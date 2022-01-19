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Google Maps, Uber и Booking.com: топ-10 приложений для путешествий
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Сегодня в 19:45

Google Maps, Uber и Booking.com: топ-10 приложений для путешествий

Все мы любим путешествия, при этом желательно быть и мобильными. К тому же, есть много удобных приложений для этого. Сервис для анализа мобильных приложений Apptopia.com. составил общемировой рейтинг наиболее скачиваемых на смартфоны программ для путешествий в 2021 году.

В топ-10 приложений вошли:


1. Google Maps


полезные приложения.jpg

106 миллионов загрузок

В приложении есть карты более 220 стран мира, там же можно найти разные развлечения или узнать информацию о транспорте.

Android

iOS


2. Uber


94 миллиона загрузок

Наиболее распространенный сервис вызова такси. Филиалы есть более чем в 700 городах мира. Простота сервиса и удобство обеспечивают популярность приложения.

Android

iOS


3. Booking.com


63 миллиона загрузок

Сервис для бронирования отелей и апартаментов, где можно выбрать подходящий вам вариант. Также в приложении можно арендовать транспорт.

Android

iOS


4. Google Earth


приложение для путешествий.jpg

57 миллионов загрузок

Хотите удаленно побывать в другой точке планеты? Приложение вам в помощь. Здесь вы можете посмотреть на города, улицы и целые объекты, посмотреть снимки планет от фотографов BBC Earth, NASA и National Geographic.

Android

iOS


5. Airbnb


44 миллиона загрузок

Сервис для аренды жилья и поиска развлечений на новом месте. Здесь вы можете найти квартиры и дома от культовых героев книг.

Android

iOS


6. DiDi


27 миллионов загрузок

Приложения для вашей комфортной поездки на такси. Действует в более чем 17 странах мира. В сервисе также есть специальный тариф для поездки с ребенком.

Android

iOS


7. Bolt

приложения для путешествий.jpg

25 миллионов загрузок

Третье по популярности приложение по вызову такси в этом списке. Сервис отличается тем, что его поездки углеродно-нейтральные, что только радует.

Android

iOS


8. Lyft


23,3 миллиона загрузок

Сервис по аренде транспорта, здесь можно выбрать услугу из девяти возможных вариантов. Плюс предусмотрены разные режимы, в зависимости от потребностей пользователя.

Android

iOS


9. Where is my Train?


23,1 миллиона загрузок

Приложения для бронирования билетов на поезд, самолет и даже автобус. Также в сервисе можно наблюдать за расписанием своего транспорта, карту места без сети.

Android

iOS


10. Grab


полезные приложения.jpg

23 миллиона загрузок

Сервис по доставке еды прямо из ресторана и необходимых продуктов. Также в приложении можно выбрать нужную дату и подходящее время.

Android

iOS


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#туризм #приложение #технологии #смартфон #путешествие
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