Город будущего, переработка мусора и гибридные автомобили — как японцы берегут экологию

Япония — одна из самых экологичных стран мира, но так было не всегда. В послевоенные годы, когда все усилия страны были направлены на экономический рост, уровень содержания твердых частиц в воздухе (PM2,5) во всех крупных городах достиг опасно высокого уровня. Страна оказалась на грани экологической катастрофы. Япония начала заниматься проблемами загрязнения в конце 1960-х годов, и сегодня это небольшое островное государство сумело гармонично совместить высокое экономическое развитие и экологичность. Рассказываем об экологических вызовах страны и том, как она их преодолевает.







Загрязнение окружающей среды

Японские исследователи делают огромный вклад в мировой опыт энергосберегающих технологий. В рамках борьбы за чистый воздух разрабатываются все более совершенные двигатели транспортных средств, внедряется общественный и личный транспорт на электрической тяге, электрокары. В частности, гибридные автомобили Honda и Toyota имеют высокую топливную экономичность и низкие выбросы.

Каждые пять лет в стране проводится обследование состояния природы, а каждая префектура имеет свои законы по охране окружающей среды и личные экологические программы.

Местные органы самоуправления заключают добровольные соглашения о контроле загрязнений с компаниями, находящимися в регионе. И здесь эффективно работает принцип — загрязнитель платит. Это заставляет компании разрабатывать технологии соблюдения экологических стандартов.

Для уменьшения выбросов заводов, загрязняющих воду и местность химическими материалами, в том числе и пластмассой, активно развивается отрасль возобновляемых источников энергии.

Отходы и решение проблемы

Уровень сортировки мусора в Японии самый высокий по всему миру. На улицах городов вы не увидите ни одной обычной помойки, потому что все отходы собираются дифференцированно. Мусор выносится в определенное время в прозрачных пакетиках, чтобы работники мусоровоза видели, что лежит внутри. В определенный день принимается конкретный вид мусора. Мусорные пакеты имеют различные размеры и цветовые оттенки, в зависимости от категории. В разных муниципалитетах страны — разное количество категорий для сортировки.





Например, жители японского города Камикацу сортируют весь мусор на 34 разные категории. Затем они самостоятельно приносят рассортированный мусор в центр переработки, где рабочие проверяют, нет ли там лишних вещей, и высыпают в большие баки. Кроме сортировки мусора в Камикацу есть магазин «Куру-куру», в котором жители оставляют отдельные предметы, которые им уже не нужны, а другие жители могут прийти и бесплатно взять их. Здесь же из старой одежды, флагов и даже рыболовных дождевиков шьют «новую» одежду, игрушки, сумки, и все это можно получить бесплатно.

Сломанную же бытовую технику, электронную аппаратуру в Японии забирают у населения специальные утилизаторы на завод, который осуществляет рециклинг таких предметов. Там их разбирают на мелкие составляющие и решают, где дальше использовать.

Нельзя не упомянуть и известные «мусорные острова» Японии. Их строят из отходов, которые не поддаются переработке. Известные искусственные острова — Огисима и Юмэносима. На первом работает металлургический завод, а на втором — теплицы, парк, музей.

Изменения климата

Япония активно занимается вопросами глобального изменения климата. Страна участвует в Киотском протоколе — документе о сокращении выбросов диоксида углерода, а также других химических веществ, способствующих развитию парникового эффекта на планете.





Долгосрочная цель Японии — сокращение выбросов СО2 на 80% к 2050 году от уровня 2013 года. Кроме того, страна движется к созданию идеального экогорода. Так, в 2014 году был официально открыт «умный город» Фудзисава.

Это город будущего, инфраструктура которого преимущественно работает на источниках альтернативной энергетики, 100% безопасных для окружающей среды. На территории Фудзисава расположены 600 коттеджей. Электричество к ним поступает от солнечных батарей. Вся бытовая техника здесь энергосберегающая. На улицах города установлены сенсорные системы, поэтому освещение работает, только когда по улицам ходят люди.

В случае землетрясений город сам в течение трех суток может обеспечить жителей горячей и холодной водой. Всеми объектами управляют из комплекса Fujisawa SST Square на центральной городской площади.





Источник: rubryka.com