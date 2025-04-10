Лучшие SPA-салоны в Шымкенте: 7 мест для отдыха и релакса

Для тех, кто хочет расслабиться и восстановить силы, мы подготовили подборку лучших SPA-центров Шымкента, где вас ждут уютная атмосфера и качественные процедуры.
IRIS, @iris_thai_spa_shymkent
В этом массажном салоне предлагают тайский массаж и более 30 других видов массажа, которые помогут вам расслабиться и восстановить силы.
Halal Beauty, @halal_beauty.shym
SPA-салон, где вы сможете окунуться в уютную атмосферу, насладиться массажем, beauty-уходом и оздоровительными процедурами.
Rixos SPA center, @rixos.spa.shymkent
В SPA-центре к вашим услугам бассейн, хамам, финская и римская сауны, снежная комната, а для любителей спорта — тренажерный зал.
Shymkent SPA, @shymkent_spa
Здесь вас ждут уютная атмосфера и полноценный отдых: бассейн, финская сауна, хамам, массаж, соляная шахта и разнообразные SPA-процедуры.
THAI SPA, @thaispa.goldenclass
В SPA-салоне THAI SPA работают специалисты из Таиланда и Бали. Здесь есть 15 видов массажа и разнообразные SPA-процедуры для вашего комфорта и расслабления.
TIME SPA, @time_spa_premium
Здесь вас ждут различные SPA-программы, тайский массаж, пилинг и многое другое. Вы сможете насладиться отдыхом и восстановить силы.
Lady Spa, @lady_spa_studio
Уютный SPA-салон для женщин с разнообразными видами массажа, где можно насладиться японским SPA и полностью расслабиться.