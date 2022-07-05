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Озера, реки, водопады и открытые бассейны: где спрятаться от жары в Алматы
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Сегодня в 15:58

Озера, реки, водопады и открытые бассейны: где спрятаться от жары в Алматы

Лето не лето без отпусков, путешествий и веселого времяпровождения. Рассказываем, какие в Алматы есть озера, реки, водопады и открытые бассейны.


Открытые бассейны


Secret_Garden_Almaty, @secret_garden_almaty


secret_garden_almaty

Зона отдыха с бассейном, мангалами, тапчанами и меню. Отличное место для отдыха в компании друзей или с семьей. Находится всего в пяти минутах от Аль-Фараби. Прекрасный пейзаж с видом на город не оставит вас равнодушным. Работает система скидок.


Farm House, @farmhouse_kz


Бассейн на территории загородного семейного комплекса Farm House работает каждый день с 09:00 до 20:00. Тут есть топчаны, беседки, бани. По выходным работают аниматоры.


«Восемь озер», @8ozer


Пляжный клуб находится в самом центре комплекса «Восемь озер» и вмещает до 2000 посетителей. Территория состоит из пляжной зоны, трех бассейнов: двух взрослых и одного детского. К услугам гостей доступны раздевалки, лежаки, шатры и VIP-шатры, а также бары «Султан» и «Тимуджин».


«Первомайские пруды», @pervomayskie_prudy


pervomayskie_prudy

Бассейны на «Первомайских прудах» работают со среды по понедельник. Во вторник — технический день. График работы: с 10: 00 до 20:00. Температура воды в бассейнах регулируется. На территории есть бунгало, шезлонги, гамаки и многое другое.


Hawaii Miami Aquapark Spa, @miami_hawaii_aquapark


Hawaii Miami Aquapark Spa — всесезонный комплекс водных развлечений. На территории комплекса есть уникальные волновые бассейны с 14 видами волн, бары и рестораны, летний аквапарк и SPA-центр.


Sadu, @saduhotel_almaty


В отеле Sadu работает открытый бассейн с подогревом, который можно посещать в любую погоду. Температура воды достигает 25 градусов. Бассейн работает ежедневно с 09: 00 до 18:00. Здесь есть шезлонги и бар.


Timatey, @timateyalmaty


timateyalmaty

На территории Центра семейного отдыха Timatey есть восемь бассейнов, турецкий хаммам, русская парная, финская и гималайская сауны, а также имбирный и солевой бассейны. Доступны SPA-процедуры. Есть кафе.

Озера, реки, водопады


Озеро Иссык

Существует легенда, что озеро образовалось в следствие обвала мощной лавины около восьми тысяч лет назад. Сейчас «Иссык» — одна из главных достопримечательностей и визитных карточек города. Озеро расположено на территории Заилийского Алатау, в 70 километрах от города. Сюда можно легко добраться на машине.


Тургеньское ущелье


Тургеньские ущелье — одно из красивейших мест Заилийского Алатау. Здесь можно полюбоваться Медвежьим водопадом, прогуляться по археологическим памятникам культуры саков, увидеть памятник Золотому человеку.
По пути в ущелье можно заехать на форелевое хозяйство, где есть возможность порыбачить и поесть свежую рыбу.


Озеро Каинды

Каинды

Озеро Каинды находится в 11 километрах от поселка Саты в Алматинской области, на высоте 1667 метров над уровнем моря. Оно образовалось всего около 100 лет назад в результате землетрясения.


Озеро Тузколь

В переводе с казахского языка «Тузколь» означает «Соленое озеро». Отсюда открывается сногсшибательная панорама на хребты Центрального Тянь-Шаня. Концентрация соли в озере меняется в зависимости от времени года.


Бартогайское водохранилище


Водохранилище расположено в Енбекшиказахском районе, на высоте 1010 метров над уровнем моря. Зимой здесь накапливают воду для питания полей. Можно организовать рафтинг по реке Чилик.


Река Или


Или — крупнейшая река Жетысу. На берегу реки близ Алматы расположены скалы Тамгалы-тас. Здесь можно посмотреть на древние петроглифы и более поздние наскальные рисунки. Тут же можно посетить популярную декорацию «Город кочевников».


Кольсайские озера

Кольсай

Кольсайские озера — система из трех озер в Северном Тянь-Шане. С казахского языка «Кольсай» можно перевести как «Озеро в ущелье». Вода в озерах постоянно меняет цвет в зависимости от того, как падают лучи солнца: от нежно голубого до насыщенно изумрудного.


Водопад Текес


Водопад Текес расположен в Кегенском районе, в 300 километрах от Алматы. Дорога к нему проходит через живописные луга. Водопад — один из основных притоков, питающих реку Или.


Бутаковский водопад


Бутаковский водопад — один из самых популярных водопадов, расположенных рядом с Алматы. Высота водопада — 25 метров. По одной из теорий, название происходит от слова «Бұтақ», что переводится с казахского языка как «Ветвь».


Черный водопад


Черный водопад находится на высоте 2650 метров над уровнем моря. Получил имя он от цвета скал, с высоты которых падает вода. Увидеть водопад можно в конце весны и летом. Зимой вода не замерзает.


Большое Алматинское Озеро


БАО

Большое Алматинское Озеро расположено в 15 километрах от черты города, на высоте 2500 метров на уровнем моря. Вокруг озера расположены живописные горные пики: «Турист» с высотой 3954 метров на уровнем моря, «Озерный» — 4110 метров и «Пик Советов» — 4317 метров.


Терренкур


Верхняя часть Терренкура находится рядом с рестораном АВ по адресу Керей-Жанибек хандар, 310, а нижняя часть — за кинотеатром «Арман» по адресу проспект Достык, 104. Длина составляет 4,5 километра. Слово «Терренкур» состоит из французского terrain — местность и немецкого kur — лечение, что означает «Лечение местностью».


Капшагай


Капшагай — это большое водохранилище длиной более 100 километров, расположенное в Алматинской области. Здесь функционируют множество пляжей и зон отдыха.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.