Как датчане заботятся об экологии и строят дома с нейтральным уровнем выброса СО2

Дания и экология — понятия неразделимые. Экология в этом государстве превратилась в национальную идею, философию построения экологически дружелюбной страны. Дания показывает пример всему миру, как можно комфортно жить, не загаживая все вокруг. Более того, датчане научились зарабатывать, продавая свои новейшие экотехнологии и оборудование в другие страны. Не случайно климатический саммит и международный экологический форум проводились именно в Копенгагене — самой «зеленой» мировой столице.





Энергетика Дании и экология

Важно отметить использование энергии ветра. «Ветряки» тут встречаются повсеместно. Если в 1997 году на ветряных электростанциях вырабатывалось 8% электроэнергии, то в 2010 — больше 20%. А к 2050 году страна планирует полностью перевести свою электроэнергетику на ветряные электростанции.

К 2050 году страна планирует полностью перевести свою электроэнергетику на ветряные электростанции





Датчане умеют учиться на чужих ошибках. После Чернобыля тут возникло мощное движение против строительства атомных электростанций. Под девизом «Атомная энергия? Нет, спасибо» стали массово возникать кооперативы, закупающие ветротурбины. Департамент природных ресурсов Дании следит за количеством и местами установки ветрогенераторов, чтобы они не портили ландшафт. Главное, что, давая электроэнергию, они не загрязняют окружающую среду.





Утилизация отходов в Дании

Заводы нового поколения по утилизации мусора строят на окраинах датских городов. Отходы здесь рассматриваются как ресурс: эти заводы не только сжигают мусор, но и вырабатывают тепловую и электрическую энергию. Высокая температура сжигания и большое количество фильтров, улавливающих вредные вещества, позволяют свести к минимуму наносимый среде ущерб. Разумеется, здесь сжигают только тот мусор, который не подлежит никакому вторичному использованию. За счет сжигания мусора обеспечивается 18-20 % тепла, поступающего в дома, и около 3-5 % электроэнергии. При этом тепло и электроэнергия, полученные за счет сжигания мусора, являются «попутными» продуктами и обходятся очень дешево.





Экологическое строительство

В Дании есть общественное здание с нейтральным уровнем выбросов углекислого газа. Здание эксплуатируется Копенгагенским университетом и носит характерное название «Зеленый маяк». Главный источник энергии в этом доме — Солнце. Энергия светила используется и для освещения, и для отопления здания. При сохранении высокого уровня комфорта энергопотребление этого здания снижено на 75% от стандартных нормативов. Это оказалось возможным благодаря специальной архитектуре, максимально использующей возможности естественного освещения и вентиляции. Были также использованы новейшие технологии геотермального отопления, солнечные коллекторы, рекуперация тепла, системы солнечных батарей, светодиодное освещение. Опыт эксплуатации здания нового поколения показал, что дома с нейтральным уровнем выброса СО2 — реальность даже в такой относительно северной стране, как Дания. Дом стоит недешево: его строительство обошлось больше чем в 6 миллионов долларов. Но датчане считают, что поставленная цель стоит затрачиваемых усилий. Ведь на эксплуатацию зданий в Европе уходит около 40% всей вырабатываемой энергии, поэтому перспективы домов типа «Зеленого маяка» огромны.

Самая большая в Европе экологическая деревня также расположена в Дании

Самая большая в Европе экологическая деревня также расположена в Дании, недалеко от Копенгагена. Каждый дом в этой деревне потребляет энергии в три раза меньше норм датского строительного кодекса. В домах предусмотрено использование дождевой воды, некоторые жители продают излишки выработанного солнечными батареями электричества энергетической компании.

А в Копенгагене, столице Датского королевства, приняли план, по которому все городские крыши со скатом менее 30% должны будут озеленяться. Кроме того, что растения на крышах будут выполнять обычную функцию очистки воздуха, такие крыши будут поглощать до 80% осадков и снижать нагрузки на системы отвода воды. Они лучше защищены от ультрафиолета и перепада температур. Наконец, посадки на крышах помогают увеличить срок службы покрытия, гораздо реже придется обновлять кровельный материал.





Экологичный транспорт

Спросите у любого туриста, который был в Копенгагене, что ему запомнилось больше всего. Большинство ответит — огромное количество велосипедов. Автомобильных пробок тут практически нет. Воздух чистый, только автомобилистам нужно быть внимательными, чтобы случайно не задеть велосипедиста, который здесь «всегда прав». По статистике, в Копенгагене до работы на велосипеде добирается 20% жителей. На втором месте в мире с большим отрывом — Женева, в которой только 4% горожан используют для этого велосипеды.





Источник: aboutdenmark.ru