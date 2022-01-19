Google Maps, Uber и Booking.com: топ-10 приложений для путешествий

Все мы любим путешествия, при этом желательно быть и мобильными. К тому же, есть много удобных приложений для этого. Сервис для анализа мобильных приложений Apptopia.com. составил общемировой рейтинг наиболее скачиваемых на смартфоны программ для путешествий в 2021 году.
В топ-10 приложений вошли:
1. Google Maps
106 миллионов загрузок
В приложении есть карты более 220 стран мира, там же можно найти разные развлечения или узнать информацию о транспорте.
2. Uber
94 миллиона загрузок
Наиболее распространенный сервис вызова такси. Филиалы есть более чем в 700 городах мира. Простота сервиса и удобство обеспечивают популярность приложения.
3. Booking.com
63 миллиона загрузок
Сервис для бронирования отелей и апартаментов, где можно выбрать подходящий вам вариант. Также в приложении можно арендовать транспорт.
4. Google Earth
57 миллионов загрузок
Хотите удаленно побывать в другой точке планеты? Приложение вам в помощь. Здесь вы можете посмотреть на города, улицы и целые объекты, посмотреть снимки планет от фотографов BBC Earth, NASA и National Geographic.
5. Airbnb
44 миллиона загрузок
Сервис для аренды жилья и поиска развлечений на новом месте. Здесь вы можете найти квартиры и дома от культовых героев книг.
6. DiDi
27 миллионов загрузок
Приложения для вашей комфортной поездки на такси. Действует в более чем 17 странах мира. В сервисе также есть специальный тариф для поездки с ребенком.
7. Bolt
25 миллионов загрузок
Третье по популярности приложение по вызову такси в этом списке. Сервис отличается тем, что его поездки углеродно-нейтральные, что только радует.
8. Lyft
23,3 миллиона загрузок
Сервис по аренде транспорта, здесь можно выбрать услугу из девяти возможных вариантов. Плюс предусмотрены разные режимы, в зависимости от потребностей пользователя.
9. Where is my Train?
23,1 миллиона загрузок
Приложения для бронирования билетов на поезд, самолет и даже автобус. Также в сервисе можно наблюдать за расписанием своего транспорта, карту места без сети.
10. Grab
23 миллиона загрузок
Сервис по доставке еды прямо из ресторана и необходимых продуктов. Также в приложении можно выбрать нужную дату и подходящее время.