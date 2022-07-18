Куда сходить, если вы приехали в Алматы: где купаться, обедать и отдыхать в пятницу

Собрали большую подборку мест в южной столице Казахстана, если вы не знаете, где провести время.





Озера, реки, водопады и открытые бассейны: где спрятаться от жары в Алматы





Зона отдыха с бассейном, мангалами, тапчанами и меню. Отличное место для отдыха в компании друзей или с семьей. Находится всего в пяти минутах от Аль-Фараби. Прекрасный пейзаж с видом на город не оставит вас равнодушным. Работает система скидок.





Бассейн на территории загородного семейного комплекса Farm House работает каждый день с 09:00 до 20:00. Тут есть топчаны, беседки, бани. По выходным работают аниматоры.





Пляжный клуб находится в самом центре комплекса «Восемь озер» и вмещает до 2000 посетителей. Территория состоит из пляжной зоны, трех бассейнов: двух взрослых и одного детского. К услугам гостей доступны раздевалки, лежаки, шатры и VIP-шатры, а также бары «Султан» и «Тимуджин».

Больше мест по ссылке.

Flex avenue: где провести пятничный вечер в Алматы





LATE NIGHT SHOW BAR, @latenightshowbar





Вечер в LATE NIGHT SHOW — это соревнования по beer-pong, встречи с множеством знакомых и особенный вайб. Тут есть уютный летник, стол для настольного тенниса и других игр. Горожане любят бар за непередаваемую дружескую атмосферу. Здесь играет музыка из YouTube-подборок.





Как гласит надпись на стене в «Никулин»: «Это место, где происходит волшебство». Алматинцы приходят сюда, чтобы отдохнуть, познакомиться с новыми людьми. Здесь можно послушать сеты популярных диджеев города, попробовать авторские коктейли, поесть блюда, приготовленные на барбекю, и отлично провести вечер.













«Домашний» — новый бар от создателей «Шустов». Найти бар можно по яркому оранжевому велосипеду. Здесь все как дома: нет барной стойки, уютный диван с телевизором и люди, которые всегда тебе рады. На одной из стен бара красуется неоновая надпись: SKAL, что в переводе с исландского значит: «За ваше здоровье».

Больше мест по ссылке.

Что обязательно стоит сделать летом в Алматы





1. Поужинать в ресторане с панорамным видом на город









Ресторан BarFly, @barfly.kz

Что может быть прекраснее панорамного вида на центр города с высоты птичьего полета? Только не менее вкусный ужин на 26 этаже одной из достопримечательностей южной столицы — гостиницы «Казахстан».

The Monkey restaurant and bar, @the_monkey_almaty

Ресторан и бар The Monkey на крыше отеля MAQAN удивляет посетителей не только вкусными блюдами европейской кухни и прекрасным видом на горы и часть проспекта Аль-Фараби, но и радует приятной атмосферой и шоу-программой для гостей заведения на выходных.

2. Сходить в SPA-центр для релакса и перезагрузки















«ТАУ Дастархан», @tau_dastarkhan

Высокогорный развлекательный комплекс расположен у подножья Заилийского Алатау в ущелье Алмаарасан. Здесь доступно восемь видов бань, открытые и крытые бассейны, джакузи и многое другое.

Arasan Wellness & SPA, @arasanspacomplex

«Арасан» переводится с казахского как «теплый источник». Банный комплекс сочетает в себе традиции востока и высокие технологии. Тут проводят более 20 водно-оздоровительных процедур для красоты и здоровья, экзотические и сегментарные массажи для очищения и многое другое.

Больше мест по ссылке.

Где поесть: большой список заведений в Алматы, когда не знаете, куда сходить

Где поесть суши и роллы















Sushi King и Queen’s Sushi, @sushi_king_kz

Sushi King и Queen’s Sushi — это первая сеть стритфуд заведений, где можно заказать роллы и пиццу. Предлагают хрустящие острые крылышки, вкуснейшие жаренные креветки и свежие салаты.

Samurai Sushi, @samuraisushi2014

Samurai Sushi — сеть ресторанов японской еды. В меню есть суши и роллы из свежей, соленой, маринованной рыбы и морепродуктов. Здесь можно заказать разные виды лапши, блюда из риса, салаты, напитки и многое другое.

Где поесть сэндвичи















Paul, @paul_kazakhstan

В южной столице работают четыре кафе-пекарни международной сети. В меню можно найти вкусные и сытные сэндвичи с моцареллой и помидорами, курицей, лососем, микс и другие.

La Tartine, @latartinebakery

La Tartine — сеть уютных пекарень, где можно вкусно поесть. В меню заведения несколько видов сэндвичей: с индейкой, круассан с курицей, круассан с лососем и яйцом, вегетарианский сэндвич и многое другое.

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