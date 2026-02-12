Где купить украшения в Оше: 9 лучших ювелирных магазинов

В Оше десятки ювелирных магазинов предлагают украшения на любой вкус — от лаконичных минималистичных моделей до роскошных золотых комплектов. Мы собрали подборку из девяти лучших мест, где можно выбрать идеальный подарок для мамы, сестры, жены или девушки к празднику или просто так.

Адрес: ТЦ «Мегаполис», 3 этаж

Магазин специализируется на продаже украшений итальянского дизайна, включая кольца, браслеты, серьги и цепочки. Основу ассортимента составляют изделия из золота 585 и 750 пробы, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями. В магазине также можно найти мужские аксессуары и подарочные комплекты.





Адрес: ул. Навои, 11А/3

Основной акцент — доступные цены и украшения на каждый день, поэтому здесь часто берут подарки маме или родственникам. В ассортименте много классики без перегруженного дизайна, а также варианты для помолвок и семейных подарков.

Адрес: ТЦ «Тынчтык»

Бутик ориентирован на современные и аккуратные украшения: минималистичные кольца, тонкие цепочки и стильные серьги для девушек. Магазин выделяется трендовым дизайном и визуально «инстаграмным» стилем, поэтому его часто выбирают для подарков девушке или сестре.

Адрес: ТЦ «Ак-Кеме», 1 этаж

Это один из самых бюджетных вариантов, где можно найти красивый подарок без больших затрат. Подходит для сестры, подруги или повседневных украшений, при этом ассортимент часто обновляется и ориентирован на молодежный стиль.





Адрес: ТЦ «Тынчтык», 1 этаж

Магазин предлагает более дорогой сегмент золотых украшений: массивные серьги, наборы, свадебные изделия и подарки «с эффектом». Отличается более роскошным дизайном и украшениями для особых случаев — свадьбы, помолвки, юбилеи. Здесь чаще выбирают подарки маме, невесте или девушке, когда хочется что-то заметное и статусное.





Адрес: ул. Навои, 11Д/1

Магазин предлагает широкий выбор золотых ювелирных изделий — от классических серег до подарочных наборов. Удобная доставка позволяет оформить покупку дистанционно.





Адрес: ул. Навои, 11Д/1, ул. Масалиева, 44

Ювелирный магазин с 20-летним опытом работы и большим ассортиментом золотых украшений. Здесь можно подобрать как повседневные изделия, так и свадебные наборы для особых случаев.

Адрес: пр. Масалиева, 24

Бутик специализируется на бижутерии и серебряных украшениях в современном стиле. Ассортимент регулярно обновляется, поэтому магазин популярен среди девушек, которые любят менять украшения под настроение или сезон.





Адрес: ул. Абдыкадырова, 203А

В Meikin есть как базовые украшения на каждый день, так и более заметные вечерние варианты: крупные серьги, акцентные колье, декоративные браслеты.