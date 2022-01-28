Мархаба Саби, город — Алматы, певица, @marhaba_sabi_
О себе и творчестве
Я — автор песен, певица. Отношу себя к представителям независимой поп-музыки Казахстана.
Творчество для меня — это все. В первую очередь, способ самовыражения, работа и хобби.
Я давно начала заниматься музыкой. Связана с ней столько, сколько себя помню. В музыке есть что-то особенное. Благодаря ей можно уединиться и хотя бы на время оторваться от обыденности.
В музыке можно говорить обо всем и напрямую. Если не напрямую, то полутонами, намеками. Музыка способна на многое. Музыкой можно передавать едва уловимые настроения и скрытые переживания в жизни.
О вдохновении
У меня много любимых песен как своих, так и других исполнителей. В некоторых нравится мелодия, в других — смысл, посыл, а третьих — саунд.
Я стараюсь быть искренней и в жизни, и в творчестве
Создавать музыку и писать песни меня вдохновляют многие вещи. Отношения, окружение, события, депрессия, радостные моменты и многое другое.
Но я всегда стараюсь быть искренней и в жизни, и в творчестве. Искренней по отношению и к себе, и по отношению к слушателям. Хотя допускаю, что это получается не всегда.
О проектах
О своих песнях трудно рассказать словами, они говорят сами за себя. Слушатели, которые меня понимают, могут лучше рассказать о них.
В наше время трудно говорить о планах на будущее. Но жизнь не останавливается. Значит, будем работать и творить.