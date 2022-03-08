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Куда и как путешествовать в 2022 году: полезные приложения, интересные направления и рекомендации
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06.03.2022

Куда и как путешествовать в 2022 году: полезные приложения, интересные направления и рекомендации

Сохраняйте полезные ссылки, которые пригодятся при планировании путешествия.

11 локаций в Казахстане, которые красивы в зимнее время года


Катон-Карагай


Культовое место Казахстана. Природа здесь не только богата и разнообразна, но и удивительно живописна: высокие и величественные горы, заснеженные леса, быстрые реки и озера с чистой водой.

Курорт «Лесная сказка», Алматинская область


Посетители могут насладиться хвойным лесом и красивыми видами Заилийского Алатау. По всей территории курорта проложены тропы для пеших прогулок. Также имеется все необходимое для занятий зимними видами спорта. Можно покататься на лыжах, сноуборде, «баллонах».

Больше мест здесь.

Топ-10 приложений для путешествий


Сервис для анализа мобильных приложений Apptopia.com. составил общемировой рейтинг наиболее скачиваемых на смартфоны программ для путешествий в 2021 году.

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1. Google Maps


В приложении есть карты более 220 стран мира, там же можно найти разные развлечения или узнать информацию о транспорте.

2. Uber


Наиболее распространенный сервис вызова такси. Филиалы есть более чем в 700 городах мира. Простота сервиса и удобство обеспечивают популярность приложения.

3. Booking.com


Сервис для бронирования отелей и апартаментов, где можно выбрать подходящий вам вариант. Также в приложении можно арендовать транспорт.

Больше приложений здесь.

Как бюджетно путешествовать из Центральной Азии


Доступные авиаперевозки уже давно популярны в мире. Но во многих странах Центральной Азии лоукостеры появились совсем недавно. Рассказываем, как отправиться за границу из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана подешевле.

Wizz Air


Лоукостер из Венгрии, который пользуется популярностью среди казахстанцев.

Компания предоставляет самую доступную возможность попасть в Европу рейсом из Нур-Султана в Будапешт.

«Эйр Манас»


Бюджетная авиакомпания из Кыргызстана, которая предоставляет дешевые билеты для полетов из Бишкека в Москву и Екатеринбург

Uzbekistan Express


Авиаперевозчик из Узбекистана продает билеты из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар, Екатеринбург, Уфу, Новосибирск.

Продолжение здесь.

«Шахдаг», «Гудаури» и еще 4 крутых горнолыжных курорта Закавказья


Курорт «Шахдаг», Азербайджан @shahdag.resort


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«Шахдаг» — первый и самый большой горнолыжный курорт Азербайджана. Строительство комплекса началось в 2011 году, а уже в декабре 2012 года курорт принял первых посетителей.

«Гудаури», Грузия @gudauri_resort


Гудаури — самый популярный курорт Грузии, который находится в Казбегском районе, в 120 километрах от Тбилиси. На курорте есть канатная дорога Doppelmayer, построенная австрийскими знатоками горнолыжного дела.

Горнолыжный курорт «Цахкадзор», Армения @tsaghkadzor_armenia_official


«Цахкадзор» — небольшой курортный городок, известный уютом и гостеприимством. Благоприятный климат, хорошее качество сервиса, отличная инфраструктура понравится туристам со всех уголков мира.

Больше курортов здесь.

Список стран, куда жители Центральной Азии могут поехать без визы

А вы знали, что существует глобальный рейтинг силы паспортов? Документы разных стран мира в этом топе ранжируются по общему баллу мобильности граждан.

The Henley Passport Index считает количество направлений, куда владельцы разных паспортов могут попасть без оформления визы. Список строится на эксклюзивных данных Международной ассоциации авиатранспорта, включает в себя информацию о паспортах почти 200 стран мира.

Исследовательская группа компании Henley & Partners предоставляет список стран, куда могут поехать граждане разных государств. Делимся, куда казахстанцы, кыргызстанцы, узбекистанцы и таджикистанцы могут поехать без визы.

Можно посмотреть здесь.

Что такое воркшейн? Какие страны подходят для работы и путешествий


Воркейшн — новый подход к организации рабочего процесса, который поможет совместить деловые задачи и путешествия. Понятие объединяет два английских слова: work — работа и vacation — отпуск. Можно смело сказать, что люди, которые применяют данный подход, с одной стороны, не выгорают на работе, а с другой стороны, не скучают по трудовым будням.

Ниже представлен рейтинг стран для тех, кто путешествует и работает, от сервиса momondo.

1. Португалия


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Лучшей страной, по мнению экспертов, признана Португалия. В стране много мест для отдыха, низкий уровень преступности, благоприятный климат и доступные цены. По всем перечисленным показателям у страны лучшие оценки.

Стоит отметить, что у местных жителей высокий уровень владения английским языком. Этот факт радует и привлекает «цифровых кочевников» со всего мира.

2. Испания


Второе место досталось соседке Португалии по Пиренейскому полуострову — Испании.

Страна известна большим количеством коворкингов и высокоскоростным интернетом. Как и Португалия, Испания предлагает визу для фрилансеров, которая дает возможность работать и отдыхать на территории страны. Виза предоставляется сроком на один календарный год.

Больше стран здесь.

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