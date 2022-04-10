Мархаба Саби, Yenlik и Akha о творчестве, вдохновении и любимой музыке

Артисты из Нур-Султана, Алматы и Ташкента поделились, как пришли к творчеству, рассказали о поддержке семьи и собственных проектах.





Мархаба Саби, город — Алматы, певица, @marhaba_sabi_

Я — автор песен, певица. Отношу себя к представителям независимой поп-музыки Казахст­ана.

Творчество для меня — это все. В первую очередь, способ самовыражения, работа и хобби.

Я давно начала заниматься музыкой. Связана с ней столько, сколько себя помню. В музыке есть что-то особенное. Благодаря ей можно уединиться и хотя бы на время оторваться от обыденности.

В музыке можно говорить обо всем и напрямую. Если не напрямую, то полутонами, намеками. Музыка способна на многое. Музыкой можно передавать едва уловимые настроения и скрытые переживания в жизни.

У меня много любимых песен как своих, так и других исполнителей. В некоторых нравится мелодия, в других — смысл, посыл, а третьих — саунд. ​

Создавать музыку и писать песни меня вдохновляют многие вещи. Отношения, окружение, события, депрессия, радостные моменты и многое другое.

Но я всегда стараюсь быть искренней и в жизни, и в творчестве. Искренней по отношению и к себе, и по отношению к слушателям. Хотя допускаю, что это получается не всегда.

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Енлик Курарбек, 24 года, город — Алматы, певица, @yenleak



Я родилась в Алматы, в Енбекшиказахском районе. Выросла и училась в Бурундае.

У нас музыкальная семья. Папа пишет песни, мама тоже. Это их хобби. Поэтому я с раннего детства любила музыку, выступала на мероприятиях.

После окончания школы я поступила в университет иностранных языков имени Абылай хана. И на втором курсе университета записалась на вокал. Занималась в JuzAcademy — это школа Ерболата Бедельханова. Там преподавали вокал, рэп и танцы. Я начала писать песни. Хотела выпустить треки, но не получилось.

Я меломан, слушаю разные жанры. Это помогает написать что-то свое. У тебя появляется вкус, ты можешь создать картинку из микса прослушанных жанров.

Больше всего мне нравятся народные песни, хип-хоп и R`n`B. Из народных песен люблю «Асыл әжем» и «Әдемі қыз». Из хип-хопа, обожаю Beyonce, трек Crazy in love и September от Earth, Wind & Fire. Мне нравится «Өмір өзен» Медеу Арынбаева — глубокая песня и клип.

За свои 24 года я поняла, что человек должен быть искренним во всем, в словах, действиях. Мне кажется, что если нет искренности, не будет успеха. Даже если получается не идеально, коряво, но искренне — оно дойдет до слушателя. Поэтому мои главные принципы — искренность и честность.

Больше всего меня вдохновляют события в жизни. Даже если они грустные, я всегда извлекаю из них что-то ценное. Разные истории могут вдохновить на создание произведения.

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Темирлан Олжабай, 25 лет, город — Нур-Султан, домбрист, @temirlan_yernat_official

Темирлан. Я родом из Павлодара. В детстве пел вместе с бабушкой и даже зарабатывал первые деньги, когда к нам приходили гости. В третьем классе поступил в музыкальную школу-интернат, а в 2015 году в КазНУИ.

Ернат из Жезказгана. Он ходил в обычную и музыкальные школы. После девятого класса поступил в колледж КазНУИ и переехал в Нур-Султан.

Мы познакомились в университете. Там же начались совместные поездки, гастроли по Европе. Мы выступали вместе с ректором Айман Мусаходжаевой.

Мы сами авторы большинства композиций, которые исполняем. Нас вдохновляют разные события в жизни.

Бывают и сложности. Многие думают, что у артистов все легко и быстро. На самом деле это нелегкий путь. Но когда ты голоден по отношению к музыке и творчеству, создается хорошая, крутая музыка.

В первую очередь мы делаем то, что нам нравится. Тогда это можно передать слушателям.

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Рухсора Миржалилова, 21 год, город — Ташкент, музыкант, блогер, @ruhsoraemm

Я обычная девочка из небольшого города. У меня большая традиционная узбекская семья. Среди моих родных нет музыкантов. Бабушка и дедушка — профессора. Другие родственники — ученые, доктора. Поэтому далеко не все приняли мое решение заниматься музыкой. Но у меня всегда была любовь к творчеству.

Музыка делает меня счастливой. Дает мотивацию жить дальше, что-то делать. Еще, это билет в хорошую и достойную жизнь. Я не стесняюсь говорить, что стремлюсь к славе и популярности. Знаю, что у меня все получится.

Я получаю вдохновение, когда общаюсь с творческими людьми, читаю книги или смотрю фильмы.

Еще вдохновляюсь людьми с историей. Когда общаюсь с такими личностями, понимаю, что все возможно. Например, фит с Арианой Гранде. Я к этому стремлюсь.

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Ахмет Усербек, 28 лет, город — Алматы, музыкант, @aakha23

Я родился в городе Шымкент, но вырос в Алматы, поэтому у меня шымкентское воспитание и алматинский менталитет.

Музыка для меня — жизнь. Где бы я ни был, что бы ни делал — всегда пою. Это может быть любая выдуманная песня или мелодия. А искусство и творчество — это реализация моих идей.

Есть две категории артистов: те, для кого музыка — это работа и те, для кого музыка — вдохновение. Вторые создают музыку не только для заработка, но и для более высокой цели.

Моя цель в музыке — вылечить сердца, дать надежду, показать, что надо любить семью, почитать родителей. Не спорю, мое творчество — это также и средство заработка. Но без основной цели оно бы не приносило мне такого удовольствия.

Самое сильное вдохновение для меня — это эмоции. Их можно найти повсюду. Я могу идти по району, улыбнуться кому-то и мне улыбнутся в ответ. Или сделать кому-то комплимент и увидеть реакцию человека. В такую секунду приходят яркие эмоции и рождают большую музыку. Еще музыканты получают яркие эмоции на тусовках, встречах, концертах.

Ну и, конечно, у музыканта должна быть муза —девушка, которая может успокоить тебя. А когда ты спокоен, ясные мысли приходят сами.

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