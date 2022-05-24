Красивые завтраки, вечерние прогулки и путешествия с друзьями: чем заняться летом в Астане и в Алматы

Лето — время, когда хочется больше ярких эмоций и впечатлений. Собрали большой обзор, который поможет разнообразить ваш досуг.
Что обязательно стоит сделать летом в Алматы
Поужинать в ресторане с панорамным видом на город
Ресторан BarFly, @barfly.kz
Что может быть прекраснее панорамного вида на центр города с высоты птичьего полета? Только не менее вкусный ужин на 26 этаже одной из достопримечательностей южной столицы — гостиницы «Казахстан».
The Monkey restaurant and bar, @the_monkey_almaty
Ресторан и бар The Monkey на крыше отеля MAQAN удивляет посетителей не только вкусными блюдами европейской кухни и прекрасным видом на горы и часть проспекта Аль-Фараби, но и радует приятной атмосферой и шоу-программой для гостей заведения на выходных.
Ресторан Abay, @abay_koktobe
Отведать блюда казахской национальной кухни и насладиться прекрасным видом на город со склона горы Кок-Тобе можно в ресторане Abay, который находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Посетители заведения непременно отметят его интерьер, выполненный с элементами национального колорита.
Больше ресторанов по ссылке.
Сходить в SPA-центр для релакса и перезагрузки
«Восемь озер», @8ozer
Окунуться в термальный бассейн, погреться в сауне, подарить себе бьюти-процедуры и многое другое можно в загородном клубе «Восемь Озер». Особой популярностью в SPA пользуются пилинг с добавками и массаж.
«ТАУ Дастархан», @tau_dastarkhan
Высокогорный развлекательный комплекс расположен у подножья Заи
лийского Алатау в ущелье Алмаарасан. Здесь доступно восемь видов бань, открытые и крытые бассейны, джакузи и многое другое.
Arasan Wellness & SPA, @arasanspacomplex
«Арасан» переводится с казахского как «теплый источник». Банный комплекс сочетает в себе традиции востока и высокие технологии. Тут проводят более 20 водно-оздоровительных процедур для красоты и здоровья, экзотические и сегментарные массажи для очищения и многое другое.
Больше центров по ссылке.
Сходить в театр
Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова, @auezovtheatre
Драмтеатр театр имени Ауэзова вот уже почти 100 лет радует зрителей спектаклями. На сцене играют звезды театра и кино, ведущие артисты южной столицы. Репертуар разнообразен и включает в себя до пятидесяти спектаклей, среди которых представлена современная драматургия и мировая классика.
Национальный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова, @lermontov.theatre
Национальный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова — это один из старейших театров города. Его история началась еще в 1933 году. Сегодня театральная площадка предлагает зрителю уникальный репертуар, состоящий из самых зрелищных классических и современных пьес.
«Жас Сахна», @zhassahna_theatre
Театр «Жас Сахна» был создан Байтеном Валихановичем Омаровым, Заслуженным и Народным артистом КазССР. Сейчас на сцене театра режиссеры разных стран воплощают творческие замыслы, воспитывая новое поколение актеров и исполнителей. Репертуар максимально разнообразен: Чингиз Айтматов соседствует с Сомерсет Моэм, детские спектакли со взрослыми, классика с современной драматургией.
Больше театров по ссылке.
Отдохнуть за городом
«Восточная сказка», @skazka_kaz
«Восточная сказка» — семейный парк отдыха с рыбалкой, кафе, бассейнами, детским городком и беседками. Атмосферное место в 30 минутах езды от Алматы. Идеально подойдет для семейных мероприятий, дружеских банкетов, корпоративов и теплых торжеств.
«Усадьба Акшийская», @akshi_ribalka
«Усадьба Акшийская» расположена в районе Кушского заповедника в 40 минутах от Алматы. Здесь можно порыбачить с друзьями, устроить пикник, побыть наедине с собой и отдохнуть от городской суеты.
COUNTRY VILLAGE RESORT, @country_village_resort
Комплекс семейного отдыха расположен в 20 километрах от Алматы в живописном Аксайском ущелье. Тут можно насладиться красотой горной реки, подышать свежим воздухом, устроить конную прогулку, посетить бани и SPA, заняться ловлей форели.
Больше локаций по ссылке.
Сходить в поход и остановиться в глэмпинге
«ГОРА», @gora.glamping
ГОРА — новый глэмпинг, откуда открывается невероятный вид на горы Заилийского Алатау. Здесь есть барбекю зона, комфортабельные домики с мебелью из натуральных материалов со всеми удобствами, жаркая баня, панорамная терраса.
Aua Glamping, @aua.glamping
Гостям Aua Glamping предоставляют мангал, гриль, шампуры, костровую чашу с гриль-сеткой. В каждом номере есть мини-кухня с холодильником, электрическим чайником и микроволновкой. Здесь можно разжечь костер для вечерних посиделок, поиграть в настольные игры, почитать книги из библиотеки и просто отдохнуть от городского шума.
Aglamp, @aglamp.kz
На территории Aglamp есть шале, глэмпинг и сканди. Домики передают атмосферу и уют отдыха в горах в сочетании с комфортом высокого уровня. Aglamp — это отличный способ отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.
Больше глэмпингов по ссылке.
Полюбоваться природой Алматинской области
«Горельник»
Ущелье Горельник и его водопады — одно из живописнейших и легкодоступных мест в горах Алматы. Здесь можно искупаться в бочках с термальной водой, вкусно покушать в кафетерии Apa Katya, а затем прогуляться по окрестностям.
«Аюсай»
В визит центре проводят разные мастер-классы. Тут можно прогуляться до водопада, подышать свежим воздухом и насладиться природой.
Космостанция
Научная станция находится на перевале Жусалы-Кезень на высоте 3336 метров над уровнем моря. Неподалеку расположено Большое Алматинское Озеро. Здесь можно посидеть в тишине и посмотреть на звезды.
Больше мест по ссылке.
Прогуляться по Арбату и перекусить в одном из местных заведений
PALMA, @palma.damhana
Интерьер заведения выполнен в современном стиле. Из блюд здесь можно найти: жареный рис с овощами, бешбармак, донер, шашлык и другое.
Degirmen, @degirmen.kz
В сети кафе быстрого питания предлагают большой выбор кондитерских изделий и выпечки. Здесь работают специально приглашенные специалисты из Турции. В меню можно найти шие донеры, мясные и рыбные блюда, настоящие турецкие десерты, ароматный плов, сочные шашлыки и освежающие напитки.
SHAFRAN, @shafran.kz
В SHAFRAN подают вкусные блюда восточной и европейской кухни. Гостей заведения ждут лучшие традиции гостеприимства, уютная атмосфера и стильный интерьер.
Больше заведений по ссылке.
Попробовать новые активные развлечения
Покататься на багги в @baggydrom.kz
Кататься на багги можно как летом, так и зимой. Масса драйва и острых ощущений гарантированы. Багги прост в управлении. Такой вид активного отдыха оставит кучу положительных эмоций и воспоминаний.
Сходить на дегустацию вина в студию «О, Вино!» @ovinokz
В студии «О, Вино!» люди знакомятся с потрясающим миром вина и гастрономии, находят новых единомышленников. Студия проводит множество разовых лекций, мастер-классов и семинаров.
Посмотреть на город с @gorilla_zipline
Zipline — это безопасный и увлекательный полет с территории международного комплекса лыжных трамплинов SUNQAR, откуда открывается панорама на город. Вы будете перемещаться по стальному канату длиной 375 метров со скоростью до 50 км/ч с помощью специального устройства. Незабываемые эмоции.
Полетать на воздушном шаре, @aerostat.kz
Полет на двоих на воздушном шаре с шикарным видом точно оставит кучу положительных эмоций и незабываемые впечатления. Такое приключение создаст общие счастливые воспоминания.
Полет на вертолете над городом, @auetaxi
Незабываемый вид на город и захватывающее ни с чем не сравнимое ощущение высоты — идеальная формула ярких впечатлений. Современные вертолеты гарантируют безопасность, а полеты выполняются опытными специалистами.
Арена виртуальной реальности The Deep VR, @thedeepkz
The Deep VR — это развлечения нового поколения. Виртуальные игры теперь еще реальнее. Полное погружение в игру обеспечивает технология Full Body VR. Она считывает все движения и переносит их в виртуальную реальность с высокой точностью.
Больше возможностей по ссылке.
Что обязательно стоит сделать летом в Астане
Сходить на красивый завтрак
Polly Molly, @pollymollykz
Авторские чаи, красивая подача, качественное обслуживание и приятная атмосфера для времяпровождения с семьей или друзьями — это про Polly Molly. Также тут подают бесплатный кофе к завтраку до 11:00.
Monocle, @cafemonocle
Слоган заведения звучит: «Monocle — наша цель, ваша улыбка». Уютное атмосферное кафе, в котором витает аромат свежего кофе. Заведение получило сертификат QMDB halal.
Damdes, @damdes_kz
Халал кафе, где можно отведать вкусную домашнюю кухню по не менее вкусным ценам. Заведение работает до 23:00 без выходных. Можно заказать доставку.
Больше заведений по ссылке.
Попробовать интересные развлечения
Нарисовать картину, @reart_ast
Уютная студия живописи в столице, где вы можете нарисовать свою собственную картину. Здесь найдут подход к каждому, кто хочет научится рисовать.
Сходить на шоппинг
Не зря говорят, что шоппинг снимает стресс и дарит хорошее настроение. Закупитесь к весне с подругами, а после выпейте чашечку кофе.
Картинг
Такой вид развлечений отлично подойдет любителям скорости, Форсажа и машин. Например, в @bee_karting01 постоянными посетителями стали не только взрослые, но и дети.
Посетить виртуальную арену
А вы тоже мечтали когда-нибудь полностью погрузиться в виртуальный мир? Теперь это возможно, ведь в городе открылась @vrarena_astana — первая в городе со свободным перемещением.
Archer, @archer_nursultan
Это клуб стрельбы из лука, где стрелять научиться каждый. Самое интересное, что здесь есть несколько видов развлекательных программ — игр для шумной компании.⠀
Quizland, @quizland.kz
Интеллектуально-развлекательная игра, в которую играют командами. Игры проходят шумно и весело, а ведущий Халас Колушбаев поддерживает общую атмосферу и делает игры еще интереснее.
Больше мест по ссылке.
Погулять по городу и перекусить
Alaqai Mono, @alaqai.mono
Если вам наскучили хот-доги и бургеры, а хочется любимых баурсаков, то ищите яркий фудтрак напротив входа в Abu Dhabi Plaza. В меню: баурсаки с присыпками, соусами, дополнениями. Можно даже купить ведро баурсаков вместо ведра крылышек — кайф!
ZEBRA, @zebracoffee.kz
Недавно в столице открылась четырнадцатая точка сети кофеен по адресу проспект Тауелсиздик, 34/5. Здесь можно взять с собой чашечку ароматного напитка во время прогулки.⠀
Butcher’s Street, @butchers.street
Сеть американских кафе в столице открыла сезон летников. Например, на улице Иманова вас ждет лужайка с удобными пуфиками и уютными гирляндами.
Парки столицы, куда сходить на прогулку
Ботанический сад
Отличное место для пробежек. В парке есть отдельная беговая дорожка. Большая территория — одно из преимуществ Ботанического сада.
«Жетису»
Живописный парк на левом берегу. Здесь есть беговая дорожка, которая отделена от пешеходной. Подойдет для любителей бега трусцой.
«Триатлон парк»
В парке есть удобная навигация по карте, которая показывает протяженность дорожек. Всего здесь три дорожки разной протяженности.
Больше парков по ссылке.
Где заняться спортом: открытые площадки в городе
Баскетбольное поле под мостом «Аркар»
Поле рядом со столичным Триатлон парком стало излюбленным местом молодежи города. Пространство украшают арт-инсталляции, а музыка создает особенную атмосферу.
Колизей уличного спорта
Находится в Студенческом парке со стороны улицы Мунайтпасова. На площади проводятся соревнования по баскетболу, футболу, турниры по боксу и танцевальные состязания.
Зона для скейтборда возле ТЦ Abu Dhabi Plaza
Скейт-площадка расположена в Линейном парке. Здесь установлено много рам разных размеров и форм для катания на скейтах и выполнения трюков.
Больше мест по ссылке.
Купить сувенир на память: одежда и аксессуары с национальным колоритом
Kaidarova, @kaidarova.ethnic
Бренд из столицы, который стилизует казахскую этнику под современные тренды и привлекает внимание к национальной культуре.
JEZ, @jez.jewelry
Минималистичные казахские ювелирные изделия ручной работы в этно-стиле. Изысканно и со вкусом.
Tubeteikaz, @tubeteikaz
Тюбетейки ручной работы для людей, которых объединяет любовь к нашей культуре, вкус и стиль.
Больше брендов по ссылке.
Где потанцевать: 9 мест в столице
«Забери меня», @zaberimenya.ast
В «Забери меня» вы сможете окунуться в атмосферу веселья. Здесь играет DJ и живая музыка. Часто проходят концерты. Например, 17 марта выступит группа Ninety One.
Bao Bao, @baobao.nur
Bao Bao — один из известных клубов в столице. В заведении есть общий зал караоке, контактный бар, два танцевальных зала и VIP кабинки.
Queen, @queen.nursultan
Ночной клуб Queen расположен на левом берегу города. Место, где можно потанцевать под зажигательные треки от DJ и спеть любимые хиты в караоке. Также есть VIP-зал и терраса.
Больше баров по ссылке.
Экотерапия: природные места близ города, где можно расслабится
Зеренда
Зеренда — одно из самых красивых мест вблизи Астаны. Здесь можно прогуляться по хвойному лесу, посидеть в крытой беседке с большим мангалом, посетить бани и рестораны.
Боровое
Оазис посреди казахской степи. Боровое славится чистейшим воздухом, озерами, живописными горными вершинами, хвойными лесами.
Каркаралинск
Каркаралинск окутан лесами и горами. Идеально подходит для желающих провести отдых наедине с природой.
«Лес и звезды» @lesizvezdyglamp
Отдых в глэмпинге «Лес и звезды» в окружении первозданной природы — это проживание в комфортабельных тентахаусах, вкусная еда из натуральных продуктов, неспешные прогулки по лесу, рыбалка на озере Жукей, бассейн под открытым небом, посиделки у костра, безмятежное созерцание ночного неба, усыпанного мириадами звезд!
Nomad spa, @nomad.spa
Уникальная зона отдыха близ Астаны. Здесь есть эко-баня, чаны с горячей водой, глэмпинги и домики. На данный момент зона отдыха находится на стадии окончания строительства и запуска, а открытие планируется на конец мая или начало июня.
Больше мест по ссылке.
Банные комплексы, где можно отдохнуть с друзьями
Банный комплекс Bath Village @bathvillage
В комплексе Bath Village есть настоящая русская баня. В распоряжении посетителей фурако, веники, меню и бар. Также для удобства выделенна зона для настольных игр.
Банный комплекс Pro Par @pro_par_club
На территории есть две бани, парная на нефритовых камнях, комната релакса для массажа, SPA-процедур и отдыха на матрасах, наполненных ароматным сеном.
Банный комплекс «888» @banya_888
В банном комплексе «888» вы можете не только попариться, но и совместить отдых с косметическими процедурами. Вас ждут маски на лицо и тело, пилинги и оздоровительные массажи. Также здесь есть VIP-зал вместимостью 10 человек.
Больше комплексов по ссылке.
Поужинать с родными: семейные рестораны столицы
Boom Boom Room, @boomboomroom_ast
Семейный ресторан, где есть игровая зона. А также кухня с позициями из итальянской, американской, русской кухни, с необычными блюдами для детей.
Cappuccino, @cappuccino_astana
Кофейня на левом берегу. Здесь есть игровые площадки для детей. В меню можно найти широкий ассортимент блюд.
Vmeste, @Vmeste_astana
Ресторан европейской, паназиатской кухни. Здесь проводят семейные мероприятия, есть зал VIP-караоке. По будням действуют бизнес-ланчи.
Больше заведений по ссылке.