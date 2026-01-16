9 лучших мест, куда ехать за свежим воздухом в Уральске

Для тех, кто ищет идеальное место для отдыха на чистым воздухом в Уральске, мы подготовили подборку из 10 локаций. Здесь зоны отдыха, глэмпинги и эко-домики для активного отдыха на природе или спокойных выходных с родными и близкими.





Set Sail Park, @setsailpark

Set Sail Park зимой — уютное и активное место отдыха в Уральске на берегу реки Чаган. Здесь можно покататься на катке, горках, тюбинге, коньках и лыжах, а также взять в аренду снегоходы и электросноуборды. После прогулок приятно расслабиться в теплом бассейне и термальных зонах или заглянуть в кафе и ресторан. Комфортные номера и разнообразие развлечений делают парк отличным выбором для семейного и активного зимнего отдыха.





Отличное место для веселых выходных с близкими. В Baiterek есть беседки с гриль-зоной, уютные домики и банкетный зал. Любители активного отдыха могут кататься на коньках и тюбингах. Для перекуса и отдыха работают рестораны и кафе, где можно согреться и вкусно поесть.





Туристическая база «Светлячок» предлагает гостям активный отдых для всей семьи. Здесь вы можете арендовать шатры или домики, покататься на горке, катке, снегоходе или отдохнуть в сауне.





Комфортный загородный дом с просторным двором, террасой и оборудованной мангальной зоной. Место идеально для отдыха в большой компании.





Комплекс включает беседки, бани и ресторан, а также подходит для банкетов и тимбилдингов. В гостинице «Дубрава» — пять номеров с отдельным входом и собственным двориком, где можно почувствовать себя как дома.

На территории комплекса можно расслабиться, насладиться природой и активным отдыхом: есть тюбинговая горка с красивым освещением, создающая атмосферу зимнего веселья и отличного настроения.





База отдыха «Причал» оборудована всем необходимым для спокойного отдыха от городской суеты. Доступны A-Frame дома и шале с оборудованной мангальной зоной.





Shanti — это идеальная зона отдыха для семейного отдыха на берегу озера. Гости могут насладиться уютными домиками с зоной барбекю, баней и купелью.





На базе отдыха Village Park гостям предлагается отдых в русской и сакской банях, комфортная терраса и большая зеленая территория. Для детей оборудована игровая площадка.





Rauda — это база отдыха с эко-домиками для вашего уединения с природой. Гости также могут посетить финскую сауну на территории комплекса. Идеально для спокойного отдыха с близкими.