто расточительно, это еще и неэкологично — ведь в помойку отправляются и все ресурсы, которые были затрачены на ее производство. Шведы начинают с себя: заранее планируют меню, покупают меньше и стараются придерживаться концепции zero food waste — «ноль пищевых отходов». А те отходы, очистки и еда, которую пришлось выбросить, собираются отдельно и идут на производство биогаза для общественного транспорта.

В 2016 году в Швеции придумали приложение Karma — маркетплейс для ресторанов и магазинов, которые могут продать несъеденные за день сэндвичи и салаты с 50%-й скидкой. Сегодня проект объединяет почти 1,5 миллиона пользователей и свыше 9000 кафе, ресторанов и производителей. Вместе они спасли больше трех миллионов порций еды, которую бы выбросили.





9. Едят то, что выращено рядом

Шведы стали присматриваться к продуктам, произведенным на минимальном расстоянии от того места, где они должны быть съедены. Некоторые рестораны даже указывают, сколько километров отсюда до фермы, где выросла морковка или откуда родом стейк на тарелке. Чем меньше расстояние, тем меньше транспортных загрязнений спровоцировали. Круг замкнулся, когда в Швеции стали производить даже вино — традиционный импортный продукт.





10. Не рыбачат и не охотятся просто так

В Швеции законодательно закреплено всеобщее право пользования природой. Оно предполагает, что любой человек может ходить в поход, разбивать палатку, купаться, собирать ягоды и грибы в любом месте при условии бережного отношения к природе и уважения к частной собственности. Охота и рыбалка не входят в это право, но оно тем не менее важно и в этом аспекте — к примеру, можно пользоваться частным пирсом, чтобы ловить рыбу.

Рыбачить без специального разрешения можно вдоль всей береговой линии и на пяти крупнейших озерах, а в остальных случаях нужно получить или купить лицензию у владельца водоема. Но везде существуют ограничения на период ловли, вид, количество и размер выловленной рыбы — слишком маленькую или большую придется выпустить обратно. А вот охотникам нужно иметь национальную лицензию, так называемую «карту охотника», для получения которой нужно сдать экзамен и получить разрешение на охотничье оружие. Охотники обязаны платить специальный взнос в Фонд охраны дикой природы.





Источник: ru.sweden.se