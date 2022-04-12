Где поесть: большой список заведений в Астане и Алматы, когда не знаете, куда сходить

Большая подборка мест, где можно заказать сэндвичи, стейки, пиццу, морепродукты или роллы. Сохрани, чтобы не потерять.





Астана





Где поесть суши и роллы

Okadzaki — популярная сеть суши-баров по столице, которая открылась в 2016 году. Здесь вы можете попробовать запеченные и жаренные роллы или заказать сет на компанию.

Yakitoriya — ресторан японской кухни, где готовят вкусные блюда. В меню широкий выбор роллов на любой вкус.

Отличное место для деловой встречи или семейного ужина. Для гостей представлены не только классические роллы, а также корейские роллы — кимпаб.

В ресторане «Фудзи» вы можете отведать блюда японской, паназиатской и европейской кухни. Если любите роллы, можете попробовать калифорнию, бонито маки, филадельфию и другие.

Меню разнообразно, на выбор гостям предложат суши, гунканы, сашими, ассорти роллов. Кроме того, представлен большой выбор блюд корейской кухни.

Ocean Basket — это ресторан международной сети средиземноморской кухни. Отличный выбор морепродуктов. В меню есть суши на выбор.

В Pokestar вы можете попробовать вкусные роллы и боулы. Если вы любите филадельфию, но хочется чего-то нового, то вы должны попробовать филадельфию с тунцом.

Saya Sushi — столичная сеть, которая работает с 2013 года. В ассортименте меню с большим выбором суши, роллов и пиццы. На большую компанию есть разнообразие комбо и сетов.

Где поесть сэндвичи









Сэндвичи в Starbucks готовятся из простых ингредиентов. Здесь можно отведать сэндвич с курицей и сыром чеддер, с семгой, с курицей и томатами и другие блюда.

Coffee boom — сеть кофеен, где вы найдете сэндвичи с говядиной, курицей, с ветчиной и сыром, клаб-сэндвичи с разными начинками, а также сэндвичи на гриле.

Уютное место, где вы можете провести время с близкими людьми. В меню заведения несколько видов сэндвичей: с моцареллой, томатами и соусом песто, грибной с сырным соусом, с лососем, круассаны с начинками.

Fermento — кофейня с собственной пекарней, где каждый день готовят свежую выпечку. Здесь готовят хрустящие панини с соусом тар-тар и курицей, с лососем. Также вы можете отведать круассаны с разными начинками и куриный ролл.

В меню кофейни «Кекс» есть аппетитные и хрустящие сэндвичи, панини и круассаны на любой вкус. Вам стоит попробовать гриль чиз сэндвич, ржаной бейгл с лососем, панини с копченой индейкой, с моцареллой и томатами.

В меню представлены сэндвичи: ветчина и сыр, куриный рулет, с курицей и соусом карри, семга и яйцо, клаб-сэндвич, багет с мясом гриль и панини с начинками.

В кофейнях Big apple вы можете окунуться в теплую, уютную и комфортную атмосферу, забыв о бешеном ритме города. Хлеб сэндвича может быть разным: чиабатта, круассан, бейгл или безглютеновый хлеб.

6inch — это сеть ресторанов быстрого питания с оригинальной концепцией приготовления блюд. Здесь можно собрать вкусные и сытные сэндвичи самостоятельно.

Кафе Drujba находится на правом берегу столицы. Здесь подают бейгл с курицей, с семгой, сэндвичи с курицей карри, с ветчиной и другие блюда



Где поесть пиццу

«Додо» — крупная сеть быстрого питания. Здесь представлен большой выбор пиццы: овощи гриль, сырная, пепперони фреш, песто, карбонара и другие. Доставка осуществляется бесплатно в течении 60 минут.

Ресторан итальянской кухни Del Papa представляет классику итальянских блюд. Посетителей здесь ждет обширное меню, уютная обстановка и качественный сервис. Через приложение Del Papa можете оформить бесплатную доставку.

Mamma Mia отличное место для посиделок или перекуса во время рабочего дня. Основное блюдо здесь — пицца. Вы можете попробовать пиццу с беконом, с курицей, с грибами, с говядиной.

В меню Nexxio Pizza вы найдете разную пиццу на любой вкус, а также сэндвичи, закуски, десерты и напитки. Есть возможность собрать пиццу самим, используя топинги — грибы, огурцы, ананас, бекон.

Здесь готовится настоящая неаполитанская пицца. В меню представлен большой выбор пиццы на любой вкус, приготовленной на специальном огнеупорном камне.

Lugano — ресторан итальянской и европейской кухонь, где готовит шеф-повар из Италии. Гостям предлагают пиццу с морепродуктами или с копченым мясом.

В ресторане более 30 видов пиццы: овощные, мясные, с морепродуктами. В заведении вы можете насладиться настоящей атмосферой Италии.

В Saporito представлены блюда итальянской кухни. Из пиццы вы можете отведать кварто формаджи, болоньезе, фунги, филадельфию и другие виды.

Где поесть морепродукты и рыбу





Популярный южноафриканский бренд. Отличный выбор морепродуктов. В меню есть и супы, и суши, и десерты. Семейные пары порадует наличие детской зоны.

Атмосфера рыбного ресторана Porto Verde напомнит о теплом средиземноморском побережье. В заведении вы можете попробовать мидии, морские гребешки, кальмара, осьминога и многое другое.

«МореМоре» — ресторан свежих морепродуктов. В меню представлены такие блюда, как сибас, дорадо, ракушки ванголе, кальмары, стейк из тунца, сибас с томатами. Здесь открытая кухня, что позволяет наблюдать за кулинарным представлением.

Рыбный ресторан от холдинга Bulldozer Group. В меню все лучшее, что может предложить море: от камбалы, саргана, бычков до лобстеров, икры и устриц.

Provino Wine Bar, @provinoastana

Provino Wine Bar — это отличный дизайн помещения, уютная дружеская атмосфера, вкусная кухня и огромный выбор напитков. Креветки, улитки, мидии и другое — вы можете попробовать именно здесь.

Roastbeef — это уютное место с превосходной и разнообразной кухней, в которой используют только органические продукты. В меню вы найдете блюда из сибаса, дорадо, тунца, форели.

Сеть культовых кафе авторской японской кухни. Широкий выбор блюд из морепродуктов. Помимо суши и роллов, вам здесь предложат салаты и блюда с кальмарами, осьминожками, мидии, креветки и многое другое.

Где поесть стейки





Ресторан Line Brew, @linebrew_restaurants

Этот ресторан любят за вкусные мясные блюда, сервис и необычную атмосферу. В столице работают два филиала: на территории EXPO и на улице Кенесары. А особенность атмосферы Line Brew — каменный гриль в центре зала.

Wall Street Restaurant, @wallstreetastana

Открытая кухня позволяет гостям наблюдать процесс приготовления мяса в хосперной печи. Помимо идеальных стейков, шеф-повар готов предложить вам бургеры из мраморной говядины, пасту, блюда паназиатской кухни и десерты.

В стейк-хаусе Ranch вы можете попробовать сочные стейки. Для гостей ресторана представлены итальянская, японская и американская кухни, караоке, внимательное обслуживание и уютная атмосфера.

Разнообразные блюда, вкусные напитки и волшебная атмосфера. Любители стейков точно оценят это место.

Один из проектов The Chef Group, где подают сочные и сытные стейки. Сказочная атмосфера и уют ресторана сделают вечер по-настоящему ярким.

Здесь можно не только посмотреть трансляцию игры любимой спортивной команды, но и провести деловую встречу, романтический ужин и организовать небольшой банкет. Вкусная кухня и отличная атмосфера.

Английский паб находится на набережной. Интерьер выполнен в английском стиле. Вкусная кухня и богатое на выбор барное меню.

Приятный интерьер, музыка, большой выбор напитков, итальянских блюд и сочного мяса. Все сделано с чувством меры и со вкусом.

Алматы





Где поесть суши и роллы

Sushi King и Queen’s Sushi, @sushi_king_kz

Sushi King и Queen’s Sushi — это первая сеть стритфуд заведений, где можно заказать роллы и пиццу. @sushi_king_kz предлагают хрустящие острые крылышки, вкуснейшие жаренные креветки и свежие салаты.

Samurai Sushi — сеть ресторанов японской еды. В меню есть суши и роллы из свежей, соленой, маринованной рыбы и морепродуктов. Здесь можно заказать разные виды лапши, блюда из риса, салаты, напитки и многое другое.

Yasuda Sushi — это единственная сеть ресторанов суши в Казахстане в формате кайтен-дзуси. Yasuda в переводе с японского означает «простота», «рисовое поле». Гости заведения могут видеть, как готовятся суши на открытой кухне.

GINGER SUSHI — это кафе и доставка вкусных суши и роллов на дом и в офис. Здесь можно найти «Фила Кунсей», «Киото», «Эллада» и другие виды роллов.

Рестораны сети Manga Sushi радуют гостей вкусными блюдами японский кухни уже больше 10 лет.

Здесь представлен большой выбор сетов из пиццы, суши и роллов. Еще тут можно попробовать жаренную курочку, wok-лапшу, салаты, закуски и другое.

Стильный интерьер заведения покорил сердца гостей Japona Sushi. В меню широкий выбор суши, завтраков, пиццы, различных блюд и многого другого.

«ТАНУКИ» — сеть ресторанов традиционной японской кухни. У заведения есть собственное мобильное приложение, где можно заказать доставку либо оформить самовывоз.

Меню включает в себя самые вкусные блюда народов Азии: рамен, удон, лагман, кукси, якисоба, тепаньяки, донбури.

Где поесть сэндвичи





В южной столице работают четыре кафе-пекарни международной сети. В меню можно найти вкусные и сытные сэндвичи с моцареллой и помидорами, курицей, лососем, микс и другие.

La Tartine — сеть уютных пекарень, где можно вкусно поесть. В меню заведения несколько видов сэндвичей: с индейкой, круассан с курицей, круассан с лососем и яйцом, вегетарианский сэндвич и многое другое.

В меню есть аппетитный сэндвич с жая, который подается с маринованными огурчиками и халапеньо, сэндвич «Цезарь» с курицей, сэндвич Qazaqstan с хрустящей корочкой и другие.

PACO — уютная небольшая кофейня. Здесь можно отведать изысканные сэндвичи с курицей, лососем, домашние сэндвичи с колбасой и сыром.

В кофейне можно найти сытные и вкусные сэндвичи различных видов с интересными названиями: «Радость, «Никак» и другие.

Big Apple Coffee, @big_apple_coffee

Здесь можно заказать сэндвич с различными видами хлеба: безглютеновый, белая чиабатта, зерновой, круассан. Из начинок предлагают печеные овощи, куриную грудку и сливочно-горчичный соус, крем-чиз с лососем и многое другое.

В кофейне есть прекрасный сэндвич-бар из множества аппетитных наименований: сэндвич-ролл, дабл-сэндвич, анджел-бургер с кониной, курицей, говядиной и многое другое.

Где поесть пиццу





В сети семейных пицца-баров «Томато» ценители найдут 14 видов аппетитной итальянской пиццы и 5 видов римской пиццы.

Додо Пицца — это крупная сеть пиццерий, которая занимается доставкой пиццы и комбо сетов. Здесь можно заказать пиццу на традиционном или тонком тесте.

Papa John’s занимается доставкой горячей пиццы для вечеринок, праздников и обеда. В меню есть большое разнообразие вариантов.

На сайте MAMMA MIA представлен большой выбор: Галлина, Гавайская, Панчетта, Фокачча и многое другое. В меню можно найти и другие блюда: паста, завтраки, салаты, сеты.

Pizza Hut, @pizzahutkz

Pizza Hut доставляет пиццу через приложения Glovo, Wolt и Chocofood. В меню можно выбрать горячую пиццу, закуски, напитки и десерты.

В меню представлены различные варианты: Четыре сыра, Пепперони, Ветчина и грибы, Тунец и капперсы. Размер пиццы 30 см.

Ciao Pizza & Pasta, @ciao.pizza.pasta

Ciao Pizza & Pasta — это ресторан для друзей. Тут можно заказать большую и маленькую пиццу, собрать блюдо по своему вкусу.

Где поесть рыбу и морепродукты





Bastet — это первый городской рестобар в египетском стиле. Здесь большой выбор напитков и коктейлей, свежих морепродуктов и блюд из рыбы.

Международная сеть, появившаяся в 1995 году в Претории. В ресторане можно найти увлекательный микс из креветок, мидий, халуми на гриле, салата с фетой и греческой ухи.

More seafood cafe, @more_almaty

В More широкий ассортимент свежей рыбы и морепродуктов, простые и понятные рецепты, которые воплощаются на открытой кухне.

La Barca Fish&Wine, @labarcafamily

Рыбный ресторан с богатым выбором охлажденной дикой рыбы, морепродуктов и вина. Поставки лучших продуктов из Европы осуществляются несколько раз в неделю.

Особенность ресторана — ледяной прилавок и аквариумы с богатым выбором свежей рыбы и морепродуктов, регулярно поставляемых из стран средиземноморья.

Устричный бар с легкой морской гастрономией и богатой винной картой. Здесь подают 14 видов устриц, а в меню десятки рецептов.

THALI — это современный ресторан в центре города с акцентом на индийскую и ливанскую кухни.

В меню израильские и арабские блюда. Здесь подают свежую, яркую и здоровую еду.

Где поесть стейки









SANSARA RESTO BAR, @sansaralounge.almaty

Инстаграмный интерьер и сочное мясо от шеф-повара. В меню, стейки из мраморной говядины, закуски и десерты. Сюда приходят, чтобы вкусно поесть, послушать музыку и расслабиться.

Технология и рецепты приготовления мяса здесь уникальны. Стейки готовят из премиальной мраморной говядины Black Angus и быков казахской белоголовой породы.

Элегантный стейк-хаус с широким ассортиментом. Предлагают исключительно премиальные блюда на гриле.

Мясной ресторан с классическими и альтернативными стейками, которые готовятся из нежной новозеландской и казахстанской говядины зернового и травяного откорма.

Гастрономический ресторан Beefeater, @beefeater_almaty

Мясной ресторан специализируется на выдержанных стейках по технологии 21-дневного сухого вызревания. Богатая винная карта, красивый интерьер и приятная атмосфера.

Ресторан с отменной кухней и сочными стейками. Готовят лучшее мясо быков элитных пород. Сеть заведений Line Brew работает в Алматы, Астане, Караганде.

Заведение входит в сеть MALINA GROUP. В меню 11 видов стейков, можно выбрать тип вызревания и степень прожарки. Мясо готовят в печи JOSPER.

Хосе и Josper kitchen & bar, @jose_josper

Ассортимент стейков в ресторане порадует мясоеда В меню есть как классические, так и альтернативные стейки.

Рестобар ZAVOD специализируется на мясе в самом широком смысле. Кроме стейков, тут готовят шашлыки, колбаски и прочие мясные блюда.