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Куда поехать в Казахстане зимой. 11 локаций, которые красивы в любое время года
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18.01.2022

Куда поехать в Казахстане зимой. 11 локаций, которые красивы в любое время года

Катон-Карагай, Восточный Казахстан


Катон-Карагай — культовое место Казахстана. Природа здесь не только богата и разнообразна, но и удивительно живописна: высокие и величественные горы, заснеженные леса, быстрые реки и озера с чистой водой.

Курорт «Лесная сказка», Алматинская область


Посетители могут насладиться хвойным лесом и красивыми видами Заилийского Алатау. По всей территории курорта проложены тропы для пеших прогулок. Также имеется все необходимое для занятий зимними видами спорта. Можно покататься на лыжах, сноуборде, «баллонах».


Побережье Каспийского моря, Мангистауская область

Многие думают, что зимой здесь делать нечего. Но находиться на берегу Каспийского моря даже в зимний сезон приятно. Отсутствие толп отдыхающих на пустынных пляжах создает особое настроение, позволяя любоваться пейзажами.


Озеро Каинды, Алматинская область


Озеро Каинды всегда привлекало туристов Казахстана своим необычайным видом: елями, «растущими» прямо из воды, горными склонами, нависшими над кристально чистыми водами озера. Популярным развлечением зимой на Каинды считается дайвинг. Ведь именно в это время года вода здесь прозрачная.


Кольсайские озера, Алматинская область


Кольсайские озера особенно красивы зимой. Шикарный вид чистейшего озера и заснеженных деревьев очаровывает. Приехав сюда, вы можете покататься на коньках и прогуляться по озеру.


Каркаралинск, Карагандинская область

Каркаралинск окутан лесами и горами. Идеально подходит для желающих провести отдых наедине с природой. Туристы могут сделать фотографии озера Шайтанколь и посетить местные горнолыжные базы.


Баянаул, Павлодарская область

Баянаул называют жемчужиной Павлодарской области. Богатый скалами, ущельями, горами и лесами, регион привлекает туристов в любое время года.


Капчагайское водохранилище


Капчагайское водохранилище — одно из самых популярных мест зимой среди алматинцев. Огромные глыбы льда, которыми усеяно все побережье, завораживают своей красотой. Здесь получаются по-настоящему волшебные фотографии.


Сосновый бор, Костанайская область

Сосновый бор привлекает туристов своей красотой: зимние лесные тропы, сосновый лес и снежные пейзажи.

Боровое, Акмолинская область


«Жемчужина Казахстана» приобретает сказочный вид в зимнюю пору — заснеженные леса и горные вершины, чистый воздух и воздушные облака. Зимой озеро Боровое замерзает достаточно, чтобы по нему можно было гулять и даже кататься на коньках. А еще здесь можно позаниматься зимними видами спорта.


Зеренда, Акмолинская область


Зеренда — одно из самых красивых мест в Акмолинской области. Здесь можно прогуляться по хвойному лесу, прокатиться на ватрушках, лыжах и сноуборде, посидеть в крытой беседке с большим мангалом, посетить бани и рестораны.

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