Воркейшн. Что это такое и какие страны подходят для работы и путешествий

Воркейшн — новый подход к организации рабочего процесса, который поможет совместить деловые задачи и путешествия. Понятие объединяет два английских слова: work — работа и vacation — отпуск. Можно смело сказать, что люди, которые применяют данный подход, с одной стороны, не выгорают на работе, а с другой стороны, не скучают по трудовым будням.
Ниже представлен рейтинг стран для тех, кто путешествует и работает, от сервиса momondo. Специалисты компании изучили 111 стран, которые чаще всего ищут посетители сервиса. Их проанализировали по 22 критериям в 6 категориях: здравоохранение и безопасность, цены на жизнь и путешествия, комфорт для удаленной работы, развлечения и погода.
1. Португалия
Лучшей страной, по мнению экспертов, признана Португалия. В стране много мест для отдыха, низкий уровень преступности, благоприятный климат и доступные цены. По всем перечисленным показателям у страны лучшие оценки.
Помимо вышеперечисленных преимуществ, Португалия предлагает визу для любителей совместить работу и отдых. Она гарантирует право проживать в стране в течение длительного времени, при этом не попадая под налоговое законодательство.
Стоит отметить, что у местных жителей высокий уровень владения английским языком. Этот факт радует и привлекает «цифровых кочевников» со всего мира.
2. Испания
Второе место досталось соседке Португалии по Пиренейскому полуострову — Испании.
Страна известна большим количеством коворкингов и высокоскоростным интернетом. Как и Португалия, Испания предлагает визу для фрилансеров, которая дает возможность работать и отдыхать на территории страны. Виза предоставляется сроком на один календарный год.
Факты, которые нельзя не отметить: в Испании множество кафе и ресторанов на любой кошелек, активная ночная жизнь. Это придется по душе любителям вкусно подкрепиться и повеселиться.
3. Румыния
Страна расположилась на третьей позиции благодаря ценам, здесь одни из самых дешевых продуктов.
В Румынии также низкая стоимость проживания в отелях и аренды квартир на долгий срок, доступный по цене прокат автомобилей, быстрый интернет. У многих из местных жители хороший уровень знания английского языка.
4. Маврикий
Островное государство, расположенное посреди Индийского океана, признано лучшей страной на территории Ближнего Востока и Африки.
Маврикий привлекает фрилансеров политической стабильностью, хорошей экологией, приемлемым уровнем цен, быстрым интернетом, бесплатной визой. В стране низкий уровень преступности и небольшое количество автомобильных аварий, что дает возможность чувствовать себя в безопасности.
5. Япония
Страна восходящего солнца расположилась на пятом месте рейтинга.
Именно в Японии самая высокая скорость интернета среди стран, где было проведено исследование. Государство на протяжении многих лет славится чистым воздухом и политической стабильностью.
Страна уникальна благодаря культурному наследию и большому выбору развлечений.
6. Мальта
Мальта зарекомендовала себя благодаря огромному количеству коворкингов, наличием визы для фрилансеров, низким ценам на прокат автомобилей.
Мальта — один из самых крупных центров изучения английского языка, по этой причине местные жители не имеют проблем при общении с иностранцами.
7. Коста-Рика
Холмистая страна, расположенная в Центральной Америке,стала первой в категории «Досуг» и второй в категории «Здоровье и безопасность».
Это одна из самых толерантных и безопасных стран в Латинской Америке.
8. Панама
Панама — небольшая страна, куда приезжают не только ради отдыха на побережье двух океанов, но и с рабочим визитом.
В Панаме широкий выбор развлечений, таких как: прогулки на яхтах, дайвинг, рафтинг, экскурсии по природным и архитектурным достопримечательностям.
В этой стране доступен роуминг для основных операторов стран СНГ и практически во всех гостиницах и кафе имеется WI-FI.
9. Чехия
Чехию можно назвать магнитом для туристов со всего мира. Здесь комфортный климат, поэтому можно посещать страну в любое время года.
Государство по многим параметрам идеально подходит для хорошего отдыха и продуктивной работы.
Жители Чехии, привыкшие к наплыву туристов и студентов со всех уголков мира, хорошо знают английский язык.
Другие преимущества: наличие достопримечательностей, курортов, средневековых архитектурных сооружений, природных парков, отменной кухни и условий для туристов.
10. Германия
Одна из самых динамично развивающихся стран с высоким уровнем жизни замыкает рейтинг.
В Германии функционирует универсальная система здравоохранения, охрана окружающей среды. Это не может не радовать фрилансеров, акцентирующих внимание на безопасности и здоровье при выборе страны для совмещения работы и отдыха.