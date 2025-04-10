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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Лучшие SPA-салоны в Шымкенте: 7 мест для отдыха и релакса
Центральная Азия

04.04.2025

Лучшие SPA-салоны в Шымкенте: 7 мест для отдыха и релакса

Для тех, кто хочет расслабиться и восстановить силы, мы подготовили подборку лучших SPA-центров Шымкента, где вас ждут уютная атмосфера и качественные процедуры.


IRIS, @iris_thai_spa_shymkent

В этом массажном салоне предлагают тайский массаж и более 30 других видов массажа, которые помогут вам расслабиться и восстановить силы.


Halal Beauty, @halal_beauty.shym

SPA-салон, где вы сможете окунуться в уютную атмосферу, насладиться массажем, beauty-уходом и оздоровительными процедурами.


Rixos SPA center, @rixos.spa.shymkent

В SPA-центре к вашим услугам бассейн, хамам, финская и римская сауны, снежная комната, а для любителей спорта — тренажерный зал.


Shymkent SPA, @shymkent_spa

Здесь вас ждут уютная атмосфера и полноценный отдых: бассейн, финская сауна, хамам, массаж, соляная шахта и разнообразные SPA-процедуры.


THAI SPA, @thaispa.goldenclass

В SPA-салоне THAI SPA работают специалисты из Таиланда и Бали. Здесь есть 15 видов массажа и разнообразные SPA-процедуры для вашего комфорта и расслабления.


TIME SPA, @time_spa_premium

Здесь вас ждут различные SPA-программы, тайский массаж, пилинг и многое другое. Вы сможете насладиться отдыхом и восстановить силы.


Lady Spa, @lady_spa_studio

Уютный SPA-салон для женщин с разнообразными видами массажа, где можно насладиться японским SPA и полностью расслабиться.

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