Flex avenue: где провести пятничный вечер в Алматы

Алматы — город молодежи. Рассказываем про бары по улице Фурманова, где горожане проводят пятничные вечера и не только.











LATE NIGHT SHOW BAR, @latenightshowbar

Вечер в LATE NIGHT SHOW — это соревнования по beer-pong, встречи с множеством знакомых и особенный вайб. Тут есть уютный летник, стол для настольного тенниса и других игр. Горожане любят бар за непередаваемую дружескую атмосферу. Здесь играет музыка из YouTube-подборок.





Как гласит надпись на стене в «Никулин»: «Это место, где происходит волшебство». Алматинцы приходят сюда, чтобы отдохнуть, познакомиться с новыми людьми. Здесь можно послушать сеты популярных диджеев города, попробовать авторские коктейли, поесть блюда, приготовленные на барбекю, и отлично провести вечер.





«Домашний» — новый бар от создателей «Шустов». Найти бар можно по яркому оранжевому велосипеду. Здесь все как дома: нет барной стойки, уютный диван с телевизором и люди, которые всегда тебе рады. На одной из стен бара красуется неоновая надпись: SKAL, что в переводе с исландского значит: «За ваше здоровье».





Бар находится в историческом здании, в доме под номером 120. Каждую деталь Circle Bar собственноручно создавали основатели заведения и их друзья. Тут всегда играет хорошая музыка, царит приятная уютная атмосфера, подают вкусные авторские коктейли. Перед баром есть круглосуточная охраняемая парковка.





Совсем недавно на Flex Avenue переехал и Kowloon Bar. Фото неоновых надписей отсюда облетели весь Казнет. Интерьер бара наполнен элементами японской культуры. Здесь подают вкусные коктейли, а в заведении звучит любимая музыка гостей.









K U M Ä N O, @kumanobar

В конце 2021 года у K U M Ä N O произошел ребрендинг. Интерьер бара выполнен в минималистичном стиле. Кроме коктейлей, здесь можно заказать еще и салаты, блюда на гриле, различные закуски и бургеры. По четвергам здесь проводят вечер караоке.





В марте этого года распахнул свои двери новый бар на Flex Avenue — RENAISSANCE BAR. На стенах заведения можно увидеть выставку из копий известных мировых шедевров искусства. Интерьер выполнен в минималистичном стиле. В баре звучит приятная музыка от местных диджеев и подают вкусные коктейли.