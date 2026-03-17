Метаболическое здоровье: что это такое, почему это тема №1 в 2026 году, и что с этим делать

Автор weproject.media — Юлия Нугманова, основатель компании «Ели-Худели». В своей колонке она делится тем, как чувствовать себя энергичным и здоровым, живя в большом городе. В прошлых статьях она рассказала о белковой революции и объяснила, как миф о глютене стал миллиардным бизнесом. В этот раз — о метаболическом здоровье: почему это тема номер один в 2026 году, что происходит в теле, когда здоровье нарушено, и какие базовые привычки помогут это изменить.





Юлия Нугманова, город — Алматы, основатель компании «Ели-Худели», @exmalykhina

Метаболическое здоровье — это то, насколько хорошо тело справляется с едой: превращает ее в энергию, а не откладывает в жир и не поднимает сахар в крови. Звучит просто, но цифры говорят о том, что с этим у большинства людей серьезные проблемы.

Более миллиарда человек имеют избыточный вес, из них около 350 миллионов — подростки. 589 миллионов живут с диабетом, от которого каждый год умирают около 3,4 миллионов человек. 1,8 миллиард взрослых практически не двигаются, а 80% подростков не достигают даже минимальной нормы физической активности. Почти 72% школьников хронически недосыпают, что в долгосрочной перспективе ведет к расстройствам.

Когда метаболизм работает нормально





Хорошее метаболическое здоровье — это не абстракция. Оно проявляется в конкретных вещах:

— нормальный сахар в крови

— жир не накапливается вокруг органов — живот не выпячивается

— есть энергия в течение дня

— нет сильной тяги к сладкому

— нормальный вес, давление и холестерин.

Когда что-то идет не так





Главный сигнал тревоги — инсулинорезистентность. Она развивается, когда клетки перестают нормально реагировать на инсулин и сахар из крови хуже проникает внутрь клеток. В ответ организм производит еще больше инсулина, и со временем это приводит к лишнему весу, нарушению обмена веществ и диабету.

Другие признаки нарушений:

— лишний вес, особенно в области живота

— постоянная усталость

— скачки сахара и тяга к сладкому после еды

— диабет 2 типа

— жировая болезнь печени.

Почему это происходит





Главная причина — питание. Точнее, хронический дефицит белка и клетчатки и переизбыток ультрапереработанной еды — тех самых UPF-продуктов, о которых я писала ранее. Это в том числе протеиновые батончики, которые кажутся полезными, но таковыми не являются.

Вторая причина — образ жизни. Много экранного времени истощает нервную систему, что ведет к хроническому недосыпу. Сидячий образ жизни приводит к потере мышечной массы, а мышцы — это основа метаболизма, нашей молодости и здоровья.

4 привычки, которые работают



1. Настоящая еда. Больше белка, овощей, фруктов, круп, орехов и зелени. Меньше того, что сделано на заводе.

2. Движение. Хотя бы 20-30 минут в день — любое. Ходьба, плавание, прогулка — все это работает.

3. Сон. Минимум семь часов, и самое главное — засыпать до полуночи. Именно в это время происходит восстановление гормональной системы.

4. Вода. Не чай, не соки, не смузи — обычная вода. Водный баланс напрямую влияет на обмен веществ.

И еще одно: следите за объемом талии. Жир вокруг живота — первый видимый признак метаболических нарушений. Это не вопрос эстетики, а вопрос здоровья.

Метаболическое здоровье — это не биохакинг и не тренд. Это основа долгой и качественной жизни. Хорошая новость: четыре привычки, описанные выше, уже через несколько недель меняют самочувствие. Начните с одной!