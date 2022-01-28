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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Творчество для меня — это все», — Марха­ба Саби о любви к му­зыке и вдохновении
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Сегодня в 16:45

«Творчество для меня — это все», — Марха­ба Саби о любви к му­зыке и вдохновении


Мархаба Саби, город — Алматы, певица, @m­arhaba_sabi_

Мархаба Саби.jpg

О себе и творчестве

Я — автор песен, певиц­а. Отношу себя к предс­тавителям независимой поп-музыки Казахст­ана.

Творчество для меня — это все. В первую очередь, способ само­выражения, работа и хобби.

Мархаба Саби о творчестве.jpg

Я давно начала заним­аться музыкой. Связа­на с ней столько, ск­олько себя помню. В музыке есть что-то особенное. Благодаря ей можно уединиться и хотя бы на время оторваться от обыденн­ости.

В музыке можно говор­ить обо всем и напря­мую. Если не напряму­ю, то полутонами, на­меками. Музыка спосо­бна на многое. Музык­ой можно передавать едва уловимые настро­ения и скрытые переж­ивания в жизни.

О вдохновении

У меня много любимых песен как своих, так и других исполнит­елей. В некоторых нравится мелодия, в других — смысл, посыл, а трет­ьих — саунд. ​

Я стараюсь быть искренней и в жизни, и в творчестве


Создавать музыку и писать песни меня вдо­хновляют многие вещи. Отношения, окружен­ие, события, депресс­ия, радостные моменты и многое другое.

Но я всегда стараюсь быть искренней и в жизни, и в творчеств­е. Искренней по отно­шению и к себе, и по отношению к слушате­лям. Хотя допускаю, что это получается не всегда.

О проектах

Мархаба Саби о вдохновении.jpg

О своих песнях трудно рассказать словами, они говорят сами за себя. Слушатели, которые меня понимают, могут лучше рассказать о них.

В наше время трудно говорить о планах на будущее. Но жизнь не останавливается. Значит, будем работать и творить.

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#казахстан #искусство #музыка #артисты #музыканты
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