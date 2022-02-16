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Воркейшн. Что это такое и какие страны подходят для работы и путешествий
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Сегодня в 19:10

Воркейшн. Что это такое и какие страны подходят для работы и путешествий

Воркейшн — новый подход к организации рабочего процесса, который поможет совместить деловые задачи и путешествия. Понятие объединяет два английских слова: work — работа и vacation — отпуск. Можно смело сказать, что люди, которые применяют данный подход, с одной стороны, не выгорают на работе, а с другой стороны, не скучают по трудовым будням.

Ниже представлен рейтинг стран для тех, кто путешествует и работает, от сервиса momondo. Специалисты компании изучили 111 стран, которые чаще всего ищут посетители сервиса. Их проанализировали по 22 критериям в 6 категориях: здравоохранение и безопасность, цены на жизнь и путешествия, комфорт для удаленной работы, развлечения и погода.

1. Португалия

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Лучшей страной, по мнению экспертов, признана Португалия. В стране много мест для отдыха, низкий уровень преступности, благоприятный климат и доступные цены. По всем перечисленным показателям у страны лучшие оценки.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, Португалия предлагает визу для любителей совместить работу и отдых. Она гарантирует право проживать в стране в течение длительного времени, при этом не попадая под налоговое законодательство.

Стоит отметить, что у местных жителей высокий уровень владения английским языком. Этот факт радует и привлекает «цифровых кочевников» со всего мира.

2. Испания

Испания.jpg

Второе место досталось соседке Португалии по Пиренейскому полуострову — Испании.

Страна известна большим количеством коворкингов и высокоскоростным интернетом. Как и Португалия, Испания предлагает визу для фрилансеров, которая дает возможность работать и отдыхать на территории страны. Виза предоставляется сроком на один календарный год.

Факты, которые нельзя не отметить: в Испании множество кафе и ресторанов на любой кошелек, активная ночная жизнь. Это придется по душе любителям вкусно подкрепиться и повеселиться.

3. Румыния

Румыния.jpg

Страна расположилась на третьей позиции благодаря ценам, здесь одни из самых дешевых продуктов.

В Румынии также низкая стоимость проживания в отелях и аренды квартир на долгий срок, доступный по цене прокат автомобилей, быстрый интернет. У многих из местных жители хороший уровень знания английского языка.

4. Маврикий

Маврикий.jpg

Островное государство, расположенное посреди Индийского океана, признано лучшей страной на территории Ближнего Востока и Африки.

Маврикий привлекает фрилансеров политической стабильностью, хорошей экологией, приемлемым уровнем цен, быстрым интернетом, бесплатной визой. В стране низкий уровень преступности и небольшое количество автомобильных аварий, что дает возможность чувствовать себя в безопасности.

5. Япония

Япония.jpg

Страна восходящего солнца расположилась на пятом месте рейтинга.

Именно в Японии самая высокая скорость интернета среди стран, где было проведено исследование. Государство на протяжении многих лет славится чистым воздухом и политической стабильностью.

Страна уникальна благодаря культурному наследию и большому выбору развлечений.

6. Мальта

Мальта.jpg

Мальта зарекомендовала себя благодаря огромному количеству коворкингов, наличием визы для фрилансеров, низким ценам на прокат автомобилей.

Мальта — один из самых крупных центров изучения английского языка, по этой причине местные жители не имеют проблем при общении с иностранцами.

7. Коста-Рика

Коста-Рика.jpg

Холмистая страна, расположенная в Центральной Америке,стала первой в категории «Досуг» и второй в категории «Здоровье и безопасность».

Это одна из самых толерантных и безопасных стран в Латинской Америке.

8. Панама

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Панама — небольшая страна, куда приезжают не только ради отдыха на побережье двух океанов, но и с рабочим визитом.

В Панаме широкий выбор развлечений, таких как: прогулки на яхтах, дайвинг, рафтинг, экскурсии по природным и архитектурным достопримечательностям.

В этой стране доступен роуминг для основных операторов стран СНГ и практически во всех гостиницах и кафе имеется WI-FI.

9. Чехия

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Чехию можно назвать магнитом для туристов со всего мира. Здесь комфортный климат, поэтому можно посещать страну в любое время года.

Государство по многим параметрам идеально подходит для хорошего отдыха и продуктивной работы.

Жители Чехии, привыкшие к наплыву туристов и студентов со всех уголков мира, хорошо знают английский язык.

Другие преимущества: наличие достопримечательностей, курортов, средневековых архитектурных сооружений, природных парков, отменной кухни и условий для туристов.

10. Германия

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Одна из самых динамично развивающихся стран с высоким уровнем жизни замыкает рейтинг.

В Германии функционирует универсальная система здравоохранения, охрана окружающей среды. Это не может не радовать фрилансеров, акцентирующих внимание на безопасности и здоровье при выборе страны для совмещения работы и отдыха.

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#путешествия #фриланс #работа #карьера #воркейшн
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