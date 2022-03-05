Известный дуэт домбристов из Казахстана о том, как представляют страну в Великобритании, ОАЭ и США

Темирлан Олжабай, 25 лет, город — Нур-Султан, домбрист, @temirlan_yernat_official

Как все началось

Темирлан. Я родом из Павлодара. В детстве пел вместе с бабушкой и даже зарабатывал первые деньги, когда к нам приходили гости. В третьем классе поступил в музыкальную школу-интернат, а в 2015 году в КазНУИ.

Ернат из Жезказгана. Он ходил в обычную и музыкальные школы. После девятого класса поступил в колледж КазНУИ и переехал в Нур-Султан.

Мы познакомились в университете. Там же начались совместные поездки, гастроли по Европе. Мы выступали вместе с ректором Айман Мусаходжаевой.





Дуэт сформировался в 2017 году. Тогда Димаш Кудайберген участвовал в конкурсе I Am A Singer в Китае, и мы поехали поддержать его во время седьмого тура. Димаш исполнял песню Daididau, а мы ему аккомпанировали. После поездки пришла мысль создать свой дуэт домбристов.

В том же году у Димаша Кудайбергена был большой концерт в Нур-Султане в зале «Астана-Арена». Там состоялся дебют нашего дуэта, и мы официально заявили о себе.

О творчестве

Творчество — наш основной вид деятельности. Мы играем на домбре на протяжении 19 лет.

Мы всегда смотрели на взрослое поколение музыкантов. Нам нравится творчество Асылбека Енсепова и группы «Улытау».

Наши первые учителя — Майра Сыздыковна и Бибигуль Толегеновна. Когда мы основали дуэт, педагоги созвонились. Оказывается, они учились в консерватории в Алматы и жили в одной комнате в общежитии. Это было интересное совпадение.

Мы экспериментируем, пишем в современном стиле







Конкурсная биография у нас не маленькая. В 2018 году мы ездили в США на World Championships, это был наш первый большой конкурс. Продюсером мероприятия был Арнольд Шварценеггер. Там мы получили золотую медаль.

В 2021 году участвовали в двух крупных конкурсах: Golden Time Talent в Лондоне и Music Box International в Испании.

Для нас конкурсы полезны, они дают возможность вырасти в профессиональном плане, познакомиться с другими музыкантами, профессионалами разных стран. Это большой опыт.





Нравится, что в музыке нет границ. Мы экспериментируем, пишем в современном стиле. Хотим, чтобы у домбры была большая и современная аудитория и работаем над этим.

Наши композиции играют на бортах Air Astana и в автовокзалах Нур-Султана. Аудитория растет не только в Казахстане, но и в мире. За границей мы видим большой интерес к домбре. Нас приглашают на разные мероприятия и концерты за границей. В 2021 году мы выступали в Дубае, Белграде и Варшаве.

О вдохновении

Мы сами авторы большинства композиций, которые исполняем. Нас вдохновляют разные события в жизни.

Нашему дуэту в этом году пять лет





Бывают и сложности. Многие думают, что у артистов все легко и быстро. На самом деле это нелегкий путь. Но когда ты голоден по отношению к музыке и творчеству, создается хорошая, крутая музыка.

В первую очередь мы делаем то, что нам нравится. Тогда это можно передать слушателям.

О планах

У нас большие планы и амбиции. В марте будет большой концерт за границей.

Нашему дуэту в этом году пять лет, и мы хотим выступить с большим концертом в Казахстане.





В начале марта будет релиз новой композиции. Мы пишем много инструментальной, авторской музыки. Слушателям нужно быть готовым ко всему, мы готовим неожиданные новости и будем делиться в социальных сетях.

Также будет еще один большой конкурс за границей.