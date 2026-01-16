Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
9-luchshih-mest-kuda-ehat-za-svezhim-vozduhom-v-ural-ske
logo
9 лучших мест, куда ехать за свежим воздухом в Уральске
Центральная Азия

13.01.2026

9 лучших мест, куда ехать за свежим воздухом в Уральске

Для тех, кто ищет идеальное место для отдыха на чистым воздухом в Уральске, мы подготовили подборку из 10 локаций. Здесь зоны отдыха, глэмпинги и эко-домики для активного отдыха на природе или спокойных выходных с родными и близкими.


Set Sail Park, @setsailpark


Set Sail Park зимой — уютное и активное место отдыха в Уральске на берегу реки Чаган. Здесь можно покататься на катке, горках, тюбинге, коньках и лыжах, а также взять в аренду снегоходы и электросноуборды. После прогулок приятно расслабиться в теплом бассейне и термальных зонах или заглянуть в кафе и ресторан. Комфортные номера и разнообразие развлечений делают парк отличным выбором для семейного и активного зимнего отдыха.


Baiterek, @baiterek_sayabagi


Отличное место для веселых выходных с близкими. В Baiterek есть беседки с гриль-зоной, уютные домики и банкетный зал. Любители активного отдыха могут кататься на коньках и тюбингах. Для перекуса и отдыха работают рестораны и кафе, где можно согреться и вкусно поесть.


«Светлячок», @turbaza_svetlyachok


Туристическая база «Светлячок» предлагает гостям активный отдых для всей семьи. Здесь вы можете арендовать шатры или домики, покататься на горке, катке, снегоходе или отдохнуть в сауне.


Big House, @big_house_uralsk


Комфортный загородный дом с просторным двором, террасой и оборудованной мангальной зоной. Место идеально для отдыха в большой компании.


«Дубрава», @dubravakomplex


Комплекс включает беседки, бани и ресторан, а также подходит для банкетов и тимбилдингов. В гостинице «Дубрава» — пять номеров с отдельным входом и собственным двориком, где можно почувствовать себя как дома.

На территории комплекса можно расслабиться, насладиться природой и активным отдыхом: есть тюбинговая горка с красивым освещением, создающая атмосферу зимнего веселья и отличного настроения.


«Причал», @prichal_uralsk


База отдыха «Причал» оборудована всем необходимым для спокойного отдыха от городской суеты. Доступны A-Frame дома и шале с оборудованной мангальной зоной.


Shanti, @shanti_kz


Shanti — это идеальная зона отдыха для семейного отдыха на берегу озера. Гости могут насладиться уютными домиками с зоной барбекю, баней и купелью.


Village Park, @village_park_uralsk


На базе отдыха Village Park гостям предлагается отдых в русской и сакской банях, комфортная терраса и большая зеленая территория. Для детей оборудована игровая площадка.


Rauda, @rauda.home


Rauda — это база отдыха с эко-домиками для вашего уединения с природой. Гости также могут посетить финскую сауну на территории комплекса. Идеально для спокойного отдыха с близкими.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#уральск #отели #глэмпинг #зоныотдыха #чистыйвоздух
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Международные организации, членом которых является Туркменистан
Международные организации, членом которых является Туркменистан
10 лучших заведений Караганды, где подают бранчи и завтраки
10 лучших заведений Караганды, где подают бранчи и завтраки
Где провести ифтар в Бухаре: 7 предложений от лучших заведений города
Где провести ифтар в Бухаре: 7 предложений от лучших заведений города
5 лучших ипподромов и конных клубов в Шымкенте
5 лучших ипподромов и конных клубов в Шымкенте
Где отдохнуть на Балхаше: 15 лучших зон отдыха для семейного отпуска
Где отдохнуть на Балхаше: 15 лучших зон отдыха для семейного отпуска