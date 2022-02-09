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Как бюджетно путешествовать из Центральной Азии: Абу-Даби, Будапешт и Стамбул
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Сегодня в 14:50

Как бюджетно путешествовать из Центральной Азии: Абу-Даби, Будапешт и Стамбул

Рассказываем, как отправиться за границу из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана подешевле.

Лоукостеры — это авиалинии, которые предлагают клиентам перелеты за невысокую стоимость. При этом пассажиры во время перелета имеют доступ к ограниченному количеству услуг.

Доступные авиаперевозки уже давно популярны в мире. Но во многих странах Центральной Азии лоукостеры появились совсем недавно. Рассказываем, как отправиться за границу из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана подешевле.

FlyArystan


Fly Arystan.jpg

Казахстанский бюджетный авиаперевозчик, осуществляющий внутренние и международные рейсы.

Казахстанцы могут прямым рейсом полететь в Кутаиси из Нур-Султана, Актау, Атырау и Шымкента.

Прямой рейс в Стамбул доступен жителям и гостям Туркестана. Также отсюда можно улететь в Бишкек и Ташкент.

Лоукостер осуществляет несколько рейсов в Россию. Из Алматы — в Омск и Екатеринбург. Из столицы в те же города, а также в Новосибирск. А в столицу — Москву, можно улететь прямым рейсом из Караганды.

Если же жителям Шымкента или Актау захочется пройтись по магазинам, то они могут рвануть на шопинг в Дубай.


Wizz Air


Wizz Air.jpg

Лоукостер из Венгрии, который пользуется популярностью среди казахстанцев.

Компания предоставляет самую доступную возможность попасть в Европу рейсом из Нур-Султана в Будапешт.

Также жители южной и северной столицы могут посетить Абу-Даби, ОАЭ.


«Эйр Манас»


Air Manas.jpg

Бюджетная авиакомпания из Кыргызстана, которая предоставляет дешевые билеты для полетов из Бишкека в Москву и Екатеринбург.


Uzbekistan Express


Uzbekistan Airways.jpg

Авиаперевозчик из Узбекистана продает билеты из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар, Екатеринбург, Уфу, Новосибирск.


Pegasus Airline


Pegasus Airlines.jpg

Крупнейший негосударственный авиаперевозчик Турции. Флот компании состоит из 91 самолета, поэтому для пассажиров открыта возможность посетить более чем 100 городов мира напрямую.

Жители Алматы и Бишкека могут улететь в Анталью и Стамбул. Также есть рейс в Стамбул из Шымкента.


Air Arabia


Air Arabia.jpg

Лоукостер из ОАЭ. Базируется в аэропорту Шарджа и выполняет рейсы в Западную Европу и в Южную Азию, по всему Ближнему Востоку и в страны на северо-западе Африки.

Посетить ОАЭ можно, сев в самолет в Алматы, Бишкеке, Ташкенте и Оше.

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#путешествия #flyarystan #лоукостер #wizzair #авиалинии
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