«Джокер: Безумие на двоих», «Бруталист», «Одинокие волки»: самые ожидаемые премьеры Венецианского кинофестиваля

Старейший международный кинофестиваль мира, основанный в 1932 году, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. 28 августа начался 81 Венецианский международный кинофестиваль, и он продлится до 7 сентября 2024 года. Его председателем стала французская актриса Изабель Юппер.

Собрали список самых ярких премьер фестиваля, которые мы с нетерпением ждем в кинотеатрах.





«Комната по соседству »





Режиссер: Педро Альмодовар

Жанр: драма





Педро Альмодавр снимает кино с 1974 года, но только спустя 50 лет дебютировал с англоязычным фильмом. На Венецианском кинофестивале он представил работу «Комната по соседству» — невероятно трогательную историю о смерти всего живого. Аплодисменты на премьере длились 18 минут и 36 секунд.

Фильм о двух подругах, которые отправляются жить в загородный дом, чтобы проститься друг с другом. Главные роли исполняют Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Невероятный дуэт, который уже хочется увидеть на экранах.





«Джокер: Безумие на двоих »





Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: триллер, драма, криминал





В 2019 году «Джокер» Тодда Филлипса выиграл «Золотго льва» Венецианского кинофестиваля, а также получил множество других наград, собрал миллиард долларов в прокате, стал самым кассовым фильмов с рейтингом R, пока его не обошел «Дэдпул и Росомаха».

«Джокер 2» — один их самых ожидаемых фильмов этого года, где главную роль сыграл Хоакин Феникс, а роль Харли Квин исполнила Леди Гага. В этот раз Тодд Филлипс снял музыкальный триллер с элементами мелодрамы. Гости фестиваля аплодировали команде проекта 11 минут.

Развитие смертельно опасных романтических отношений вы сможете увидеть на экранах 4 октября 2024 года.





«Плохая девочка »





Режиссер: Халина Рейн

Жанр: триллер, криминал, детектив





Датская актриса и режиссер Халина Рейн крепко закрепилась в Голливуде, сняв комедию «Тела, тела, тела». «Плохую девочку» рекламируют как триллер, однако Рейн показала, что даже в самом мрачном жанре можно найти толику юмора.

Фильму с участием Николь Кидман аплодировали семь минут. Премьера запланирована на январь 2025 года.





«Мария »





Режиссер: Пабло Ларраин

Жанр: биография, драма, музыка





Чилийский режиссер Пабло Ларраин — любимчик Венецианского кинофестиваля. Однако первый успех пришел к нему лишь в прошлом году, когда приз за лучший сценарий достался «Графу».

В 2024 году Ларраин показал миру «Марию» — свой третий фильм о выдающейся женщине после «Джеки» и «Спенсер». Фильм посвящен знаменитой оперной певице Марии Каллас. Главную роль исполняет Анджелина Джоли, вернувшаяся в большое кино после трехлетней паузы. Режиссер акцентирует внимание на закате карьеры Марии в 1977 году за несколько дней до ее смерти в парижской квартире.





«Бруталист »





Режиссер: Брейди Корбет

Жанр: драма





Первые зрители называют этот фильм главным фаворитом фестиваля и новой классикой кино. Главную роль исполнил великолепный Эдриан Броуди, получивший известность благодаря роли в фильме «Пианист».

На официальной премьере в Палаццо дель Чинема фильму аплодировали целых 13 минут , что стало рекордом для фестиваля. Работа режиссера Брэйди Корбета может стать одним из ключевых игроков в грядущем сезоне наград.





«Все совпадения неслучайны »





Режиссер: Альфонсо Куарон

Жанр: триллер, драма





Авторский проект мексиканца Альфонсо Куарона. Альфонсо выступил режиссером, сценаристом, продюсером и монтажером и рассказал историю известной тележурналистки. Главная героиня начала читать новый роман и обнаружила, что произведение раскрывает тайну, которую она всеми силами пытается скрыть. В касте задействована внушительная компания актеров: Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Саша Барон Коэн, Кевин Клайн и Коди Смит-Макфи.

Мини-сериал выйдет на Apple TV+ 11 октября.





«Квир »





Режиссер: Лука Гуаданьино

Жанр: драма





Лука Гуаданьино — итальянский режиссер, продюсер и сценарист, известный своим уникальным стилем, который сочетает в себе визуальную красоту, внимание к деталям и глубокое понимание человеческих эмоций.

Фильм «Квир» удостоился оваций продолжительностью 11 минут 44 секунды на премьере на Венецианском кинофестивале. Фильм стал адаптацией романа Уильяма С. Берроуза. Сценарий фильма написал автор текста «Претендентов» Джастин Курицкес.

Премьера запланирована на 2025 год.





«Битлджус Битлджус »





Режиссер: Тим Бертон

Жанр: ужасы, фэнтези, комедия





Фильм «Битлджус Битлджус» открыл Венецианский кинофестиваль 28 августа. Это сиквел мистической комедии Тима Бертона 1988 года. В актерский состав ленты вошли Вайнона Райдер, Майкл Китон и Дженна Ортега.

«Битлджус Битлджус» знаменует долгожданное возвращение одного из самых знаковых персонажей в фильмографии Тима Бертона. И мы уже можем посмотреть фильм в кино!





«Одинокие волки »

Режиссер: Джон Уоттс

Жанр: боевик, комедия





На 81 Венецианском кинофестивале, 1 сентября, состоялась громкая премьера комедийного боевика Джона Уоттса «Одинокие волки». Главные роли в фильме сыграли талантливые и харизматичные Брэд Питт и Джордж Клуни.

Этот проект уже стал самым дорогим телевизионным фильмом в истории кино. Картину будут показывать на стриминговом сервисе, а на прокат в кинотеатрах отведена всего неделя.





«Я все еще здесь »





Режиссер: Уолтер Саллес

Жанр: триллер, драма





Фильм бразильца Уолтера Саллеса. Главную роль сыграла Фернанда Торрес, которой предвещают приз за лучшую женскую роль наравне с Анжелиной Джоли, Николь Кидман и Леди Гагой.





81 Венецианский кинофестиваль вновь доказал свое значение как одного из самых престижных и влиятельных событий в мире кино. Фестиваль представил широкий спектр фильмов — от авторского кино до крупных международных проектов — которые затрагивают важные темы, экспериментируют с новыми формами и расширяют горизонты кинематографа. Премьеры этого года удивляют и вдохновляет, а актерский состав фильмов обещает приятное времяпрепровождение за просмотром.